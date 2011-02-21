Голландец из болота

В народе уже ходит анекдот: «Футбольной сборной России нужен тренер не Адвокат, а Прокурор». Большинство экспертов считают, что РФС сильно ошибся с приглашением голландца Дика Адвоката. Позорный матч с Ираном (0:1) это только подтвердил.

«Хватит быть сводником!»

Покойный Владимир Маслаченко в сентябре прошлого года сказал золотые слова:

«Мне очень многое не нравится в организации игры сборной России. Где тренер – его задумки, планы на игру, изюминки? Я этого не вижу. Такое впечатление, что главная задача Адвоката – угадать с соcтавом. Такая простота – она хуже воровства».

Главная претензия к Дику Адвокату – на все матчи он вызывает, по сути, один и тот же состав. Нет новичков, что убивает конкуренцию в сборной, лишает ее перспективы.

Адвокат ездит на составе, который больше четырех лет назад начал формировать Гус Хиддинк. В итоге сборная России достигла потолка, дойдя до полуфинала Евро-2008. Но с тех пор игроки не стали моложе. Да, многие попали в чемпионат Англии, но осели там в запасе. И что характерно, забронзовевшие ветераны начисто лишены мотивации в матчах со слабыми соперниками. Играть с ними они не хотят. А с сильными не могут.

И пусть вас не смущает то, что сборная России пока занимает первое место в отборочной группе к Евро-2012. Кризис ведь налицо. Адвокат – упрямый как черт. Не хочет пробовать ничего нового. Он ставит на одних и тех же лошадок, которых в футбольном смысле стоило бы уже пристрелить.

Тему подхватывает эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев:

«Команда Гуса Хиддинка скончалась на поле стадиона в Абу-Даби. Дику Адвокату пора перестать быть сводным братом этой команды. Надо строить свою. Нынешней сборной, в которой много людей из бронзового состава Евро-2008, надо соответствовать, а не петь под фанеру, что она делает уже года полтора практически во всех без исключения матчах.

Горько от того, что сборная превратилась в закрытый клуб, в который призываются только хорошо знакомые друг другу люди. Они знают: вне зависимости от того, как проявят себя на поле, свой вызов они получат. Это не команда, это – болото».

«Кидала»

С Адвокатом не заладилось с самого начала. Вы помните, как его приглашали в сборную России? В августе 2009-го голландца провожали в аэропорту «Пулково». Дик рыдал как ребенок, покидая пост главного тренера «Зенита», откуда его попросили (там тоже случился кризис).

На дорожку Адвокат сказал: «Я ухожу во многом по семейным обстоятельствам. Если останусь в «Зените» еще на год, боюсь, меня ждет развод с женой».

И он подписал контракт со сборной Бельгии на 600 тысяч евро в год. И взял еще нидерландский клуб «Алкмар» – для подработки. Но когда РФС возглавил бывший босс «Зенита» Сергей Фурсенко и, не проявив выдумки, предложил контракт именно Адвокату, летучий голландец поступил, как настоящий «кидала». Он подписал четырехлетний контракт на 20 миллионов евро, а Фурсенко швырнул миллион бельгийцам как неустойку, чтобы не плакали. Точно так же, в августе 2007-го, Дик пришел в «Зенит», уже имея на руках контракт со сборной Австралии (там ему дали 2 млн. евро в год, в Питере – 4).

А теперь вопрос: каких подвигов вы ждете от тренера с такими морально-этическими принципами?

Генерал закрутил гайки

Что сделал Адвокат – так закрутил гайки в сборной. Недаром его прозвище – Маленький Генерал. Но коснулось это почему-то не самих футболистов, а их окружения.

Чтобы не попасть в новый скандал с кальянами (как перед фиаско в Мариборе), Адвокат оградил сборную от прессы. Журналистов не пускают в отель команды, а одного мэтра даже выселили – хотя он поселился в гостинице на законных основаниях, честно заплатив за номер.

Адвокат может устроить скандал, если в том же отеле на выезде гуляет свадьба. Он вводит комендантский час, чтобы после 21.00 в гостинице не осталось ни одного из знакомых футболистов.

Но все это похоже на меры не главного тренера сборной, а администратора. Ну или воспитателя в детском саду. Лучше бы Дик Адвокат стал демократом, как Хиддинк. А свою буйную энергию направил на мирные цели, создавая новую сборную России, которая хотя бы в отдаленном приближении будет напоминать команду образца 2018 года. Тогда, если кто забыл, чемпионат мира пройдет в нашей стране. И тот же вратарь Игорь Акинфеев в 32 года вполне может на нем сыграть. Не говоря уже о более молодых футболистах.

Но Адвокат работает по принципу любого наемника. Его интересует только то, что здесь и сейчас. А завтра – хоть потоп. Если голландец сейчас станет трудиться на перспективу, то его могут уволить – вдруг эксперимент не удастся? Зачем ему эти трюки? Лучше выжимать последние соки из команды Хиддинка.

Говорят, после Евро-2012 сборную России может возглавить нынешний наставник «Зенита» Лучано Спалетти. Видно, господин Фурсенко может приглашать тренеров только из своего бывшего клуба. Российские специалисты, мы уже привыкли, на этот пост не котируются. Нет гарантии, что сборная при Спалетти будет играть лучше. С другой стороны, хуже, чем при Адвокате, быть не может.

Прав Ловчев – болото это, болото.