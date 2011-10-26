На что способно «Динамо»

В этом сезоне московское «Динамо» называют самой зрелищной командой российской футбольной премьер-лиги. Сегодня смотреть матчи с его участием – одно удовольствие, хотя ещё вчера мало кто ожидал от бело-голубых столь яркой игры. «АН» решили разобраться в динамовских метаморфозах, чтобы оценить, можно ли считать команду фаворитом чемпионской гонки.

Поражение на своём поле от казанского «Рубина» в 28-м туре чемпионата страны (0:2) отодвинуло «Динамо» на четвёртое место в таблице. Но отнюдь не поставило крест на планах команды завоевать первые за последние 35 лет золотые медали. От лидера «Зенита» бело-голубые отстают всего на 6 очков, а впереди ещё два тура первого этапа первенства, которое завершается 6 ноября. И 14 туров финальной части, которая стартует 19 ноября (до декабря 8 лучших команд сыграют ещё по два матча, остальные 12 туров состоятся уже весной 2012 года, когда и определится чемпион). 30 октября «Динамо» встречается с «Томью», 6 ноября – с московским «Спартаком». Питерцев, которые играют с «Волгой» и «Кубанью», догнать вряд ли удастся, но вот не отстать ещё больше бело-голубые вполне способны.

Побеждать красиво

«Динамо» уступило «Рубину», но я бы не стал драматизировать ситуацию, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Конечно, если бы чемпионат заканчивался 30-м туром, я бы не называл «Динамо» претендентом на золото. Но 14 туров, которые предстоит сыграть до мая 2012 года, могут полностью изменить ситуацию, тем более что проходных матчей уже не будет. После яркой победы над ЦСКА в 23-м туре «Динамо» несколько сбавило обороты. Особенно обидным было поражение в Самаре (0:1, матч против «Крыльев Советов» проходил на «болоте», а судья несправедливо не засчитал гол «Динамо». – Прим. «АН»). Но всё равно я вижу в его игре и кураж, и желание не просто побеждать, а делать это красиво. Правда, меня несколько смущает игра «Динамо» в обороне. Это – самая слабая линия команды, в частности, нередко ошибается вратарь Антон Шунин. Что касается весенней части чемпионата, строить прогнозы трудно. Сумеет ли «Динамо» сохранить костяк команды и сможет ли усилиться? Как усилятся конкуренты? Продолжат ли «Зенит» и ЦСКА выступление в Лиге чемпионов? Это тоже важно, потому что вести борьбу на два фронта крайне тяжело. Наконец, что будет с лидерами «Динамо» – Андреем Ворониным, Кевином Кураньи, Игорем Семшовым и Александром Самедовым? Не дай бог, травма или дисквалификация. Готова ли команда обойтись без кого-то из них? В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Однако не сомневаюсь в том, что плотность в таблице будет очень приличной. Чемпионство так просто не даётся никому, тем более «Динамо».

Кто притормозил «Динамо»

Другой футбольный эксперт Евгений Ловчев также считает, что «Динамо» ни в чём не уступает «Зениту» или ЦСКА.

«В зрелищности «Динамо» «Зенит» превосходит, – говорит Ловчев. – Утверждаю это даже после великолепной игры питерцев в Донецке против «Шахтёра» (2:2 в матче Лиги чемпионов. – Прим. «АН») и блестящего первого тайма в Ростове («Зенит» победил 3:1, забив три гола в первые 45 минут). Но кому многое дано, с того многое и спрашивается. Питерцы, конечно, укомплектованы лучше «Динамо». Но бело-голубые всегда играют до финального свистка. И в этом ещё одна отличительная черта нынешнего «Динамо».

Если бы не поражение в Самаре, команда и вовсе наступала бы на пятки «Зениту». Я по-прежнему не могу избавиться от ощущения, что кому-то потребовалось притормозить «Динамо». Ничто не мешало тогда перенести матч на другой день, чтобы привести поле в порядок. В этом сезоне «Динамо» чуть ли не единственная команда, которая позволяет говорить не о скандалах, а о футболе. Но её заставили играть на «болоте», заявив, что матч состоится в любую погоду! Будет жаль, если весной «Динамо» для успеха не хватит очков, потерянных в Самаре. Но это всё арифметика, к футболу имеющая косвенное отношение».

Команда единомышленников

«Важнее то, что «Динамо» превратилось после ухода главного тренера Миодрага Божевича (он был уволен в апреле 2011-го. – Прим. «АН») в коллектив единомышленников, – продолжает Ловчев. – На мой взгляд, сегодня команду тренирует не только Сергей Силкин, а группа людей, в которую входят и ведущие футболисты. Прежде всего Воронин, Семшов, Кураньи. Ключевая роль принадлежит Воронину – он создаёт в команде особый настрой. Причём личным примером. Воронин поражает не только самоотдачей на поле, но и демонстрирует великолепное индивидуальное мастерство! Трудно поверить, что при Божевиче он сидел в запасе. У Силкина же – полное взаимопонимание с командой. Он не просто руководит, он не мешает игрокам раскрываться. А это многое значит.

Приход Силкина я воспринял без энтузиазма. Он давно в клубе и ничем себя не проявил. Но то, как он себя ведёт, вызывает уважение. Он не стал никого ломать через колено, ещё более приблизил к игрокам своего помощника Дмитрия Хохлова, и команда заиграла в своё удовольствие. Для «Динамо» назначение Силкина – очень удачный ход, хотя казалось, что команде нужен сильный иностранный тренер».

«Прошлой зимой Божович заложил на сборах хорошую базу для выступлений в нынешнем сезоне, – считает Бубнов. – И я бы тоже не стал говорить, что главная заслуга в успехах Силкина. В «Динамо» отлично работает и второй тренер Хохлов, да и весь тренерский штаб. У Хохлова тесный контакт с Ворониным, и именно благодаря ему были сняты внутренние противоречия в команде. Неудивительно, что появились и игра, и результат. Добавлю, что и в клубе всё в порядке. В Новогорске построена одна из лучших в Европе футбольных баз. Начинают строить стадион. Пусть через три-четыре года, но он появится. В команде есть перспективные молодые футболисты. В общем, осталось только победить, но это – сложнее всего».