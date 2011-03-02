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Возвращение Евгения Алдонина

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Константин Пугачев ]

Возвращение Евгения Алдонина

В воскресенье, 6 марта, Россия по традиции открывает футбольный сезон матчем за Суперкубок. В Краснодаре его разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА. Полузащитник армейского клуба Евгений Алдонин имеет шанс в пятый раз выиграть почетный трофей.

Сезон-2010 получился у Евгения Алдонина скомканным. Из-за травм он выходил на поле всего в 14 матчах за ЦСКА и лишь четырежды в стартовом составе. А когда прошлой осенью Алдонин вернулся уже здоровым из Германии, оказалось, что конкуренция в команде с приходом сильных легионеров Думбии, Тошича, Секу и с возвращением из Бразилии Вагнера Лава стала намного жестче. Впрочем, 31‑летнего полузащитника это не смущает. В нынешнем сезоне он надеется победить в чемпионате России и, возможно, вернуться в сборную страны, где когда-то был капитаном. Есть еще Лига Европы и Кубок России, где ЦСКА также ставит перед собой самые высокие цели.

О «Порту» и Лиге Европы

«Порту» – очень серьезный соперник (ЦСКА встречается с ним в 1/8 финала 10 и 17 марта. – Прим. «АН»). Это команда уровня Лиги чемпионов. Она лидирует в национальном первенстве, имеет в составе ярких футболистов. У нас непросто складывались игры с этим клубом. Думаю, тяжело будет и на сей раз. Однако никакого страха перед португальцами не испытываем. Их можно побеждать. Конечно, мы мечтаем выиграть Лигу Европы. В 2005 году, когда нам это удалось, я был на седьмом небе от счастья. Хочется пережить все вновь. Но не будем загадывать далеко вперед, а просто сосредоточимся на работе. Главное – добиваться нужного результата в каждом матче, тогда придем к цели».

О «Спартаке» и «Зените»

«И у «Спартака», и у «Зенита» соперники непростые (голландские «Аякс» и «Твенте» соответственно. – Прим. «АН»). Но шансы пройти в следующую стадию есть у обоих. И «Спартак», и «Зенит» показали характер в матчах 1/16 финала. Спартаковцы проигрывали в первом матче в гостях «Базелю» 0:2, но победили 3:2. А питерцы уступили в Берне (1:2) в первой встрече, но в Санкт-Петербурге справились с «Янг Бойз» (3:1). Это показатель высокого класса».

О «Шиннике» и Кубке России

«Прошли дальше – хорошо (в 1/8 финала ЦСКА обыграл «Шинник» в минувший понедельник со счетом 1:0. – Прим. «АН»). Пока у нас страдает реализация моментов – свои возможности нужно использовать. А так возникло небольшое напряжение в конце игры, чего можно было бы избежать при счете 2:0 или 3:0. Дело даже не в несыгранности, а в проблемах в заключительной стадии атаки. Но это объяснимо – сейчас весна, начало сезона. Главное – потом забивать. Пока заставляем болельщиков волноваться, но, может, от волнения им на трибунах теплее? Говорят, Кубок России стал менее престижен, чем раньше. Я так не думаю – матчи в нем всегда носят принципиальный характер».

О холодах и климате

«В начале декабря прошлого года, когда мы в «Химках» принимали швейцарскую «Лозанну», было минус 18 градусов. После той игры нас уже ничем не испугаешь. Что поделать, если уж такой у нас климат?»

О сборах и системе Слуцкого

«Мы хорошо потрудились на сборах. На первом работали над физическим состоянием. Нагрузки были колоссальные. Но я за столько лет в футболе этих сборов повидал – пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать. Поэтому ко всем трудностям давно привык. Мне нравится тренировочная модель Леонида Слуцкого (главного тренера ЦСКА). На сборах идет своеобразное соревнование между игроками. За выполнение упражнений и результаты мини-матчей все получают баллы. Потом они суммируются. Кто набирает больше, становится лидером сборов.

Второй наш сбор был более игровой, провели много товарищеских встреч. Стали приходить в тонус, появилась легкость. Думаю, дальше с каждым матчем будет все легче и легче. А насколько плодотворно прошли сборы, покажет сезон. На данный момент не могу сказать, что полностью готов, но чувствую себя нормально».

О чемпионате России и календаре

«Сезон получится очень длинным и сложным в связи с переходом нашего чемпионата на систему «осень – весна» (он начинается в марте 2011 года и заканчивается в мае 2012-го. – Прим. «АН»). Этой весной мы участвуем в Лиге Европы, а осенью нас ждет старт в Лиге чемпионов. То есть должен быть заложен очень крепкий фундамент. Без этого не удастся поддерживать форму в течение всего сезона и избежать травм. Не сомневаюсь, что турнир получится интересным, лишь бы погодные условия позволяли нам нормально поиграть в конце ноября и начале декабря. Нужно, чтобы в это время года как можно больше матчей проходило на юге, где не так холодно».

О сборной России

«Для начала мне надо снова попасть в обойму ЦСКА и регулярно проходить в стартовый состав. Но при удачном стечении обстоятельств и моей качественной игре не вижу ничего невозможного в возвращении в сборную».

О восьмом сезоне в ЦСКА

«Не считаю себя ветераном. Скажем так: я очень опытный футболист, к которому с большим уважением относятся молодые игроки. Конечно, уже многого добился, но, несмотря на это, еще голоден до побед. И одна из моих целей – золото чемпионата России. Мы заждались чемпионства».

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