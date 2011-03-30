Такой футбол нам не нужен!

Хотя сборная России не проиграла Армении (0:0) и Катару (1:1), ее выступления последних дней вызвали чувство глубокого разочарования как у поклонников футбола, так и у специалистов. «Аргументы неделi» полностью разделяют претензии к футболистам и тренерскому штабу нашей национальной команды.

Вроде бы ничего страшного не произошло. После ничьей в Ереване сборная России осталась в лидерах отборочной группы Евро-2012 – у нее 10 очков после пяти встреч, как и у команд Словакии и Ирландии. Впереди четыре матча дома и один в гостях. Шансы на выход из группы вполне реальные. Вот только после ничьей в товарищеской встрече с Катаром, 90-й по рейтингу ФИФА сборной в мире, с трудом верится, что дорога в Польшу и Украину, где на будущий год пройдет чемпионат континента, нам открыта. И, самое главное, непонятно, есть ли стратегия у главного тренера сборной России Дика Адвоката и разделяют ли ее игроки. Результаты последних четырех матчей (два поражения и две ничьи при разнице мячей 1:4) свидетельствуют об обратном.

Кто должен забивать

Исход противостояний с Арменией и Катаром совершенно логичен, так считает бывший защитник «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев.

«Наша команда могла победить, но могли победить и армяне, – говорит он. – Конечно, качество игры во встрече в Ереване было выше, чем со сборной Ирана (0:1). Трудно упрекнуть команду и в отсутствии самоотдачи, но в целом хотелось большего и прежде всего – в нападении. В последние годы наша оборона играет на своем уровне. Пусть не на высочайшем, но со своими обязанностями Игнашевич, Березуцкие и Анюков справляются. А вот атака может играть сильнее, и речь не только о выдвинутом на острие в матче с Арменией Кержакове, но и о Дзагоеве с Аршавиным (против Катара Кержаков и Дзагоев не сыграли из-за травм. – Прим. К.П.). Есть еще Погребняк с Павлюченко. А почему бы не дать шанс Булыкину, который стабильно забивает в Голландии за «Ден Хаг»?

Претензии не только к Адвокату. Наши форварды должны и с себя спросить. Павлюченко, Погребняк и Аршавин мало забивают и в клубах. Так почему мы можем быть уверены, что с заменой Кержакова на Павлюченко результат станет иным? Катару Павлюченко забил, но в атаке-то создали считаные моменты! При Гусе Хиддинке также возникла ситуация, когда главному тренеру пришлось пойти на обновление команды. Вместо проверенных Титова, Смертина, Лоськова, Радимова пришли молодые и энергичные. Мы получили новую команду, которая выстрелила на первенстве Европы в 2008 году. Адвокат же консерватор, он уверен, что по ходу отборочных турниров нельзя совместить результат и создание новой команды. Но ведь герои 2008-го уже не те!»

Чего ждать от Аршавина

«Мы много говорим об Аршавине, многого ждем от него, – продолжает Ловчев. – Но давайте взглянем правде в глаза – Аршавин уже давно не является футболистом стартового состава «Арсенала». Есть ощущение, что время нашего капитана ушло. Я ожидал, что во встрече с Катаром он не появится. Ну не должен футболист, который отходил пешком в предыдущем матче, выходить в стартовом составе. Однако Адвокат сказал, что не понимает всеобщего возмущения по поводу игры в Ереване, и вновь выпустил на поле Аршавина и тот же состав. Или, может быть, мы чего-то не знаем, и состав определяет сам Аршавин?»

«В «Арсенале» Андрей не лидер, он подыгрывающий футболист, – соглашается с Ловчевым Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака» и сборной СССР. – В лондонском клубе он выходит на поле на 20–30 минут, больше уже играть не способен. Конечно, в «Арсенале» он может и забить, потому что у него есть прекрасные партнеры. В российской сборной их нет. За сборную ему самому надо выполнять огромный объем работы, но он к этому не готов».

Смешной футбол

«Я смеялся, когда увидел состав, который Адвокат выставил на игру с Катаром, – говорит Бубнов. – Конечно, голландец понимал, что критика может прекратиться, если он выиграет этот матч. Но он поставил фактически тех же футболистов, которые выходили против Армении. У него не хватило мудрости, чтобы ответить оппонентам, которые требовали от него появления в сборной новых футболистов. С другой стороны, понятно, что, когда ты не наигрываешь людей, ждать иного результата тяжело. И все же он мог выпустить с первых минут больше новичков. Второй тайм, когда состав нашей команды обновился, сборная России провела ровнее. И если бы Павлюченко, который, по версии Адвоката, не является основным игроком, забил второй мяч, мы вообще могли бы выиграть. В целом разницы между основными футболистами и запасными я не увидел.

Уверен, можно сделать более сильный и сыгранный состав, дополнив его теми, кто не был приглашен в команду в матчах против Армении и Катара. Проблема еще и в том, что игроки воспринимают товарищеские встречи не как возможность для подготовки к более важным поединкам, а как повод встретиться, пообщаться, сменить обстановку. Я вообще не понимаю, зачем нынешним сборникам встречаться друг с другом. Места этим футболистам в сборной гарантированы. Обычно товарищеские игры проводят, чтобы поэкспериментировать, посмотреть новые сочетания, привлечь молодых футболистов, но этого у Адвоката нет».

На Евро делать нечего?

«Если в целом, то и игра, и результат матча против Армении не поколебали уверенности в том, что на Евро-2012 мы выйдем, – говорит Ловчев. – Но понятно, с куда большими нервами, чем поначалу казалось. Надеюсь и на то, что последние матчи и история с Аршавиным заставят все же Адвоката задуматься о необходимости перемен. Они назрели, а ситуация в группе, календарь матчей, в целом уровень соперников позволяют решиться на перемены без особого ущерба для результата».

«Мы существенно осложнили себе ситуацию в борьбе за путевку на Евро, – утверждает Бубнов. – Нынешняя сборная России – возрастная команда с серьезными проблемами, решить которые руководство, похоже, не в состоянии. А кроме того, даже если выйдем, с такой игрой на чемпионате Европы делать нечего».