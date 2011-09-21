Без фаворитов и аутсайдеров

27 и 28 сентября ЦСКА и «Зенит» проведут дома матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы встретятся с итальянским «Интером», питерцы – с португальским «Порту». «АН» решили оценить шансы наших клубов с учетом их старта в Лиге чемпионов.

Первые матчи ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов мало кого порадовали. Армейцы с огромным трудом, уступая по ходу встречи 0:2 французскому «Лиллю», добились ничьей (2:2). Клуб из Санкт-Петербурга потерпел неожиданное поражение от аутсайдера группы кипрского «АПОЕЛа» (1:2).

«Зениту» не хватает идей

«Я бы не стал делить команды на фаворитов и аутсайдеров, – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Два года назад киприоты уже выступали в Лиге чемпионов и набрали три очка в группе. Сыграли вничью с «Челси» в Лондоне и дважды – с испанским «Атлетико». С тех пор команда обновилась, хотя линия обороны осталась прежней. Какой же это аутсайдер? И что за фаворит «Интер», если на своем поле не может победить турецкий «Трабзонспор» (0:1)? А «Зенит» кто? Аутсайдер, если ни разу не выходил из группы в Лиге чемпионов? Или фаворит, если побеждал в Кубке УЕФА? Кем «Зенит» укрепился перед Лигой чемпионов? Только Доменико Кришито, игроком сборной Италии. Но этого мало, чтобы выступить в еврокубках лучше, чем в прошлом году, когда «Зенит» почти в том же составе не сумел одолеть «Осер» и «Твенте».

Против «АПОЕЛа» Лучано Спаллетти выставил пять защитников, и при этом оборона сыграла очень ненадежно. И дело даже не в удалении Бруну Алвиша во втором тайме. Когда оборона действует неуверенно, не выдерживают нервы у вратаря Вячеслава Малафеева. Для него нынешний сезон очень непростой прежде всего из-за семейных проблем (жена Малафеева погибла в автокатастрофе. – Прим. «АН»). Правда, в голах от «АПОЕЛа» его вины нет.

В целом «Зенит» не уступил киприотам по игре, но индивидуальные ошибки в обороне сказались на результате. Это уже становится хронической болезнью «Зенита». И если Спаллетти не найдет решения, в матчах против «Порту» и «Шахтера» не помогут ни пять, ни шесть защитников. Конечно, «Порту» и «Шахтер» сильнее «АПОЕЛа», и, судя по тому, что мы увидели в первом туре, «Зениту» придется бороться за второе место в группе. Но с кем именно – пока непонятно. Основным конкурентом питерцев может стать «Шахтер», но и «АПОЕЛ» сбрасывать со счетов нельзя».

Футбольный эксперт Евгений Ловчев также считает, что слабость обороны – главная проблема нынешнего «Зенита», но отмечает, что питерские игроки отвыкли проводить каждый матч с предельным напряжением сил.

«Киприоты – команда возрастная, однако стоило им чуть прибавить, как «Зенит» начал совершать в обороне дикие ошибки, – говорит Ловчев. – В первом голе виноват крайний защитник, во втором – центральный. В России, поведя один мяч, можно быть спокойным, что соперник не огрызнется. В Лиге чемпионов иначе, здесь надо играть до конца. А наши футболисты так не умеют. Иностранцы, приезжая на наш чемпионат, поначалу показывают свой потенциал, но потом быстро «русеют» и становятся как все.

Сегодня «Зениту» не хватает свежих идей. Они могли бы появиться, купи клуб пару-тройку сильных игроков под Лигу чемпионов, но этого не случилось, и вот результат. И еще одно соображение. И «Зенит», и ЦСКА оказались несостоятельны в плане физической готовности. В Лиге чемпионов мы видим совершенно иные скорости не то что работы с мячом, но просто бега. Наши команды провели по 23 тура, осенью должны быть в самом соку, но соперники их элементарно перебегали».

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России, убежден, что «Порту» наиболее сложный в группе соперник для «Зенита».

«К «Порту» следует готовиться со всей серьезностью, ведь мы имеем неприятный опыт встреч с этой командой, которой уступали и «Спартак», и ЦСКА, – говорит Бышовец, в свое время работавший в Португалии с клубом «Маритиму». – Спаллетти нужно сделать правильные выводы из матча против «АПОЭЛа». На мой взгляд, уход тренера Виллаша-Боаша и главного бомбардира «Порту» Фалькао на шансах «Зенита» никак не отразятся. Запаса прочности и сильных исполнителей у португальцев хватает».

На морально-волевых

ЦСКА также предстоит провести 27 сентября, возможно, самый сложный матч в группе. На своем поле надо брать очки, но как это сделать, если соперник – «Интер», которому армейцы уступили два года назад в четвертьфинале Лиги чемпионов!

«Стоит ли вспоминать прошлое? – говорит Бубнов. – ЦСКА случайно дошел тогда до четвертьфинала и оказался там единственной командой, которая сама не играла и сопернику не давала играть. Что с тех пор изменилось? Почти ничего. В Лилле мы увидели, что уровень ЦСКА не соответствует уровню Лиги чемпионов. И если бы французы, поведя 2:0, не разбазарили преимущество, мы бы сегодня не рассуждали о шансах ЦСКА на выход из группы. Посмотрим теперь, как армейцы проведут встречу с «Интером», который сделает в Москве все возможное, чтобы реабилитироваться за поражение от «Трабзонспора».

«Безусловно, правы те, кто скажет, что это скорее «Лилль» потерял очки, чем ЦСКА – приобрел, – говорит Ловчев. – Французы явно недооценили способность армейцев держать удар. Однако подобное вряд ли повторится в других матчах. И мне показалось, что в последние минуты матча игрой армейцев управлял не Леонид Слуцкий, а сами футболисты на поле. Вагнер Лав отошел в глубину поля и стал, по сути, разыгрывающим. Вслед за ним и вся команда перестроилась. Но так не будет происходить в каждой игре! И не любой матч можно вытащить за счет характера, как говорится, на морально-волевых качествах. Без них нельзя, но для Лиги чемпионов этого недостаточно».