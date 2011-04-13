Зеркало для «Спартака»

В четверг, 14 апреля, московский «Спартак» матчем против «Порту» завершает выступление в Лиге Европы. Мало кто верит, что команда Валерия Карпина отыграется после поражения в первой игре со счетом 1:5. Но даже если произойдет чудо, проблем у «Спартака» не убавится – так считают ведущие футбольные эксперты.

До февраля 2011 года в Лиге Европы дожили четыре российских клуба – «Зенит», «Рубин», «Спартак» и ЦСКА. К апрелю уцелел лишь «Спартак», чьи победы над «Аяксом» (1:0, 3:0) дали повод говорить о грядущем возрождении красно-белых, мечтать о финале «Спартак» – «Динамо» (Киев) и называть команду Валерия Карпина претендентом на чемпионство наряду с «Зенитом» и ЦСКА. Но первый матч лигового четвертьфинала вернул мечтателей на грешную землю, где победителей «Аякса» нещадно били в Ростове (4:0) и Краснодаре (3:1).

Прыгнули выше головы

«Вполне возможно, что «Спартак» проиграл будущему победителю Лиги Европы, – считает бывший нападающий сборной России, «Порту» и «Спартака» Сергей Юран. – О выходе в следующий раунд, понятное дело, можно смело забыть. «Спартаку» остается одно – биться за честь клуба. Надо обыграть португальцев ради болельщиков – с любым счетом, но нужна победа. Пусть хотя бы она принесет моральное удовлетворение и баллы в копилку наших клубов в рейтинге УЕФА».

«После поражения в Порту я бы на месте Валерия Карпина написал заявление об уходе по собственному желанию, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов. – Пусть лучше бизнесом в Испании занимается, где у него собственное дело. На мой взгляд, «Спартак» в Лиге Европы прыгнул выше головы. Он случайно оказался в четвертьфинале. И только люди, не разбирающиеся в футболе, могли говорить о каких-то шансах в Порту после того, что «Спартак» вытворял в чемпионате России».

Двухлетний кризис

Эксперты «АН» не сомневаются, что успехи в Лиге Европы, как ни странно, сослужили «Спартаку» плохую службу.

«Лишь после игры четвертого тура чемпионата России с «Тереком» (0:0) Карпин заговорил о кризисе, – продолжает Бубнов. – Но кризис-то длится уже на протяжении двух лет. Карпин и другие руководители «Спартака» не могут адекватно оценить ситуацию и справиться с проблемами. Косметические изменения уже не помогут. Речь идет о крайних мерах, вплоть до смены руководства.

На исправление положения Карпину дали три игры. Матч с «Тереком» «Спартак» завалил. Далее «Порту», нальчикский «Спартак», а сразу после него ЦСКА. В своем нынешнем состоянии красно-белые вряд ли способны на резкий прогресс. «Порту» показал, что у «Спартака» куда ни ткни – слабые места, особенно в обороне. Удивительно, но команда провела с десяток официальных матчей, до этого были контрольные встречи в межсезонье. Поэтому говорить о недостатке игровой практики и физических кондиций не приходится».

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в Порту «Спартак» увидел себя как в зеркале. «До этого команде везло, – говорит эксперт. – Но матч против «Порту» показал, что тренеры «Спартака» просто не справляются. С Карпиным футболисты деградируют. В команде постоянные проблемы, и каждый раз мы слышим из уст Карпина одно и то же: «Не знаю, что произошло». Не знаешь – уходи.

Не только деньги

«Часто говорят, футбол подчиняется тем же законам, что и бизнес, – продолжает Ловчев. – На мой взгляд, это далеко не так. Нельзя, вложив уйму денег в клуб, как это сделал нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун, неминуемо получить отдачу. Надо понимать: в футболе несколько другие законы. Невозможно переоценить роль тренера в построении команды, именно он фигура номер 1. А Федун как-то заявил, что его роль 10 процентов. В «Спартаке» роль тренера девальвировалась. Ему нужен большой тренер, а не только начинающие свою деятельность Станислав Черчесов или Карпин. Карпин уволил из «Спартака» двух наставников – Черчесова и Микаэля Ладурупа, а потом сам занял пост главного. Он явно переоценил свои силы и сегодня загнал себя в тупик. Как ему, генеральному директору клуба, теперь поступить с самим собой?

А решение, возможно, придется принимать очень скоро, если, конечно, «Спартак» рассчитывает все же вмешаться в борьбу за чемпионство. Правда, я отдаю 65 процентов шансов «Зениту», 30 процентов ЦСКА и только 5 – «Спартаку». Нынешние его игроки недотягивают до уровня соперников. От обороны «Спартака» хочется плакать. Карпин ее тасует, но без толку. Опорные полузащитники Шешуков и Кариока не попали бы в дубль «Спартака» 70-х годов, когда я играл. В атаке все зависит от того, в каком настроении и форме находится Алекс. Нет тактики, схемы, системы. Получается, что только вратарская линия в «Спартаке» не вызывает опасений. Как в таком состоянии рассчитывать на что-то серьезное?»

Нужна конкуренция

Отсутствие конкуренции – еще одна причина бед «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Прогресс будет налицо тогда, когда молодые российские игроки станут составлять серьезную конкуренцию ведущим легионерам, – считает экс-нападающий «Спартака» и бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев. – Сейчас легионеры авторитетнее россиян. Приведу пример. Когда играет Артем Дзюба, бразильские партнеры не спешат делиться с ним мячом. И обратная картина, когда на поле Веллитон или Ари».

Неудачи «Спартака» пришлись на начало длинного сезона, который завершится лишь весной 2012 года. Время для работы над ошибками есть. Но пока не ясно, имеется ли у тренеров и футболистов «Спартака» понимание того, как эти ошибки можно исправить. Ответная игра с «Порту» могла бы отчасти ответить на этот вопрос.