Адвокат поставил сборной четвёрку

Одержав 7 и 11 октября победы над сборными Словакии (1:0) в гостях и Андорры (6:0) дома, российские футболисты заняли первое место в отборочной группе В и завоевали право выступить будущим летом на чемпионате Европы – 2012 в Польше и на Украине. «АН» воочию наблюдали за решающими матчами, анализировали причины успеха и заглядывали в будущее.

В матчах против Словакии и Андорры сборной России необходимо было набрать 4 очка, чтобы занять первое место в группе. Поражение в Жилине, где проходила предпоследняя отборочная игра, при большинстве раскладов отодвигало нашу команду либо на второе место в группе, дающее право побиться за путёвку на Евро в стыковых матчах, либо на безнадёжное третье. А потому накануне встречи многие вспоминали город Марибор, где три года назад сборная России уступила соперникам из Словении, лишившись возможности выступить на чемпионате мира – 2010 в ЮАР.

Тень Марибора

В лагере сборной по молчаливому уговору Словению не вспоминали и слово «Марибор» не произносили. Ни в Москве на сборе, ни в Жилине, где наши футболисты жили в гостинице Holiday Inn – в ста метрах от городского стадиона, чем-то напоминающего арену в злосчастном Мариборе.

«Расклад перед матчем (против Словакии) был коварным, – рассказывал уже по возвращении в Москву главный тренер сборной России Дик Адвокат. – Поражение в Жилине могло отбросить нас не на второе, а на третье место в группе. То есть ситуация была та же, что и со Словенией. Я говорил футболистам: «Мы должны выйти на этот матч с мыслью о победе. Да, надо помнить о том, что ничья нас устраивает. Но играть только на победу. И за все эти дни я ни разу не произнёс слово «Словения». А перед матчем сказал: «У вас есть всё, чтобы выйти на Евро. И вы там будете».

Пламенные речи в разное время произносили многие тренеры сборной России. Правильные слова (в том числе и крепкие) умел подобрать Георгий Ярцев, с которым наша команда выходила на Евро-2004 через стыковые матчи против Уэльса. Опытным психологом не раз проявлял себя Гус Хиддинк. Он сумел, например, перед матчем против сборной Голландии на Евро-2008, убедить своих футболистов, что фавориты чемпионата так себе игрочки. Соврал, конечно, но соврал так убедительно, что игроки поверили и побили голландцев (3:1).

«Таким по-хорошему заведённым я Дика никогда не видел,– признавался нападающий сборной России Роман Павлюченко.– Он говорил всё по делу, но очень эмоционально, повышая голос и порой даже переходя на крик. Вы подумайте, что такое Словакия с её пятью миллионами жителей, и что такое Россия со ста пятьюдесятью! Вспомните, какую страну вы представляете! Вообще-то мы и так этого никогда не забываем. Но эмоциями Дик с нами щедро поделился. Я на него смотрел в тот момент и думал: дай ему сейчас майку, он сам выйдет на поле и словаков порвёт».

Полное спокойствие хранил, пожалуй, только бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который ездил в Жилину в составе делегации РФС.

«Мы слишком много говорим о сложности матча против сборной Словакии, об ответственности, о необходимости отнестись к сопернику со всей серьёзностью, и забываем, что словаки ничего не показали в этом отборочном цикле, – говорил Колосков. – Разве можно вспомнить хотя бы одну встречу группового турнира, где они продемонстрировали бы красивую игру или имели подавляющее преимущество перед соперником? Даже в Москве, где они победили год назад, сборная России имела преимущество. На мой взгляд, наша команда фаворит предстоящего матча. У нас опытные футболисты, сыгранный состав и искушённый тренер. Иными словами, есть всё, чтобы добиться необходимого результата во встрече со сборной Словакии. Я говорю о победе».

Колосков оказался прав, хотя эта победа далась нашей команде нелегко.

Колхоз имени Дюрицы

Ничья была бы для нашей сборной вполне приемлемым результатом во встрече со словаками. Но эксперты в один голос предупреждали, что рассчитывать на неё – гибели подобно.

«России ни в коем случае нельзя играть на ничью, так как она этого делать не умеет, – предо­стерегал футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Разговоры о ничьей пошли из-за нестабильности нашей сборной. Мы то встряхиваемся и действуем хорошо, то проваливаемся. Увы, в тот момент, когда победа нужна как воздух, последнее происходит чаще. К счастью, в Жилине всё сложилось, как нельзя лучше: побежал Аршавин, блеснул Дзагоев, надёжно сыграл Денисов, временами вдохновенно действовал Широков...»

Последний стал главным героем послематчевых разговоров, назвав сборную Словакии «колхозом». Адвокат, когда ему объяснили, что «колхоз» на футбольном языке означает «деревенская команда», лишь рассмеялся. Мол, настоящего Широкова без подобных заявлений представить невозможно, да и для поднятия духа провокация — средство бесспорно эффективное. Но не все согласились, что победителям разрешено вести себя по-хамски (правда, позже Широков объяснил, что имел в виду не всю сборную Словакии, а только защитника Дюрицу).

«Слова Широкова принижают значение успеха нашей сборной,– сказал футбольный эксперт Александр Бубнов. – К сопернику надо относиться с уважением. Приятнее ведь побеждать сильного, а не «колхоз». И проиграть сильному не зазорно. Скажи Широков о «колхозе» перед матчем, не сомневаюсь, словаки действовали бы намного жёстче. В своё время уругвайцы обклеили стены на базе вырезками из газет с высказываниями бразильцев о сборной Уругвая. А когда вышли на матч против Бразилии, не дали соперникам вздохнуть.

Но если говорить о самой встрече, то в который раз сборная России не смогла реализовать несколько голевых моментов. Гол Алана Дзагоева получился не столько нелогичным, сколько неожиданным. Если бы не рикошет, вратарь отвёл бы угрозу. Даже когда наша сборная проводила не очень хорошие отрезки, словаки серьёзных проблем не создавали. Вспоминаю стыковые матчи нашей сборной со словенцами. Они действовали агрессивнее и в Москве, и в Мариборе. А словаки играли как, сонные мухи».

Хотя фамилия основного вратаря сборной Словакии – Муха, насчёт «сонных мух» Бубнов, конечно, преувеличил.

«Я бы отметил два принципиальных момента, – говорил Ловчев.– Во-первых, наша сборная не уступила в борьбе и не испугалась соперника. Во-вторых, в футболе очень важно доказать превосходство в уровне индивидуального мастерства в конкретный момент. Сборная России сумела доказать, подтвердить свой уровень, что не может не вызывать уважения. А вот три года назад в Мариборе Россия уступила именно в этих компонентах. Сегодня результат есть. Но в то же время от сборной, которая выступает в одном и том же составе уже несколько лет, мы вправе ожидать более качественного футбола».

Когда Адвоката спросили, какую оценку по пятибалльной шкале он бы поставил сборной за матч в Жилине, главный тренер ответил, что четвёрку: «В определённых компонентах нужно прибавлять. Хотя в целом команда сыграла очень грамотно и компактно. Только в конце первого тайма на нашей половине поля возникали свободные зоны. В остальное время к командной игре в обороне претензий не было. Как и в матче с Ирландией, у этой опытной команды не возникло ни одного шанса в атаке».

Воспитание Дзагоева

«В футболе есть старая истина: настоящая игра начинается с 70–75-й минуты, когда устаёт полузащита, когда возникают разрывы между линиями и когда у индивидуально сильных футболистов появляются шансы проявить своё умение, – говорит Ловчев. – Здорово, что это правило сработало на сей раз в нашу пользу. Словаки устали, наши тоже, но на фоне этой общей усталости выяснилось, что мы не зря считали сборную России более индивидуально сильной командой. Жирков, Аршавин и Дзагоев за счёт дриблинга и нестандартных ходов обыгрывали оппонентов. И гол, что бы ни говорили, логичен. И хорошо, что его забил Дзагоев. Ни в коем случае нельзя говорить, что Дзагоеву помог рикошет от Дюрицы. Алан заслужил этот успех своими действиями в этой встрече».

Удивительно, но именно Дзагоев был первым кандидатом на замену. До перерыва полузащитник ЦСКА казался худшим на поле, и, по признанию Адвоката, его место мог занять дебютант Александр Самедов.

«В какой-то момент мне пришлось выйти к бровке и сказать Дзагоеву, что так играть нельзя, рассказывал Адвокат. А примерно на 25-й минуте я сказал Самедову идти разминаться. Причём делать это на бровке, чтобы Дзагоев его видел. Честно говоря, мне не хотелось менять Алана, но нужно было его подстегнуть. И второй тайм Дзагоев провёл хорошо, причём целиком, а не только блеснул в эпизоде с голом, – заявил Адвокат. – Но Алан молодой парень, которому ещё надо доказывать право на стабильное место в стартовом составе сборной. Поэтому он должен воспринимать такие вещи нормально. Дзагоев безусловный талант, который всего-то в 21 год уже достаточно давно играет за один из ведущих клубов и приносит пользу сборной. Как он работает – это что-то невероятное! Благодаря трудолюбию Дзагоев по ходу матча всё-таки вышел на свой уровень. Он не останавливался ни на секунду, отрабатывал и в атаке, и в обороне».

Командный Аршавин

Дзагоев был хорош не только в матче против Словакии, но говорить о рождении нового лидера сборной пока рано.

«Лидер – по-прежнему Аршавин, – считает Адвокат. – Люди могут говорить о нём что угодно, но он становится всё более командным игроком. То, как он работал на поле в Жилине, подтверждает это. И при этом у него хватало сил использовать свою скорость и дриблинг в атаке так, как он это умеет. Аршавин очень хочет поехать на Евро и проявить себя там. Да и на следующих больших турнирах тоже. Пришпоривает его и то, что он капитан. Я ни на секунду не давал ему повода усомниться в своей уверенности в нём. Убеждён, в решающие моменты Аршавин проявляет свои лучшие качества. Как и вся команда. Кто-то может со мной не согласиться, но, считаю, во всех отборочных играх мы играли лучше соперников. В товарищеских – нет».

Отбор не закончен, жребий не брошен

После вторничных отборочных игр стали известны 12 финалистов Евро-2012. Кроме хозяев первенства — Польши и Украины, это Германия, Россия, Италия, Франция, Голландия, Греция, Англия, Дания, Испания, Швеция. Ещё 4 участника определятся в стыковых матчах. В них встретятся 8 команд, занявших вторые места в группах. Жеребьёвка «стыков» пройдёт сегодня, 13 октября, в Кракове, а сами матчи состоятся 11–12 и 15 ноября.

Жеребьёвка же финального турнира ЧЕ-2012 пройдет в Киеве 2 декабря. 16 участников чемпионата континента будут распределены по 4 корзинам по 4 команды в каждой. «Сеяными» помимо Украины и Польши будут чемпион Европы-2008 Испания, а также страна, чья сборная наберёт наивысший коэффициент в рейтинге УЕФА (Голландия или Германия). Остальные 12 команд в соответствии с их коэффициентами разместят по другим трём корзинам.