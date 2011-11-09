«Зенит» – лучший, но ещё не чемпион

Обычно в ноябре футбольная Россия подводила итоги чемпионата страны: чествовала победителей, называла лучших, прощалась с неудачниками. Но в связи с переходом на календарь осень–весна нынешний сезон завершится лишь в мае будущего года. «АН» всё же решили подвести предварительные итоги и дать осторожный прогноз на будущее.

Эксперты не ошиблись

В марте 2011-го эксперты «АН» в один голос говорили, что выбор кандидатов на чемпионство невелик.

«Реальные шансы на победу в чемпионате России имеют только две команды – «Зенит» и ЦСКА, – утверждал Евгений Ловчев. – Дам 65% на то, что «золото» снова возьмёт Питер, 30% отдам ЦСКА, ещё 5 – «Спартаку». Сезон продлится полтора года, что на руку «Зениту». У этого клуба будет больше времени использовать свои гигантские финансовые ресурсы. Можно не сомневаться: если у «Зенита» поначалу что-то пойдёт не так, клуб в состоянии исправить ситуацию, купив столько новых звёзд, сколько необходимо. А ведь и без такого усиления «Зенит» обладает самым сильным составом в Премьер-лиге».

Другой эксперт – Александр Бубнов – также говорил, что «Зенит» и ЦСКА фавориты. Однако предполагал, что «Рубин» сможет вмешаться в делёжку призовых мест. Но после 30-го тура казанский клуб лишь седьмой в турнирной таблице, а отставание от «Зенита» (он набрал 61 очко) составляет 12 очков. Впрочем, вместо одного «Рубина» погоню за лидерами (у ЦСКА – 59 очков) продолжают сразу трое – «Динамо» (55), «Спартак» и «Локомотив» (по 53). Однако нельзя списывать со счетов и остальных. И прежде всего – «Анжи», руководство которого обещает, что в усиление к Самюэлю Это’О зимой в команде появятся ещё звёзды мирового уровня.

Очками можно торговать?

На втором этапе чемпионата, который стартует 20 ноября и завершится в середине мая, командам предстоит провести 14 туров. Первая восьмёрка («Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» Москва, «Локомотив», «Кубань», «Рубин» и «Анжи») поборется за чемпионство. Вторая («Краснодар», «Ростов», «Терек», «Волга», «Амкар», «Крылья Советов», «Спартак» Нальчик, «Томь») – за выживание. Бубнов предполагает, что эта борьба может принять «странные» формы.

«Велики ли будут стимулы у шестой, седьмой и восьмой команд биться за место наверху? – задаёт вопрос эксперт. – Конечно, нет! Высоко не подняться, на вылет они тоже не стоят. Играть смысла нет. Зато есть прямой резон договариваться с теми, кому очки нужны. То же самое во второй восьмёрке. Только там торговать очками смогут команды, обеспечившие себе сохранение места в Премьер-лиге».

Бубнов ещё до начала чемпионата предлагал учитывать не все очки, набранные на первом этапе, а только те, что команды каждой восьмёрки заработали в матчах между собой. Если бы Российская футбольная профессиональная лига пошла на это, борьба на втором этапе наверняка обострилась бы до предела. Потому что расклад в верхней восьмёрке выглядел бы так: «Зенит» – 24 очка (сейчас 61), ЦСКА – 21 (59), «Локомотив» – 19 (53), «Динамо» – 17 (55), «Спартак» – 17 (53), «Кубань» – 17 (49), «Рубин» – 17 (49), «Анжи» – 17 (48). Как говорится, почувствуйте разницу!

Любопытно, что в «чемпионате двух столиц» – Москвы и Санкт-Петербурга – лучший на сегодня результат у «Динамо» – 13 очков. «Спартак» набрал 11, «Зенит» – 10, ЦСКА и «Локомотив» – по 9. Это всё к тому, что весной стоит ожидать беспрецедентной по накалу борьбы.

«Зенит» или ЦСКА?

И всё же наибольшие шансы на первое место и повторение прошлогоднего успеха – у «Зенита». Его главным конкурентом сегодня выглядит ЦСКА.

«В третьем круге напряжение ещё больше возрастёт. Я жду ещё большего количества интересных и захватывающих матчей, – говорит знаменитый в прошлом игрок и тренер, ныне вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. – Будем надеяться, что в борьбу с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство в третьем круге вмешаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и другие команды».

«Таблица чемпионата после первых двух кругов вполне объективна, – считает бывший нападающий сборной России Александр Панов. – Но я не очень понимаю, зачем надо было оставлять все набранные очки. Для чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы счёт обнулялся и команды начинали борьбу с начала. В нынешней ситуации, думаю, чемпионом России станет «Зенит». Второе место, скорее всего, займёт ЦСКА. А вот что касается третьей ступени, то здесь я почему-то рассчитываю на «Спартак».

Битва за выживание

В нижней восьмёрке тоже есть фаворит – «Краснодар», который с 38 очками может с уверенностью смотреть в завтрашний день (у «Ростова» – 32, «Терека» – 31, «Волги» – 28, «Амкара» и «Крыльев Советов» – по 27, у «Спартака» (Нальчик) – 24, у «Томи» – 20). И здесь борьба ожидается не на жизнь, а на смерть. Потому что шансы покинуть Премьер-лигу имеют сразу четыре команды. Две худшие отправятся прямиком в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Занявшие 13-е и 14-е места проведут переходные матчи с третьей и четвёртой командами ФНЛ. Обречённой выглядит лишь «Томь», смотрящая на остальных со дна финансовой пропасти. Впрочем, на её краю балансируют и «Спартак» с «Крыльями», и «Волга» с «Амкаром».

В этом году команды второй восьмёрки проведут по два матча, остальные – весной 2012-го.

К тому времени завершится и первенство ФНЛ, 22 команды которой также разбиты на две группы по итогам первого этапа. Восьмёрка лидеров («Алания», «Мордовия» – по 73 очка, «Шинник» – 69, «Нижний Новгород» – 68, «Сибирь» – 61, «Динамо» Брянск, «Торпедо», «Урал» по – 60) сыграет в два круга, остальные 14 команд – в один. В отличие от команд элитного дивизиона клубы ФНЛ в ноябре на поле уже не выйдут, а продолжат чемпионат весной 2012-го.

В общем, всё самое интересное впереди.