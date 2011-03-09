Чемпионат-мутант

12 марта клубы Российской футбольной премьер-лиги проведут первые матчи чемпионата страны 2011/12 годов. Вместо привычных девяти турнир продлится 15 месяцев, после чего наш футбол перейдет на европейский календарь «осень–весна». «АН» решили вместе с экспертом Александром БУБНОВЫМ понять, что год грядущий нам готовит.

Автор реформы президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко убежден, что она пойдет нашему футболу на пользу. Синхронизированный с Европой календарь повысит конкурентоспособность российских клубов, позволит им вести активную селекционную политику, заставит ленивых развивать инфраструктуру. К тому же с формальной точки зрения мало что изменится. Первый круг чемпионата поменяется со вторым. То есть перерыв между кругами будет наступать не летом, когда каждые два года и так надо прерывать турнир из-за чемпионатов мира и Европы, а зимой, как у нормальных европейцев. Летом же в «пустые» годы все будут уходить в отпуск. На бумаге все здорово, на деле предстоящий чемпионат обещает стать, возможно, самым скандальным в истории российского футбола, считает Александр Бубнов.

Ждите договорняков

– Откуда такой пессимизм, Александр Викторович?

– Я внимательно изучил календарь и могу предположить, что далеко не спортивные факторы будут определять результаты. По регламенту сначала 16 команд проведут до конца ноября 2011 года 30 матчей в два круга. С марта 2012-го первая восьмерка, также в два круга, разыграет призовые места, вторая определит, какие две команды покинут премьер-лигу.

Все вроде правильно, но наши горе-руководители выбрали далеко не лучшую систему подсчета очков. Восьмерки начнут второй этап чемпионата с очками, которые они набрали на первом. Если бы переходное первенство игралось сегодня, «Зенит» имел бы в активе 68 очков, ЦСКА – 62, «Рубин» – 58, «Спартак» – 49, «Локомотив» – 48, «Спартак» (Нальчик) – 44, «Динамо» – 40 и «Томь» – 37 (так они финишировали в ноябре 2010-го). Как вы думаете, велики были бы стимулы у шестой, седьмой и восьмой команд биться за места наверху? Конечно, нет! Высоко не подняться, на вылет они тоже не стоят. Играть смысла нет, зато есть прямой резон договариваться с теми, кому очки нужны. То же самое во второй восьмерке, только там торговать очками смогут команды, обеспечившие себе сохранение места в премьер-лиге. И совсем другая картина, если на решающем этапе в восьмерках будут учитываться только те очки, что команды заработали в матчах между собой. «Зенит» имел бы 28 очков, ЦСКА – 23, «Рубин» – 22, «Спартак» – 20, «Спартак» (Нальчик) – 17, «Локомотив» – 16, «Динамо» – 12 и «Томь» – 10. При таком перерасчете даже сибиряки могли бы побороться за место в еврокубках!

Война группировок

– Сыр-бор разгорелся по поводу трансферных окон. ФИФА категорически считает, что во время одного чемпионата может быть только одно трансферное окно. РФС хочет два.

– У Фурсенко не получится убедить ФИФА. Там уже сказали, что переход на новый календарь – наша проблема. РФС придумал чемпионат-мутант, пусть сам и выкручивается. Если сделать исключение для нас, придется допустить его и для остальных. ФИФА на это не пойдет. Вот и возникает дурацкая ситуация: когда открывать рынок в России – этим летом или следующей зимой? Если сделать все покупки летом, тогда зимой 2012 года, перед решающим этапом, не усилиться. Если отложить их на зиму, может оказаться, что на рынке не будет особого выбора. Все плохо. И, обратите внимание, на какие сроки сейчас заключаются контракты. На полтора, два с половиной года, а не год или два! А представим на секунду, что команда ни на что не претендует. За что тогда платить деньги? И ведь речь идет не о копейках! О миллионах долларов!

– Изменятся ли при переходном регламенте турнирные расклады?

– Конечно. Это будет чемпионат не между отдельными клубами, а между группировками. На мой взгляд, никто не сможет составить конкуренции «Зениту» и ЦСКА, возможно, «Рубину» – они превосходят остальных по бюджетам и составу. А вот выдавить один из московских клубов из первой восьмерки провинциальным командам вполне по силам. Но в первую очередь жертвами могут стать «Крылья Советов», «Амкар» и «Томь». Против них будут играть клубы с юга России – «Спартак» (Нальчик), «Анжи», «Краснодар», «Кубань», «Ростов» и «Терек». К ним я бы добавил «Волгу» (Нижний Новгород), которую возглавляет бывший главный тренер «Анжи» Омари Тетрадзе. Нет никакой гарантии, что в нужный момент не будут включены околофутбольные технологии. Куплены дорогие игроки, значительно увеличены бюджеты, поставлены задачи занять высокие места, значит, любые средства хороши.

– Интересный может получиться чемпионат…

– Интересный, но только не со спортивной точки зрения. Не сомневаюсь, что будут скандалы, разговоры о коррупции и договорных матчах и взаимные обвинения. Не уверен, что российские болельщики ждут именно этого. К тому же Фурсенко заложил бомбу замедленного действия под наш чемпионат. Рано или поздно нынешнее руководство, постоянно расписывающееся в своем непрофессионализме (когда календарь принимали в окончательном варианте всего за неделю до начала чемпионата?), уйдет. Кашу придется расхлебывать другим. А если Европа перейдет на систему весна‑осень, от которой мы отказались? Что тогда делать? Об этом, к сожалению, никто сегодня не думает.