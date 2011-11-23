Футбол при госкормушке

Футбольный клуб «Томь» рискует разделить судьбу подмосковного «Сатурна» и ФК «Москва», прекративших своё существование в последние годы по финансовым причинам. Но «Томь» – не единственная команда премьер-лиги, живущая явно не по средствам и балансирующая на грани банкротства. «АН» попытались разобраться, почему так происходит.

Как распилить кредит

Если с «Москвой» всё более-менее понятно (клуб умер в тот момент, когда зимой 2010 года миллиардер Михаил Прохоров решил прекратить его финансирование), то в «Сатурне» был успешно распилен кредит, который Московская область предоставила ему под планы выхода в Лигу чемпионов. Ведущие и не только футболисты «Сатурна» получали в 2007–2009 годах миллионные (в долларах) зарплаты. А футбольные агенты – щедрое вознаграждение от руководителей клуба за откровенно сомнительные сделки. Достаточно вспомнить, что полузащитник Андрей Каряка получил в 2007-м около 70 млн. рублей. В 2008–2009 гг. агентам было выписано вознаграждений на 90 миллионов. До сих пор непонятно, за что платили вратарю Александру Макарову (почти 20 млн. рублей в 2007 году), который за три года в «Сатурне» ни разу не сыграл за основной состав, или почему посредники получили больше миллиона долларов за траснсфер футболиста, чей контракт оценивался в миллион двести тысяч.

Когда же «Сатурн» занял в чемпионате России – 2008 11-е место, стало понятно, что история с Лигой чемпионов – не более чем афера руководства клуба во главе с гендиректором Борисом Жигановым. Причём афера успешная. Ведь по долгам почти на 700 млн. рублей расплачиваться было предложено совсем другим людям. Впрочем, эти «другие» наделали новых долгов (в 2009-м «Сатурн» занял 7-е место, в 2010-м – 10-е), а затем обанкротили клуб. За решётку не сел никто, долги же были списаны.

Во всём виноват менеджмент

В «Томи» всё, конечно, намного скромнее. Что, однако, не меняет сути. По словам бывшего главного тренера клуба Валерия Непомнящего, ушедшего со своего поста в сентябре 2011 года, только половина игроков получает больше 15 тыс. долларов в месяц (сейчас задержки по зарплатам и призовым достигают пяти месяцев. – Прим. «АН»). «К нам все без исключения приходили с понижением, – говорит Непомнящий. – При том что сибирская надбавка быть должна. Мало какая жена столичного игрока пожелает жить в Томске. К примеру, у вратаря Парейко появляется вариант в Шотландии – и мы ничего не можем сделать. У половины футболистов – зарплаты до 15 тысяч долларов. Высокооплачиваемый, по нашим понятиям, кореец Ким Нам Иль получил за полтора года, включая все бонусы, миллион двести».

Губернатор Томской области Виктор Кресс воспринимает миллионные зарплаты футболистов как неизбежное зло, а в тяжёлом финансовом состоянии клуба винит прежде всего руководство. Именно с его подачи правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в футбольном клубе. Речь идёт о нарушениях при переходе из «Спартака» в «Томь» нападающего Павла Погребняка. За эту сделку некая компания «Орион» получила 400 тыс. долларов.

«Нам не уйти от выделения денег на выплату заработной платы игрокам, но это будет только после работы правоохранительных органов, – сказал Кресс в одном из телеинтервью. – Никто больше не выделит (на 2012 год финансирование «Томи» в бюджет не заложено. – Прим. «АН»). Мне футболистов жалко. Всё дело там в менеджменте. Я уже три раза был у премьер-министра (в 2010 году благодаря вмешательству Владимира Путина «Томь» получила спонсорскую поддержку и смогла доиграть до конца сезона.) В последний раз почувствовал, что он уже на грани срыва. Я опять, что ли, пойду? Или дальше буду отстёгивать? А они эти средства направо и налево тратят. Мне рассказывают, футболисты живут в двухместных номерах, а эти – в апартаментах, жрут в ресторанах. Менеджмент плевать хотел на всех. Это неправильно. Каждый рубль должен быть прозрачен. Любой рубль, тем более бюджетный (на 2011 год из бюджета Томской области на футбольный клуб было выделено 300 миллионов рублей. – Прим. «АН»).

Что делать с мёртвыми душами

Под словами Кресса могли бы подписаться многие региональные руководители. Во всяком случае, те, кто не получает откатов от футбольных клубов, финансируемых из областной казны. В Ростове-на-Дону и Перми, в Самаре и Нижнем Новгороде, где клубы принадлежат госадминистрации и где футбольные бюджеты составляют около 30 млн. долларов, ситуация похожа на томскую. После смены руководства в донском клубе новому менеджменту приходится ломать голову над тем, как покрыть 300 млн. рублей долгов при бюджете в 850 миллионов. И как избавиться от давления агентов, которым принадлежат права на большинство футболистов.Что делать с мёртвыми душами, сидящими в запасе, но получающими по контракту сотни тысяч долларов год. И при этом ещё давать результат.

«Когда мы начали селекционную работу, нам стали называть зарплаты – 70 тысяч евро, 80, 100, – говорит бывший президент «Волги» Алексей Гойхман. – За одного миллион восемьсот в год просили! А ведь эти футболисты не играют за сборную, по мячу один раз из трёх попадают».

Губернатор Кресс видит радикальный выход из этой ситуации. «В своё время

«Кубань» вылетала из премьер-лиги, опять возвращалась. Никакой трагедии нет. Может быть, как раз тот случай, когда надо сделать шаг назад, чтобы потом очиститься от этого дерьма. И уже потом набирать новых игроков, может, и свои подрастут. Можно начинать двигаться снизу, ничего страшного».