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ЦСКА споткнулся об оборону «Интера»

№ 38(279) от 29.09.2011 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

ЦСКА споткнулся об оборону «Интера»

В минувший вторник ЦСКА уступил на своём поле миланскому «Интеру» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов (2:3). «АН» проанализировали причины неудачи.

Стресс для итальянцев

Перед приездом «Интера» в Москву шло много разговоров о том, что знаменитый итальянский клуб, которому ЦСКА до последнего матча проиграл четыре раза, уже не тот. Говорили, что команда неудачно стартовала в чемпионате Италии. Что в её составе серьёзные потери из-за травм. Что звёзд мирового уровня вроде камерунца Самюэля Это’О у миланцев нет. Но «Интер» вновь доказал, что умеет играть против российских клубов.

«Интер» стартовал в чемпионате не очень удачно, у него есть потери по составу, но в таких командах на каждую позицию по два, а то и три футболиста, – говорит бывший игрок миланского клуба Игорь Шалимов. – К тому же в «Интере» сменился главный тренер (место уволенного из-за низких результатов Джан Пьеро Гасперини занял Клаудио Раньери. – Прим. «АН»). Приход нового наставника – всегда эмоциональный стресс. Команда встряхнулась, одержала наконец первую победу в первенстве страны (в четырёх матчах) и приехала в Москву уже в нормальном состоянии. Да, «Интер», поведя 2:0, позволил ЦСКА сравнять счет, но тут же забил третий гол. А это говорит о психологической устойчивости команды».

С Шалимовым соглашается бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. «Раньери изменил тактическую схему команды с нестандартной для Италии 3-4-3 на более привычную 4-2-3-1, и это сыграло против ЦСКА, – считает Мостовой. – Если сравнивать последний проигранный при Гасперини матч, в котором команда просто не знала, что делать на поле, с матчами против «Болоньи» (3:1) и ЦСКА, – это небо и земля. Скоростным Вагнеру Лаву и Думбия было бы значительно легче играть против трёх защитников «Интера», чем против четырёх игроков обороны, где каждый отвечает за свою позицию и где работает подстраховка».

Бутсы для Вагнера Лава

Нападающим ЦСКА ивуарийцу Сейду Думбия и бразильцу Вагнеру Лаву действительно пришлось нелегко.

«Итальянская оборона считается в мире едва ли не образцовой, – говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Латиноамериканцы техничны, англичане лучше всех играют головой, а итальянцы лучше всех умеют обороняться. Действия игроков «Интера» в защите в матче против ЦСКА можно показывать в наших детских футбольных школах. Больше всего меня поразили страховка и ответственность футболистов. Сколько раз было: вот пройден один защитник, убран вставший на пути второй, удар – но кто-то успевает подставить ногу. После того как итальянцы забили два мяча, они отошли назад и стали ждать ошибок армейцев. И честь и хвала нашим игрокам, что реализовали те немногие шансы, которые у них были. Особенно рад за Вагнера Лава, который после долгой сухой серии наконец-то забил».

Бразилец сравнял счет (2:2), но, пожалуй, больше запомнился тем, что постоянно приседал на искусственную траву «Лужников» и завязывал шнурки. И когда на послематчевой пресс-конференции главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого спросили, что нужно сделать, чтобы Вагнер Лав реже выключался из игры, наставник армейцев пообещал купить бразильцу бутсы на липучках.

Промахи в обороне

По мнению Слуцкого, его команда не заслужила поражения. «Очень жаль, что, приложив столько усилий, чтобы отыграться со счета 0:2, мы очень быстро пропустили третий гол, – сказал главный тренер ЦСКА. – Время ещё оставалось, но найти силы на финальный штурм было не так просто. Обидно за итоговый результат и сложно кого-то упрекнуть. Играли качественно, создали большое количество моментов. Очень жаль, что ошибки в обороне перекрыли усилия в атаке».

Евгений Ловчев видит причины этих ошибок в психологии. «Не могу избавиться от мысли, что, несмотря на долгий опыт выступлений в еврокубках, наши игроки по каким-то причинам вбили себе в голову, что они в чём-то уступают коллегам из ведущих иностранных клубов, – говорит эксперт. – В чём-то мы действительно уступаем, но, как показывает практика, западные команды порой берут верх во многом за счёт своей наглости. «Интер» настолько уверенно провел матч, как будто не эта команда провалила старт чемпионата и опозорилась в первом туре Лиги, уступив на своем поле турецкому «Трабзонспору»! И голы в первом тайме – результат как армейских ошибок, так и индивидуального мастерства итальянцев. За первый гол надо спросить с Владимира Габулова, который ошибся на выходе, за второй – с Алексея Березуцкого, который пустил во фланг японца Накамото, а тот сделал нацеленную передачу».

Ошибка арбитра

Был в матче ЦСКА – «Интер» эпизод, который мог бы изменить его ход, если бы шотландский судья Крейг Томсон назначил 11-метровый в ворота итальянцев.

«На мой взгляд, на Думбие был чистый пенальти, – сказал после игры Слуцкий. – Но какой смысл предъявлять претензии, если это ничего не изменит?»

«Когда силы команд сопоставимы, один свисток может перевернуть ход матча, – говорит Ловчев. – Рефери ошибся, не назначив пенальти, когда в штрафной «Интера» сбили Думбия. И это тоже психология, ведь арбитр понимает, что в Лиге чемпионов итальянский суперклуб более частый гость, чем армейцы. И с ним отношения лучше не портить».

Есть ли шансы у ЦСКА?

Поражение от «Интера» осложнило армейцам жизнь, но во вторник «Трабзонспор» сыграл на своем поле вничью с французским «Лиллем» (1:1), и теперь от турок, лидирующих в группе, ЦСКА отделяет всего три очка. А следующие два матча (18 октября дома и 2 ноября в гостях) армейцы проведут именно против «Трабзонспора». Так что всё ещё может измениться. И когда Слуцкого спросили на послематчевой пресс-конференции, как он оценивает шансы команды на выход из группы, тот ответил: «Положительно».

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