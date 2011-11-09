//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

«Зенит» – лучший, но ещё не чемпион

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

«Зенит» – лучший, но ещё не чемпион

Обычно в ноябре футбольная Россия подводила итоги чемпионата страны: чествовала победителей, называла лучших, прощалась с неудачниками. Но в связи с переходом на календарь осень–весна нынешний сезон завершится лишь в мае будущего года. «АН» всё же решили подвести предварительные итоги и дать осторожный прогноз на будущее.

Эксперты не ошиблись

В марте 2011-го эксперты «АН» в один голос говорили, что выбор кандидатов на чемпионство невелик.

«Реальные шансы на победу в чемпионате России имеют только две команды – «Зенит» и ЦСКА, – утверждал Евгений Ловчев. – Дам 65% на то, что «золото» снова возьмёт Питер, 30% отдам ЦСКА, ещё 5 – «Спартаку». Сезон продлится полтора года, что на руку «Зениту». У этого клуба будет больше времени использовать свои гигантские финансовые ресурсы. Можно не сомневаться: если у «Зенита» поначалу что-то пойдёт не так, клуб в состоянии исправить ситуацию, купив столько новых звёзд, сколько необходимо. А ведь и без такого усиления «Зенит» обладает самым сильным составом в Премьер-лиге».

Другой эксперт – Александр Бубнов – также говорил, что «Зенит» и ЦСКА фавориты. Однако предполагал, что «Рубин» сможет вмешаться в делёжку призовых мест. Но после 30-го тура казанский клуб лишь седьмой в турнирной таблице, а отставание от «Зенита» (он набрал 61 очко) составляет 12 очков. Впрочем, вместо одного «Рубина» погоню за лидерами (у ЦСКА – 59 очков) продолжают сразу трое – «Динамо» (55), «Спартак» и «Локомотив» (по 53). Однако нельзя списывать со счетов и остальных. И прежде всего – «Анжи», руководство которого обещает, что в усиление к Самюэлю Это’О зимой в команде появятся ещё звёзды мирового уровня.

Очками можно торговать?

На втором этапе чемпионата, который стартует 20 ноября и завершится в середине мая, командам предстоит провести 14 туров. Первая восьмёрка («Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» Москва, «Локомотив», «Кубань», «Рубин» и «Анжи») поборется за чемпионство. Вторая («Краснодар», «Ростов», «Терек», «Волга», «Амкар», «Крылья Советов», «Спартак» Нальчик, «Томь») – за выживание. Бубнов предполагает, что эта борьба может принять «странные» формы.

«Велики ли будут стимулы у шестой, седьмой и восьмой команд биться за место наверху? – задаёт вопрос эксперт. – Конечно, нет! Высоко не подняться, на вылет они тоже не стоят. Играть смысла нет. Зато есть прямой резон договариваться с теми, кому очки нужны. То же самое во второй восьмёрке. Только там торговать очками смогут команды, обеспечившие себе сохранение места в Премьер-лиге».

Бубнов ещё до начала чемпионата предлагал учитывать не все очки, набранные на первом этапе, а только те, что команды каждой восьмёрки заработали в матчах между собой. Если бы Российская футбольная профессиональная лига пошла на это, борьба на втором этапе наверняка обострилась бы до предела. Потому что расклад в верхней восьмёрке выглядел бы так: «Зенит» – 24 очка (сейчас 61), ЦСКА – 21 (59), «Локомотив» – 19 (53), «Динамо» – 17 (55), «Спартак» – 17 (53), «Кубань» – 17 (49), «Рубин» – 17 (49), «Анжи» – 17 (48). Как говорится, почувствуйте разницу!

Любопытно, что в «чемпионате двух столиц» – Москвы и Санкт-Петербурга – лучший на сегодня результат у «Динамо» – 13 очков. «Спартак» набрал 11, «Зенит» – 10, ЦСКА и «Локомотив» – по 9. Это всё к тому, что весной стоит ожидать беспрецедентной по накалу борьбы.

«Зенит» или ЦСКА?

И всё же наибольшие шансы на первое место и повторение прошлогоднего успеха – у «Зенита». Его главным конкурентом сегодня выглядит ЦСКА.

«В третьем круге напряжение ещё больше возрастёт. Я жду ещё большего количества интересных и захватывающих матчей, – говорит знаменитый в прошлом игрок и тренер, ныне вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. – Будем надеяться, что в борьбу с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство в третьем круге вмешаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и другие команды».

«Таблица чемпионата после первых двух кругов вполне объективна, – считает бывший нападающий сборной России Александр Панов. –  Но я не очень понимаю, зачем надо было оставлять все набранные очки. Для чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы счёт обнулялся и команды начинали борьбу с начала. В нынешней ситуации, думаю, чемпионом России станет «Зенит». Второе место, скорее всего, займёт ЦСКА. А вот что касается третьей ступени, то здесь я почему-то рассчитываю на «Спартак».

Битва за выживание

В нижней восьмёрке тоже есть фаворит – «Краснодар», который с 38 очками может с уверенностью смотреть в завтрашний день (у «Ростова» – 32, «Терека» – 31, «Волги» – 28, «Амкара» и «Крыльев Советов» – по 27, у «Спартака» (Нальчик) – 24, у «Томи» – 20). И здесь борьба ожидается не на жизнь, а на смерть. Потому что шансы покинуть Премьер-лигу имеют сразу четыре команды. Две худшие отправятся прямиком в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Занявшие 13-е и 14-е места проведут переходные матчи с третьей и четвёртой командами ФНЛ. Обречённой выглядит лишь «Томь», смотрящая на остальных со дна финансовой пропасти. Впрочем, на её краю балансируют и «Спартак» с «Крыльями», и «Волга» с «Амкаром».

В этом году команды второй восьмёрки проведут по два матча, остальные – весной 2012-го.

К тому времени завершится и первенство ФНЛ, 22 команды которой также разбиты на две группы по итогам первого этапа. Восьмёрка лидеров («Алания», «Мордовия» – по 73 очка, «Шинник» – 69, «Нижний Новгород» – 68, «Сибирь» – 61, «Динамо» Брянск, «Торпедо», «Урал» по – 60) сыграет в два круга, остальные 14 команд – в один. В отличие от команд элитного дивизиона клубы ФНЛ в ноябре на поле уже не выйдут, а продолжат чемпионат весной 2012-го.

В общем, всё самое интересное впереди.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Спорт

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

В ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб вместе со своим отцом-тренером приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера.

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Владимир Зеленский в Киеве принял моряков, вернувшихся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Украинский президент встретился с моряками и их семьями возле Мариинского дворца в Киеве.

//Шоу-бизнес

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Православный священник Всеволод Чаплин комментируя новость о предстоящем венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова, отметил, что ранее эта женщина не отличалась религиозностью.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Бизнес рэпера Тимати переживает не лучшие времена. Со скандалом уходят музыкант, все реже и реже стали появляться новые хиты, а теперь выясняется, что и счета музыканта заблокированы из-за долгов по налогам

//Общество

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

Загадочное исчезновение во время ремонта в отделе столичной полиции. 14 томов уголовного дела вора в законе главного вора России Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой канули в лету.

//Общество

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

История об изнасиловании башкирской проститутки нигерийским студентом уже наделала много шума на российском телевидении и в сети. Недавно состоялось очередное заседание суда по этому делу.

//Жаркое из блогов

Глобальный энергетический откат

Глобальный энергетический откат

Защитные действия, сопротивляясь своему разрушению, ей приходится совершать крайне быстро, невзирая ни на какие былые внутренние геополитические расстановки и представления о таковых в цивилизованных головах.

//В мире

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

//Шоу-бизнес

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Илья Анищенко - эксперт по лжи и жестам, консультант силовых ведомств и телеведущий - оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. По мнению эксперта, Ксения сильно влюблена в Богомолова.

//Новости партнеров

//Общество

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на выставку. Она утверждает, что ее муж впал в гипнотический транс от одной из картин

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на выставку. Она утверждает, что ее муж впал в гипнотический транс от одной из картин

Москвичка написала заявление в Роспотребнадзор на выставку "Калейдоскоп". Она утверждает, что там от одного из экспонатов ее муж впала в гипнотический транс и она восемь часов не могла его найти

//В мире

Одежду с изображением Путина в Риге раскупили моментально

Одежду с изображением Путина в Риге раскупили моментально

Магазин в Риге, который принадлежит рэперу Тимати, распродал всю коллекцию одежды с портретом Владимира Путина. Об этом рассказала руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.

//Общество

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку нескольких рабочих в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) записали на видео. В столовую вызвали полицию. Задержаны 8 человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

//В мире

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Неделю назад латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе «Химки», официально объявил о разводе с мамой своего сына – Саной. Есть вероятность того, что разлучницей стала певица Анна Седокова.

//Происшествия

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения России отреагировали на сообщение о конфликте в школе города Сосновоборска Красноярского края, где ученику 4 класса директор пригрозил переводом на домашнее обучение из-за причёски.

//Шоу-бизнес

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Завтра состоится свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В Сети появился виш-лист подарков, который якобы составила пара.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры