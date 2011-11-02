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Останется ли в «Спартаке» Валерий Карпин?

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЁВ ]

Останется ли в «Спартаке» Валерий Карпин?

Об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Спартака» в этом сезоне говорили так часто, что казалось, расставание неизбежно. Но за тур до окончания первого этапа чемпионата России он по-прежнему в клубе. Впрочем, последний матч – против «Динамо» – может всё же сделать отставку реальной.

Уйти нельзя остаться

Об уходе Карпина особенно много говорили в апреле этого года, когда «Спартак» вылетел из Лиги Европы, потерпев унизительные поражения от «Порту» (1:5 и 2:5). И когда в чемпионате России команда опустилась после пятого тура на последнее место, уступив «Анжи» (1:2). Об отставке главного тренера даже было объявлено официально – на место Карпина уже прочили итальянца Клаудио Раньери. Но затем руководство столичного клуба отыграло назад, поддавшись уговорам футболистов, которые твердили о своей вере в Карпина, и давлению болельщиков, которые призывали дать главному тренеру ещё время для исправления ошибок.

В августе, после поражения от польской «Легии» в отборочном раунде Лиги Европы (2:2, 2:3), отставка Карпина вновь стала казаться неизбежной, но ничья во встрече с ЦСКА (2:2) отодвинула её до конца года. Перед главным тренером была поставлена задача попасть в тройку по итогам первого этапа чемпионата России.

«Команда строится. Нельзя прийти и сказать что квартира – полный ужас, если ещё не положен пол и не поклеены обои, – говорил президент и владелец «Спартака» Леонид Федун. – Пока по результатам можно подводить промежуточные итоги. Первый период – закрепиться в верхней восьмёрке. Второй – зацепиться за тройку и иметь возможность побороться за первые два места. Считаю, надо дать возможность Карпину доработать, нужно набраться терпения».

Наконец, в октябре, перед матчем 29-го тура с «Локомотивом», Карпин сам напомнил игрокам о возможном уходе, и «Спартак» камня на камне не оставил от железнодорожников (3:0). В воскресенье в случае победы над «Динамо» красно-белые займут заветную третью строку в таблице, и Карпин сможет перевести дух. Вот только сможет ли?

Один на двух стульях

Бывшие партнёры Карпина по «Спартаку» и сборной России Сергей Юран и Александр Мостовой сомневаются в том, что нынешнему главному тренеру красно-белых удастся вернуть команду на тот уровень, который позволял ей стабильно побеждать в чемпионате России.

«Я, конечно, желаю Карпину удачи, но не верю, что он сможет вытащить команду, – говорит Юран. – При нём так и будут продолжаться «качели» («Спартак» проигрывает «Рубину» 0:3, но с таким же счетом побеждает «Локомотив». – Прим. «АН»). Карпину пока, очевидно, не хватает опыта. А кроме того, как можно занимать сразу две должности – главного тренера и генерального директора клуба? Когда ты проработал тренером 30 лет, тогда, наверное, можно совмещать, а на первом этапе это неприемлемо. Либо ты сконцентрирован полностью на клубе и занимаешься только клубными делами, либо только тренерской деятельностью».

«Я изначально не понимал, как Карпин может совмещать две такие важные должности, – соглашается Мостовой. – Нужно заниматься либо административной, либо тренерской работой. Одно дело, когда на совмещение идут из-за финансовых проблем, но в «Спартаке» другая ситуация».

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, Карпин – не единственный, кто несёт ответственность за неопределённость в «Спартаке».

«Уйдёт Карпин в отставку или нет – это не самая правильная постановка вопроса, – считает Бубнов. – Кто назначал Карпина главным тренером и генеральным директором клуба? Президент «Спартака» Леонид Федун. За то время, что он руководит клубом, Федун совершил много ошибок, а потому вопросы прежде всего к нему. Именно он назначает непонятных тренеров и таких же непонятных менеджеров. И, если кто забыл, Карпин, когда пришёл в «Спартак», вовсе не собирался работать главным тренером».

Без идеи и стратегии

Известный специалист Евгений Ловчев убежден, что большинство проблем «Спартака» из-за невысокого профессионального уровня тренера Карпина.

«В «Спартаке» я не вижу, прежде всего, идеи, – говорит Ловчев. – Кто может объяснить, какова она сейчас у красно-белых? Чего хочет тренер? Как должна играть команда, как обороняться, как выходить из обороны в атаку, что со стандартами? Но, чтобы поставить игру, надо знать как. Моё твёрдое убеждение – Карпин этого не знает. Поэтому «Спартаку» нужен опытный тренер, добивавшийся больших побед и умеющий ставить команде игру. Такие специалисты есть и за границей, и в России. Это, во-первых. Во-вторых, недоработки в селекции. Сегодня классных футболистов в составе «Спартака» по пальцам пересчитать – Дикань, Пареха, Де Зеув, Макгиди, Веллитон… В составе есть дыры, но их надо не латать, а приглашать игроков, которые способны реально усилить команду. В-третьих, нестабильность. «Спартак» может выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно. Должен ли тренер знать причины такого перепада? Безусловно. Но Карпин часто говорит, что не знает ответа. А кто тогда знает?»

Дайте Карпину поработать!

У рулевого «Спартака» есть не только критики, но и те, кто считает, что Карпину нужно время, чтобы раскрыть свой потенциал.

Например, верит в Карпина бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

«Спартак» играет нестабильно, и разброс велик – от проигрыша «Рубину» до разгрома «Локомотива». Да, команда Карпина регулярно предлагает соперникам атакующий, а значит, зрелищный футбол, но это обусловливает и её уязвимость. Оборона-то у спартаковцев, как и прежде, – линия проблемная. Пока крайне трудно сказать что-либо внятное о проводимой Карпиным в жизнь концепции. Нет у команды и сложившейся структуры игры. Это смущает. Но я убеждён, что Карпин не исчерпал своих возможностей, так же, как и его команда».

Возможно, Бышовец прав. У «Спартака» же есть возможность подтвердить это в воскресенье в матче против «Динамо», после которого будет известно, останется ли Карпин на своём посту.

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