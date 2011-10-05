Предпоследний решительный

В пятницу, 7 октября, сборная России проведёт в гостях отборочный матч против команды Словакии, победа в котором почти гарантирует нашим футболистам выход в финальную часть чемпионата Европы – 2012 в Польше и на Украине. Как обыграть словаков, разбирались эксперты «АН».

Неудобный соперник

Хотя в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Россия стоит сегодня намного выше Словакии (13-е место против 39-го), сборная этой страны всегда была неудобным соперником для наших футболистов. В шести встречах россияне лишь однажды одержали победу (в 1994 году) и дважды уступили, причём, если кто забыл, последний раз год назад в Москве (0:1) уже в рамках нынешнего отборочного цикла.

«На тот матч наши игроки вышли с полной уверенностью, что непременно победят, – вспоминает бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. – Не учли, что сборная Словакии имеет хорошо поставленную контригру. Мне кажется, эта беспечность и привела к поражению. Поэтому к ответному матчу надо подойти со всей серьёзностью. Думаю, игроки и сами это понимают».

Известный российский тренер Александр Тарханов также считает, что нашей команде не стоит надеяться на лёгкую жизнь в Жилине, где пройдёт встреча Словакия – Россия. «В Словакии нет игроков высокого уровня. Результатов команда достигает лишь за счёт организации, большой самоотдачи, – говорит Тарханов. – Но и их бывает недостаточно, что показал матч против Армении (0:4). Против России словаки будут играть на победу. Скорее всего, начнут атаковать с первых минут, а при атаках у них возникают проблемы, так как тактический уровень команды достаточно средний. Надо эти проблемы использовать. И помнить, что словаки будут биться до конца – это они умеют».

«Тактическая схема словаков в Жилине будет такой же, что и в Москве, – 4-5-1, и играть они будут в своём стиле – вторым номером на контратаках, – считает футбольный эксперт Александр Бубнов. – Именно такой футбол у них получается лучше всего. Неслучайно в отборочных матчах словаки в гостях набирают больше очков. Трудность игры против этого соперника заключается ещё и в том, что тренер Владимир Вайсс, работавший в России в «Сатурне», прекрасно знает всех наших игроков».

«Домашние матчи даются словакам с большим трудом, – соглашается другой футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Сборная Словакии – команда средняя по исполнителям. А средние команды, если не могут переиграть соперника, стараются его перебегать, первым номером им тяжело играть».

Без Акинфеева и Кержакова

Конечно, знание слабых мест сборной Словакии увеличивает шансы на успех. Но прежде всего нашей команде надо решить собственные проблемы. Без своего основного вратаря армейца Игоря Акинфеева сборная России уже провела два матча (против Македонии и Ирландии), в которых голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отыграл на «ноль». В то же время в последних играх чемпионата России Малафеев, обычно спокойный и хладнокровный, часто нервничает, допускает невынужденные ошибки особенно в игре на выходах. Спад в его игре очевиден. Вызывает беспокойство в целом оборона, где в матче против Словакии, скорее всего, появятся армейцы Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Все – опытные защитники, сильнейшие в России. Но в последних пяти матчах чемпионата России ЦСКА пропустил 8 голов, а в Лиге чемпионов в двух встречах (с французским «Лиллем» и итальянским «Интером») – 5.

«Дик Адвокат и так консерватор по натуре, а в столь важном матче тем более не будет рисковать. В обороне мы увидим Александра Анюкова, Игнашевича, Березуцких, хотя есть вариант и с Юрием Жирковым, который у Адвоката играет больше в середине поля, на левом фланге обороны, – полагает Бубнов. – В матче против Словакии сборную России устроит даже ничья, но играть нужно не на удержание ничейного счёта, а на победу. Забьём, тогда задача словаков, которым надо побеждать во что бы то ни стало, заметно усложнится. Да, преимущество можно не удержать, но в таком случае добьёмся ничьей. Жаль, что не будет Александра Кержакова, который сегодня находится в отличной форме. В каком состоянии другие наши нападающие – Павел Погребняк и Роман Павлюченко, редко выходящие на поле за свои клубы, можно только гадать. Как и в каком настроении будет Андрей Аршавин. Адвокат пригласил в сборную Владимира Дядюна из «Рубина», но сомневаюсь, что он появится на поле».

Разогнать в случае поражения

Кроме россиян наиболее реальные шансы на первое место в группе В имеют ирландцы. Чтобы его занять, команда Джованни Трапаттони должна победить Андорру и Армению при условии, что Россия терпит поражение в Словакии. «В нашей отборочной группе всё очень запутанно, – говорит главный тренер ирландцев. – На финише возможны сразу несколько вариантов развития событий. Мы хотели бы, разумеется, попасть на Евро-2012 с первого места в группе, но понимаем, что не всё зависит от нас.

Чего ждать от матча Словакия — Россия? Хороший вопрос! Там может случиться всё что угодно, а вот нам в любом случае надо в тот же день обыгрывать Андорру. Если не побеждать такую команду, то что нам вообще делать на Евро?»

Андорру России предстоит обыграть в Москве 11 октября, хотя в случае победы в Жилине для выхода на Евро-2012 будет достаточно и ничьей. Поражение же от словаков поставит крест на команде, которая два года назад уже провалила в Мариборе решающий отборочный матч чемпионата мира –2010 против Словении. «Надеюсь, подобное не повторится, – говорит нападающий Павел Погребняк. – Но если такое недоразумение всё же произойдет, тогда надо разгонять всю сборную».