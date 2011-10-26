Нападающий ЦСКА ДУМБИЯ – на данный момент главная звезда не только армейского клуба, но и всего российского футбола. Такое ощущение, что ивуарийцу всё равно, когда и кому забивать: хоть в чемпионате страны, хоть в Лиге чемпионов. В обоих турнирах он лидирует в споре снайперов.

- Сейду, вам по паспорту 23 года. Но когда я впервые вас увидел, честно говоря, не поверил. Вы выглядите намного старше...

– Вы не первый, кто удивлён, узнав мой возраст. Скажу по секрету: однажды, до перехода в ЦСКА, мне предложили сделать специальный тест. Для Африки не редкость, когда игроку специально или по случайности из-за паспортной неразберихи могут скостить пару годков. В моём случае тест доказал, что я не обманщик – мне действительно 23. Что, я виноват, если выгляжу старше своих лет? Кстати, на это сильно влияет причёска. Когда коротко стригусь, мой друг Секу Олисе начинает кричать: «Эй, малыш, иди сюда!»

– Вы меняете стрижки даже с большей периодичностью, чем ваш партнёр по нападению ЦСКА Вагнер Лав красит в новые цвета свои косички.

– Причёски – мой «пунктик». Иногда стригусь на фарт – когда не могу долго забить, например. Моими волосами занимается земляк – студент Университета Патриса Лумумбы.

– На каком языке общаетесь с другом Секу? Вы из франкоговорящего Кот-д’Ивуара, он жил в Либерии и Нигерии, где в ходу английский.

– На одном из африканских диалектов, который распространён и в Либерии, и в Кот-д’Ивуаре. Не пытайтесь запомнить название – даже произнести не сможете. А с Секу забавно вышло. На первых порах не общались толком – так, перемигивались. Но однажды после очередного перелёта, я набрал кого-то из родственников и говорил по мобильному на диалекте. Потом вдруг подходит Секу и произносит на понятном мне языке: «И чего ж ты раньше, гад, молчал?» «Так откуда ж я знал, что ты тоже его понимаешь?!» – рассмеялся я.

Я религиозен, но пост не соблюдаю

– Как проводите время с Секу?

– Иногда выбираемся в кафе. Хорошее заведение «Этаж» – Олисе меня к нему пристрастил. Мне нравится, как там готовят суп. А по утрам часто заезжаю за Секу. Вместе сидим в пробках. Раньше я чаще ездил с водителем, которого предоставил ЦСКА, теперь же регулярно передвигаюсь один.

– Во время полётов экс-нападающий ЦСКА Мусса Маазу из Бенина накрывался пледом и молился, а также в отведённые сроки соблюдал пост, из-за чего слабел.

– Я тоже мусульманин, но не фанатик. Скорее просто верующий, чем рьяно религиозный. Пост соблюдать не выходит – это скажется на здоровье и, следовательно, на игре.

– Самая удивительная ваша поездка за время пребывания в России?

– В Грозный. Никогда не видел столько людей с оружием в руках... Особенно на футболе! Но в целом опасности не почувствовал. Дважды бывал в Чечне – никаких проблем.

– Что неприятнее всего удивило в нашей стране?

– Поведение болельщиков «Зенита» и «Спартака». Они непрерывно ухают, когда я, или Секу, или Вагнер касаемся мяча. Что ж, их дело – мы отвечаем голами. Однажды, забив «Спартаку», мы с Секу помчались к трибуне и сплясали им в насмешку «танец обезьян».

Забью за два круга 20 мячей. Обещаю!

– В недавнем матче с «Анжи» вы встретились с Самуэлем Это’О – суперзвездой африканского футбола, который много раз признавался лучшим игроком Чёрного континента. Вы забили «Анжи» три мяча, он ЦСКА – один. Принципиально для вас было победить в дуэли?

– Нет. Потому что Это’О – мой кумир с юных лет, и для меня была огромным счастьем сама возможность сразиться с ним на поле. После финального свистка попросил у него футболку. Забил я в той игре и правда больше, но это не значит, что я сильнее. Я мечтаю попасть в тройку лучших футболистов мира. Но пока это только мечта. А Это’О уже добился в карьере почти всего, что только возможно.

– У вас на шее на цепочке какой-то блестящий аксессуар. Что это?

– Родные подарили. Табличка, а на ней мои инициалы – DS. Но это просто украшение, а не талисман. Предпочитаю полагаться не на амулеты, а на свои умения. Ещё перед каждой игрой молюсь.

– Ваша яркая игра заставляет болельщиков считать, что долго вы в ЦСКА не задержитесь.

– Хочу попробовать себя когда-нибудь в чемпионате Испании или Англии. Был бы счастлив оказаться, к примеру, в «Челси». Но если из Лондона позвонят, паковать чемоданы не стану. Пусть сначала договорятся с ЦСКА. А я буду отрабатывать свой контракт здесь, в Москве.

– На вашем бомбардирском счету после 28 туров 19 голов. Гроссмейстерским результатом принято считать число 20 по итогам 30 матчей.

– И я до двадцатки обязательно доберусь, даю слово! Когда находишься на расстоянии одного гола до красивой круглой цифры, грех не сделать последний шаг! В Швейцарии я в одном чемпионате забил 20, а во втором – 30. Пора и в России «справить юбилей». Впрочем, с чего вы взяли, что в двух оставшихся матчах второго круга я забью всего раз?