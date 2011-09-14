Что случилось с ЦСКА и «Зенитом»

В 23-м туре первенства России, накануне первых матчей Лиги чемпионов (они прошли во вторник и среду), «Зенит» и ЦСКА были жестоко биты «Локомотивом» (4:2) и «Динамо» (4:0). Это вызвало серьезные опасения относительно перспектив наших клубов в самом престижном еврокубковом турнире. «АН» попытались оценить, насколько серьезна проблема.

У «Зенита» все будет в порядке

«Я бы не стал драматизировать поражение «Зенита», – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Команда выступала без Александра Кержакова, Романа Широкова и Александра Анюкова, которые хотя и отыграли за сборную страны в матчах против Македонии и Ирландии, но были, судя по всему, нездоровы (оба матча они полностью не провели. – Прим. «АН»). Когда игроки вернутся в строй, у «Зенита» все станет на свои места. Победа же «Локомотива» имела во многом психологический подтекст. Матч проходил в день похорон хоккеистов ярославского «Локомотива», и железнодорожники, проигрывая по ходу встречи 0:2, во втором тайме превзошли самих себя. К тому же как минимум в двух голах виноват вратарь Вячеслав Малафеев. На нем, возможно, тоже сказалось напряжение матчей за сборную, где он отстоял на ноль.

О ЦСКА. Команда с июля переживает кризис. Такое случается по ходу сезона с каждым. Вопрос лишь в том, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями. В этом как раз и заключается мастерство главного тренера. Судя же по матчам с «Динамо», «Спартаком» (2:2), «Рубином» (1:1) или «Зенитом» (0:2), у ЦСКА далеко не все в порядке, как это казалось в начале сезона. Тогда команда набирала очки, и многие говорили о том, что с чемпионом все ясно».

Поражение логично, нелогичен счет

Опасения Бубнова по поводу ЦСКА с некоторыми оговорками разделяет его коллега футбольный эксперт Евгений Ловчев.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию, – говорит он. – Почему катастрофа, почему позор? Поражение логично, нелогичен счет (ЦСКА не проигрывал в четыре мяча с 2007 года. – Прим. «АН»). Но, если разобраться, все становится более-менее ясным. Во-первых, травма Акинфеева (вратарь ЦСКА получил повреждение колена в матче против московского «Спартака» при столкновении с форвардом красно-белых Веллитоном. – Прим. «АН»). Не считаю, что Чепчугов, заменивший Акинфеева, провалил матч. Скорее, не выручил. Во-вторых, если брать встречи ЦСКА и «Зенита», сборники либо не вышли на поле, либо выглядели намного хуже, чем обычно. Малафеев матч провалил, армейские защитники проиграли со счетом 0:4, Анюков не играл, Зырянов появился только в конце матча в Черкизове, Широков и Кержаков не играли из-за травм. В общем, наши футболисты не могут проводить несколько подряд матчей на пределе сил без ущерба для результата.

В-третьих, возвращаясь к ЦСКА, игроки атаки провели, возможно, свой худший матч. Секу пытался финтить, Тошич бил штрафные, Вагнер вроде старался, заработал много штрафных, но что толку! К Думбия претензий меньше, все-таки игрок он более зависимый, а мяч до него доходил нечасто. Не будем забывать, что в ЦСКА травмирован Томаш Нецид. Безусловно, он уступает в классе и Вагнеру, и Думбия. Но Нецид, выходя на поле, часто был эффективен – то гол забьет, то пас голевой отдаст. Сейчас Нецид болен, и пара форвардов стала понимать, что ей нет замены. А как без конкуренции?!

В-четвертых, мне все же кажется, что проблема ЦСКА – не игровые трудности, а разлад за пределами футбольного поля. Слишком много звезд в команде! Дзагоев и Мамаев недовольны заменами, Хонда недоволен позицией, Вагнер недоволен тем, что не продают.

И в-пятых, такое впечатление, что команда перестала чувствовать хватку хозяина. А без нее наши футболисты не привыкли. Мне кажется, Лига чемпионов и станет для ЦСКА тестом – являются ли армейцы командой. Сильная команда скоро забудет о разгроме от «Динамо», слабая – сломается».

Добавим, насчет слабого – это, скорее, все же не об армейцах. Вернутся в состав травмированные Гонсалес, Щенников, Хонда, Нецид и Васин, и мы вновь увидим прежний ЦСКА – мощный и уверенный в себе. Как и «Зенит», который в Лиге чемпионов не готов согласиться с ролью статиста.