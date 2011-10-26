//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Причёски – мой пунктик

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ ]

Причёски – мой пунктик

Нападающий ЦСКА ДУМБИЯ – на данный момент главная звезда не только армейского клуба, но и всего российского футбола. Такое ощущение, что ивуарийцу всё равно, когда и кому забивать: хоть в чемпионате страны, хоть в Лиге чемпионов. В обоих турнирах он лидирует в споре снайперов.

- Сейду, вам по паспорту 23 года. Но когда я впервые вас увидел, честно говоря, не поверил. Вы выглядите намного старше...

– Вы не первый, кто удивлён, узнав мой возраст. Скажу по секрету: однажды, до перехода в ЦСКА, мне предложили сделать специальный тест. Для Африки не редкость, когда игроку специально или по случайности из-за паспортной неразберихи могут скостить пару годков. В моём случае тест доказал, что я не обманщик – мне действительно 23. Что, я виноват, если выгляжу старше своих лет? Кстати, на это сильно влияет причёска. Когда коротко стригусь, мой друг Секу Олисе начинает кричать: «Эй, малыш, иди сюда!»

– Вы меняете стрижки даже с большей периодичностью, чем ваш партнёр по нападению ЦСКА Вагнер Лав красит в новые цвета свои косички.

– Причёски – мой «пунктик». Иногда стригусь на фарт – когда не могу долго забить, например. Моими волосами занимается земляк – студент Университета Патриса Лумумбы.

– На каком языке общаетесь с другом Секу? Вы из франкоговорящего Кот-д’Ивуара, он жил в Либерии и Нигерии, где в ходу английский.

– На одном из африканских диалектов, который распространён и в Либерии, и в Кот-д’Ивуаре. Не пытайтесь запомнить название – даже произнести не сможете. А с Секу забавно вышло. На первых порах не общались толком – так, перемигивались. Но однажды после очередного перелёта, я набрал кого-то из родственников и говорил по мобильному на диалекте. Потом вдруг подходит Секу и произносит на понятном мне языке: «И чего ж ты раньше, гад, молчал?» «Так откуда ж я знал, что ты тоже его понимаешь?!» – рассмеялся я.

Я религиозен, но пост не соблюдаю

– Как проводите время с Секу?

– Иногда выбираемся в кафе. Хорошее заведение «Этаж» – Олисе меня к нему пристрастил. Мне нравится, как там готовят суп. А по утрам часто заезжаю за Секу. Вместе сидим в пробках. Раньше я чаще ездил с водителем, которого предоставил ЦСКА, теперь же регулярно передвигаюсь один.

– Во время полётов экс-нападающий ЦСКА Мусса Маазу из Бенина накрывался пледом и молился, а также в отведённые сроки соблюдал пост, из-за чего слабел.

– Я тоже мусульманин, но не фанатик. Скорее просто верующий, чем рьяно религиозный. Пост соблюдать не выходит – это скажется на здоровье и, следовательно, на игре.

– Самая удивительная ваша поездка за время пребывания в России?

– В Грозный. Никогда не видел столько людей с оружием в руках... Особенно на футболе! Но в целом опасности не почувствовал. Дважды бывал в Чечне – никаких проблем.

– Что неприятнее всего удивило в нашей стране?

– Поведение болельщиков «Зенита» и «Спартака». Они непрерывно ухают, когда я, или Секу, или Вагнер касаемся мяча. Что ж, их дело – мы отвечаем голами. Однажды, забив «Спартаку», мы с Секу помчались к трибуне и сплясали им в насмешку «танец обезьян».

Забью за два круга 20 мячей. Обещаю!

– В недавнем матче с «Анжи» вы встретились с Самуэлем Это’О – суперзвездой африканского футбола, который много раз признавался лучшим игроком Чёрного континента. Вы забили «Анжи» три мяча, он ЦСКА – один. Принципиально для вас было победить в дуэли?

– Нет. Потому что Это’О – мой кумир с юных лет, и для меня была огромным счастьем сама возможность сразиться с ним на поле. После финального свистка попросил у него футболку. Забил я в той игре и правда больше, но это не значит, что я сильнее. Я мечтаю попасть в тройку лучших футболистов мира. Но пока это только мечта. А Это’О уже добился в карьере почти всего, что только возможно.

– У вас на шее на цепочке какой-то блестящий аксессуар. Что это?

– Родные подарили. Табличка, а на ней мои инициалы – DS. Но это просто украшение, а не талисман. Предпочитаю полагаться не на амулеты, а на свои умения. Ещё перед каждой игрой молюсь.

– Ваша яркая игра заставляет болельщиков считать, что долго вы в ЦСКА не задержитесь.

– Хочу попробовать себя когда-нибудь в чемпионате Испании или Англии. Был бы счастлив оказаться, к примеру, в «Челси». Но если из Лондона позвонят, паковать чемоданы не стану. Пусть сначала договорятся с ЦСКА. А я буду отрабатывать свой контракт здесь, в Москве.

– На вашем бомбардирском счету после 28 туров 19 голов. Гроссмейстерским результатом принято считать число 20 по итогам 30 матчей.

– И я до двадцатки обязательно доберусь, даю слово! Когда находишься на расстоянии одного гола до красивой круглой цифры, грех не сделать последний шаг! В Швейцарии я в одном чемпионате забил 20, а во втором – 30. Пора и в России «справить юбилей». Впрочем, с чего вы взяли, что в двух оставшихся матчах второго круга я забью всего раз?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Новости партнеров

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Здоровье

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

//Политика

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

//Общество

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

//Наука

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

//В мире

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

//Происшествия

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

//В мире

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она и двое её заместителей решили оставить свои должности. Заявления об отставке были поданы на имя нового премьер-министра страны.

//Общество

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры