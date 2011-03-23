Рискнет ли Адвокат в Ереване?

26 марта сборная России проведет отборочный матч чемпионата Европы – 2012 против национальной команды Армении. Эксперты «Аргументов неделi» сошлись во мнении, что легкой поездка в Ереван не получится.

Казалось бы, где в рейтинге ФИФА Россия и где – Армения? Мы – высоко, на 13-й позиции, армяне – далеко, на 65-й. Но в группе В отборочного турнира чемпионата Европы – 2012 Россия и Армения – соседи. Команда Дика Адвоката после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу с 9 очками, сборная Вардана Минасяна идет второй с 7-ю, причем на счету армян победа над сборной Словакии (3:1), той самой, что нанесла россиянам поражение в Москве (1:0). И, как любят повторять футболисты и тренеры, сегодня слабых соперников в Европе не осталось.

Нет мотивации – нет результата

«Относиться с уважением надо к любому сопернику, – соглашается бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. – Но прежде всего надо разобраться с собственными проблемами. Накануне матча с Арменией меня больше всего беспокоит психологическое состояние нашей команды. Россия неудачно сыграла последние два товарищеских матча (поражения от Бельгии 0:2 и от Ирана 0:1. – Прим. «АН») и сегодня находится под сильным давлением со стороны общественности и СМИ. Поэтому для Адвоката главное – сформировать волевой настрой на достижение результата. Нет мотивации – нет результата.

Можно, конечно, обижаться на игроков сборной, но другой команды у нас нет, и в сложный момент ее надо поддержать. Считаю, что этот матч с Арменией будет отличаться от предыдущих тем, что у нашего соперника есть реальный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы (в 1999 году Россия дважды обыграла Армению в отборочных матчах ЧЕ-2000 – 3:0 и 2:0. – Прим. «АН»). В армянских командах сейчас новое молодое поколение игроков. Эти ребята верят в себя. Есть и опытные футболисты: Саркис Овсепян, игравший в «Зените», и Генрик Мхитарян из донецкого «Шахтера». Адвокат тоже вызвал на сбор перед матчем с Арменией молодых футболистов, не имеющих опыта выступлений за национальную команду, – Дениса Глушакова («Локомотив») и Евгения Макеева («Спартак» Москва). Но не думаю, что они появятся в основном составе, как и вратарь Сергей Рыжиков из «Рубина» (казанец занял место второго вратаря сборной Вячеслава Малафеева, который пропускает матч с Арменией из-за гибели жены. – Прим. «АН»).

Думаю, в Ереване Адвокат рисковать не станет, и в стартовом составе мы увидим проверенных игроков. В этом нет ничего плохого. Сборная России – команда очень хорошего уровня! Другое дело – играть она может только на пределе. Надеюсь, наши футболисты понимают, что матч против Армении крайне важен. Поражение может привести к очередным проблемам, а победа увеличит наши шансы выйти напрямую (с 1-го места в группе) на европейское первенство».

Где стратегия?

«Если сборная России будет действовать так же, как в товарищеском матче против Ирана, она обречена, – считает бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов. – Не сомневаюсь в том, что в Ереване наши футболисты сыграют по-другому, но хватит ли этого для победы – вопрос. На мой взгляд, у нас отсутствует стратегия в подготовке сборной. В других странах составляется долгосрочный план, как минимум, на год. Исходя из него подбираются и соперники для товарищеских матчей. У нас такого нет. Из-за этого мы не можем договориться о нормальных спаррингах, так как график подготовки сильнейших сборных расписан далеко вперед.

Другая проблема – блочный принцип формирования национальной команды. Тренеры сборных должны посещать матчи внутреннего чемпионата, следить за игроками, выбирать тех, кто на данный момент находится в лучшей форме. Адвокат же строит команду по блочному принципу, ее основу составляют футболисты «Зенита» и ЦСКА. В таком случае тренер сборной в перерывах между соревнованиями не нужен. Зачем еще кого-то смотреть, если блоки уже и так известны, а их подготовка зависит от клубных тренеров? Опасность кроется в том, что если кто-то вдруг выпадает из обоймы, то равноценную замену ему найти сложно. Как только в состав сборной пытаются ввести представителей других клубов, сразу ломается рисунок игры. А без обновления тоже нельзя. Вот и получается замкнутый круг.

Пора менять курс

«Адвокат должен был сменить курс, – говорит бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев. – Тренерский штаб утверждает, что в сборную вызваны лучшие в стране 20–25 футболистов, других нет. Более того, нам это повторяли и после поражений от Бельгии и Ирана. Но я не ощущаю, что Аршавину и Ко хочется играть за сборную, что для них это вообще важно вне зависимости от статуса встречи, от соперника. Постепенно сборная может просто утонуть в безразличии. Как игроков, так и болельщиков, которые не чувствуют, что их уважают. Это очень опасная тенденция.

Очевидно, что игроки, в первую очередь питерцы во главе с Аршавиным, должны понять, что они не незаменимые. Пусть те, кто им уступает в мастерстве, но действительно хочет играть в майке сборной, получат шанс, увидят, что могут закрепиться в составе. В этом нет ничего страшного, это обычная жизнь любой команды, которая не хочет стоять на месте.

Что же касается непосредственно игры с Арменией, то меня беспокоит отсутствие Владимира Быстрова из-за травмы. В прошлом отборочном цикле был период, когда Быстрова не вызывали в сборную. А нам как раз предстоял поединок со сборной Финляндии, в котором Быстров и Кержаков с их скоростью могли растерзать тихоходных финнов. К чести тренерского штаба, и Кержаков, и Быстров в сборную вернулись, и во многом благодаря им мы победили в гостях (3:0). С армянами наши футболисты вряд ли будут отсиживаться в обороне. А значит, мобильность Быстрова была бы кстати. Но придется обойтись без него. И здесь Адвокату придется, видимо, положиться на Дзагоева. Сборная это уже проходила, причем успешно. К примеру, в матче со Словакией Дзагоев на этой позиции был лучшим в составе нашей команды. Другое дело, что он по-прежнему не всегда попадает в состав ЦСКА.

Как и наши легионеры – Аршавин, Павлюченко, Билялетдинов и Жирков, чаще остающиеся в запасе. Но ничего не поделаешь, даже в таком состоянии они по классу превосходят своих партнеров, выступающих в чемпионате России. А вот зачем Адвокат приглашает в сборную Торбинского («Локомотив») – объяснения нет. Нельзя вызывать человека в главную команду страны только за прежние заслуги! А в последнее время Торбинский играл плохо.