Выручит ли вновь «Спартак» Андрей Дикань?

Сегодня «Спартак» встречается в Лужниках с голландским «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Для выхода в четвертьфинал красно-белым достаточно ничьей, а надежды на благоприятный исход поклонники «Спартака» связывают во многом с голкипером Андреем Диканем, героем встречи недельной давности в Амстердаме (1:0).

Еще год назад при упоминании имени Андрея Диканя мало кто сказал бы: «Классный вратарь!» Конечно, поклонники футбола знали, что есть такой украинский голкипер, который вот уже 15 лет выступает то в России, то на Украине за довольно средние команды Хабаровска, Краснодара и Симферополя. Но летом 2010-го карьера Диканя пошла резко вверх. Он перешел из грозненского «Терека» в московский «Спартак».

В составе красно-белых 33‑летний голкипер дебютировал в Лиге чемпионов, поразив Европу яркой игрой в матче против «Марселя». И хотя «Спартак» не пробился в число 16 сильнейших клубов континента, команда продолжает бороться за победу в Лиге Европы.

Пост в день игры

– В 1998 году «Спартак» тоже победил «Аякс» в гостях (3:1), и тот матч вспоминают до сих пор как один их самых ярких в истории клуба. Все повторяется?

– Не станем забегать вперед. Победа в Амстердаме – полдела. В домашней игре, думаю, будет сложнее.

– Тем более главный тренер «Аякса» Франк де Бур заявил на послематчевой пресс-конференции: если его команда сыграет в Москве так же, как в Амстердаме, то победит. Что скажете?

– Вот после домашней игры и узнаем, прав был де Бур или нет!

– В нынешнем еврокубковом сезоне вы провели два выдающихся матча: первый в сентябре прошлого года в Лиге чемпионов против «Марселя», второй – против «Аякса».

– Выдающиеся или нет – не мне судить. Но в принципе встречи получились похожими. И в Марселе, и в Амстердаме соперник оказывал на наши ворота давление. Но разные матчи все-таки сравнивать трудно. Каждый сложен по-своему. А самый важный тот, что еще предстоит провести.

– И все же было ощущение, что спасали команду?

– На поле выходят 11 человек, поэтому все в равной степени заслуживают побед и все несут ответственность за поражения. Так что не надо делать из кого-то героя.

– В 1998 году «Спартак» играл в Амстердаме в красно-черных футболках. В этом – в черных. Может, такая форма более счастливая, чем традиционная красно-белая?

– В какой форме играть – вопрос не ко мне. Пусть руководители «Спартака» решают.

– Но вы верите в удачу в футболе?

– Любой спортсмен в нее верит.

– Правда, что вы не обедаете в день игры?

– Да, уже много лет. Во-первых, аппетита нет. Во-вторых, не уверен, что еда в день встречи придает дополнительные силы. Есть еще несколько примет, в которые верю, но раскрывать их до конца карьеры не буду.

Защитой командую по‑русски

– Вам проще играть против силовых команд, таких как «Марсель», или комбинационных, как «Аякс»?

– Непринципиально. Любой соперник старается поставить перед нами сложные задачи, наше дело – их решить.

– И все же, в каком матче было легче – в марсельском или амстердамском?

– Пожалуй, все же против «Аякса». Против «Марселя» я проводил лишь вторую официальную встречу в составе «Спартака». Сегодня международного опыта больше. Кроме того, лучше стало взаимопонимание с защитниками.

– По-русски им подсказываете?

– Конечно. Если они не понимают, это их проблема. Окажись я за границей, обязательно учил бы иностранный язык. Впрочем, Сухи отлично говорит по-русски, а Рохо уже многое понимает. Во всяком случае, на поле проблем нет.

– Вы лучше действуете на выходах или на линии ворот?

– Пусть другие оценивают мою игру. Я знаю свои слабые стороны и стараюсь работать над недостатками.

– Ваша карьера резко пошла в гору после того, как разменяли четвертый десяток. Почему так поздно?

– Нет, не поздно! Вратари не стареют – они набираются опыта. Чтобы выйти на высокий уровень, нужно пропустить свое. Есть, конечно, голкиперы, которые и в раннем возрасте раскрываются, но это скорее исключение. У меня и в 30 лет было желание работать и добиться большего. Не могу сказать, что уже чего-то добился, но, надеюсь, все впереди.

– Когда переходили из «Терека» в «Спартак», руководствовались, наверное, и финансовыми соображениями?

– Нет, за длинным рублем не гнался. Прежде всего хотелось поиграть в Лиге чемпионов, проверить себя на уровне ведущих европейских команд.

– И сборных тоже?

– Конечно, хотел бы выступать за сборную Украины. Тем более в следующем году мы принимаем чемпионат Европы. Что может быть заманчивее, чем сыграть на глазах родной публики в финале Евро? Впрочем, не могу сказать, что попасть в сборную Украины для меня принципиальный вопрос. Просто буду стараться делать все правильно, а там посмотрим.

– Но до Евро еще далеко, впереди «Аякс». Может получиться так, что судьба встречи решится в послематчевых пенальти. В матче первого тура чемпионата России с «Ростовом» вы как раз пенальти отразили...

– Да, но потом, как заметил наш главный тренер, произошел несчастный случай. Два угловых – два гола в ворота «Спартака». Вообще же за карьеру брал одиннадцатиметровые всего три‑четыре раза, поэтому специалистом по отражению пенальти себя не считаю.

– А если пробивать придется?

– В Хабаровске бил, правда, было это давно. Из десяти забил девять.

– В Лиге Европы цель «Спартака» – пройти как можно дальше. А в чемпионате России?

– Стать чемпионом. «Спартак» десять лет не был первым. Пора изменить эту неприятную традицию.