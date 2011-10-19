Мечтаем о финале чемпионата Европы

То, как вдохновенно сыграл за сборную России в решающих матчах отборочного турнира к Евро-2012 молодой полузащитник ЦСКА Алан ДЗАГОЕВ, у всех ещё на памяти. Сегодня он – гость спортивной полосы «АН».

Жизнь преподнесла жестокий урок

– Примите поздравления! После победного гола словакам вся страна считает вас национальным героем, Алан!

– Ну что вы, какой я национальный герой. Ударил – и рикошет. В первом тайме тоже действовал не очень. Разве что игру после перерыва занесу себе в актив. Так что как могут все лавры достаться мне? Это успех команды! И я рад, что являюсь её частью. Окончательно поверил, что мы попали на Евро-2012, после того как четыре гола положили Андорре. В чём особенность «карликовых» команд? Они бьются и кусаются до тех пор, пока им не накидаешь парочку мячей. Мы и накидали! Андорра сразу и посыпалась. При счёте 4:0 стало ясно: победа уж точно никак не уйдёт. «Никакой эйфории! Готовимся к Евро!» – сказал в раздевалке Дик Адвокат.

– Команда долго привыкала к новому тренеру после всеобщего любимца Гуса Иваныча Хиддинка. Что за человек Адвокат?

– Если честно, не могу сказать. Слишком мало времени проводим вместе, чтобы настолько его изучить. А вот как тренер – очень уверенный в себе. Это его качество передаётся и нам. В плане отношения к тактике Адвокат очень напоминает моего первого тренера в Академии Коноплёва в Тольятти, у него я играю ближе к атаке, чем у Хиддинка. Что касается нашего бывшего тренера, то я до сих пор выполняю некоторые его упражнения.

– Сейчас все гадают: кто нам попадётся в группе в финальном турнире. Рискнёте сделать прогноз?

– Главное, чтобы не Испания. Уж больно сильна! Правда, встретиться с ней я не против, но на более поздней стадии. К примеру, в финале.

– Сами-то в это верите?..

– А почему нет? Надо ставить перед собой самые серьёзные цели. Хотя на данный момент есть желание просто выступить хорошо и порадовать болельщиков игрой.

– Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сказал когда-то про вас: «Хочется, чтобы мои дети были похожи на Дзагу». А потом случился конфликт. Вы оскорбили Леонида Викторовича, когда он вас заменил в финале Кубка России против «Алании». Потом Слуцкий говорил, что это самый чёрный день во всей его тренерской карьере.

– Я тоже очень переживал, что вспылил... Почти сразу, когда остыл, понял: необходимо извиниться. Родные тоже об этом твердили. Вы бы знали, чего я от них в ту пору наслушался. Но нет худа без добра. Я пересмотрел взгляды на многие вещи, стал профессиональнее относиться к делу, бороться со вспыльчивостью. И сейчас вы видите результат. А тот конфликт навсегда остался в прошлом, в нём поставлена точка. Леонид Викторович принял мои извинения. Жизнь преподнесла мне жёсткий урок. К счастью, в молодом возрасте – поэтому есть время что-то в себе изменить.

Мама классно чеканит мяч

– Вашего отца и дядю часто можно увидеть на матчах ЦСКА. Вы с папой похожи как две капли воды, только он седой и полный. Он у вас часом не экс-футболист?

– Наоборот! Совсем не футбольный человек. Хотя сейчас стал разбираться. И дядя, с которым я в Москве живу, тоже не профан, сам играл в детстве. Всё время что-то подмечает. Но номер один в этом деле – мама.

– Правда, что она чеканит мяч больше десяти раз?

– Легко! Но всё-таки её коронное дело – кулинария! Нет ничего вкуснее маминых осетинских пирогов. Они с отцом поочерёдно приезжают в гости. И когда гостит мама, начинается праздник желудка. Помню, в Беслане мчались с братом домой из школы – а дома стол уже накрыт. Когда теперь на родину приезжаю я, отец в первый день приглашает всех соседей и родственников.

– Ваш старший брат Гела тоже ведь футболист?

– Да. Он выступает за «Аланию»-2. Летом во время паузы в чемпионате гуляли на женитьбе брата во Владикавказе. Осетинская свадьба – это что-то! Гостей – почти полторы тысячи человек! И одних Дзагоевых – под тысячу. У нас популярная фамилия. А какие танцы! И столы – ломятся! К счастью, я быстро сбрасываю вес.

Мой бразильский крёстный брат

– Вашим крёстным отцом в большом футболе можно назвать Валерия Газзаева, который ввёл вас, 18-летнего, в состав. А крёстным братом – Вагнера Лав, который на правах старшего опекал вас на поле.

– Свой первый гол в премьер-лиге забил именно с передачи Вагнера, и потом мы ассистировали друг другу не раз. Болельщики ЦСКА шутят, что наши бразильцы играли раньше в пас только друг с другом. Выходит, по мнению Вагнера, я тоже бразилец! Когда Вагнер уезжал на родину, я очень ждал его возвращения. А потом случился забавный эпизод. Ехал на машине – смотрю, а на тротуаре Вагнер стоит. Вернулся в Россию – а я ещё об этом не знал. Вышел. Обнялись. Сейчас, правда, на поле взаимодействуем реже. У меня другая позиция. Играю в полузащите, а не в атаке.

– Всех интересует ваша личная жизнь. Вы ведь завидный жених.

– Постоянной девушки у меня нет. Живу у дяди, у него свободного времени побольше – и готовит, и гладит, и уборку делает. Я помогаю, когда могу.

– А что в девушках больше всего привлекает?

– Глаза! Если красивые, сразу теряю голову.

– В своё время много писали об интересе к вам со стороны других клубов, в частности, вашего любимого с детства «Челси». Сейчас, по всей видимости, в Европе вновь обратят на вас внимание. Что скажете, если предложат куда-то перейти?

– На данный момент все мои мысли только о грядущем чемпионате Европы и о ЦСКА. Уходить куда-то просто не вижу смысла.