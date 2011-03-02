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Сексуальный футбол пришел в Чечню

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Сексуальный футбол пришел в Чечню

Во время финала Евро-88, с грустью и тоской констатируя поражение нашей сборной от голландской, телекомментатор Владимир Перетурин произнес слова, которые сразу запали в душу и потом неоднократно цитировались: «Эх, вот нам бы таких отцов из Суринама!» Имелись в виду Райкаард и Гуллит с их суринамскими корнями. Подтекстом читалось: «Да где ж нам их взять, таких отцов?» Мечта казалась несбыточной. Но вот прошло 20 с небольшим лет – и «отцы из Суринама» потянулись к нам сами. Чтобы учить нас своему футболу. Сексуальному…

А где он, секс?

Да-да, сексуальному. Именно так еще вначале своей тренерской карьеры отрекомендовал «свой» футбол новоиспеченный наставник «Терека» Руд Гуллит. Некоторые видные футбольные педагоги порой приклеивают броские ярлыки, по их мнению, отражающие стиль, ими проповедуемый. Например, Валерию Лобановскому в свое время понравилось слово «гармоничный». Эдуард Малофеев выбрал для себя эпитет «искренний». А в представлении Гуллита стиль игры непременно должен быть «сексуальным». Это значит – глаз не оторвать, возбуждающим, дарящим зрителям в некотором смысле оргазм.

Все, кто видел Руда в деле, согласятся: да, именно так он и играл. Игроком он был, безусловно, «сексуальным». Сумел ли он остаться таким, перейдя в разряд тренеров? А вот на сей счет имеются большие сомнения. Первый и пока последний его успех на этом поприще датируется 1997 годом. Это был выигрыш Кубка Англии с «Челси». Кстати, Гуллит тогда вошел в историю как первый небританский тренер, выигравший крупный английский турнир.

Интересно также, что в тот момент он был еще играющим тренером – какое-то время совмещал в себе две ипостаси. А вот сосредоточился целиком на тренерстве – весь «секс» куда-то исчез. Осталась одна заявка на него. После «Челси» Руд брался за «Ньюкасл», «Фейеноорд», «Лос-Анджелес Гэлакси» – и везде следовали одни осечки. Может быть, Чечня с ее благодатным климатом станет тем местом, где увядший «сексуальный» футбол Черного Тюльпана обретет наконец могущество?

Спаллетти нервно курит

Рамзан Кадыров, патрон «Терека», и Руд Гуллит вместе смотрятся довольно странно – и чисто визуально, и вообще. Среди многочисленных комментариев в СМИ был такой: «Может быть, Гуллит прочитал статью в Википедии и решил, что Кадыров – это фигура, подобная Манделе?»

Нельсон Мандела с молодости был идолом для Руда. Когда он выиграл в 1987 году «Золотой мяч» – тут же подарил его черному южноафриканскому лидеру. В тот момент Мандела еще томился за решеткой.

Кадыров рассказал, какие задачи он поставил перед Гуллитом: «Наша цель – сделать «Терек» лучшей командой в России и даже на европейской арене. Именно поэтому мы Руда и пригласили. Он выиграл почти все самые престижные кубки. Я уверен, что вместе с ним мы сумеем пройти в Лигу чемпионов».

Вознаграждение – соответствующее. 4 млн. евро в год. Лучано Спаллетти, которому «Зенит» отвалил 2,5 млн. (до недавнего момента он был далеко впереди всех в нашей премьер-лиге по этому показателю), теперь ничего не остается, кроме как нервно курить в сторонке и тихо завидовать. А уж отечественным специалистам таких денег и вовсе никогда не видать. Хоть расшибись. Зарплата Леонида Слуцкого в ЦСКА 1 млн. евро, Юрия Красножана в «Локомотиве» – 700 тысяч. Ну и далее по нисходящей.

И это еще далеко не все. В случае если Гуллит вдруг возьмет да и в самом деле сделает «Терек» чемпионом России, бонусом ему станут еще 10 миллионов. Игра стоит свеч. Тем более что в проигрыше великий голландец по любому не останется.

Деньги-то – швейцарские!

Чечня, как известно, регион дотационный. И хорошо дотационный. Достаточно хорошо, чтобы оплатить недешевые услуги Гуллита. Неудивительно, что отклики на сенсационный приезд разделились напополам. С одной стороны – «как здорово, что в нашем футболе появилась такая крутая фигура», а с другой – «а не слишком они там зарвались, тратя бог знает на что наши с вами деньги».

На деле не так все однозначно. «Все почему-то решили, что бюджет России пошел на Гуллита. Ну это просто абсурд какой-то. Мы деньги получаем в основном от спонсора, Булата Чагаева», – утверждает вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

Чагаев – директор концерна «Совамерикантрэйд», чеченец, постоянно проживающий в Швейцарии. Он стал спонсором «Терека» в прошлом году, также заняв в нем пост вице-президента. Занимался переговорами с Гуллитом тоже он.

Алханов говорит, что Чагаев спокойно может оплатить и трансфер какого-нибудь суперзвездного игрока. Скажем, Роналдиньо. Пока, правда, мы этого не видим. Может быть, не все сразу. А может, Гуллит считает, что и те, кто у него уже есть, способны освоить азбуку футбольного секса. Тьфу ты, сексуального футбола.

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