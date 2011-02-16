Такие бомбы нам нужны

«Две бомбы разорвались на Северном Кавказе – одна на территории Чеченской Республики, другая – на территории Республики Дагестан…» В последние годы мы, к сожалению, слишком часто слышим нечто подобное в программах новостей. Но можно эти печальные строчки, оказывается, наполнить и совсем другим смыслом. Если одну «бомбу» назвать Гуллитом, а другую – Роберто Карлосом. И тогда, может быть, что-то очень сильно изменится?

Звезды выбирают Кавказ

Их сейчас многие называют смельчаками, отчаянными парнями. Дескать, не знают, наверное, куда приехали. Газет не читают, что ли? Телевизор не смотрят? А они взяли – и связали свою дальнейшую карьеру не просто с Россией, а с самым «сомнительным» ее регионом. Да еще, как оба утверждают, вовсе не из-за денег. Да, и это тоже, конечно. Отсыпали обоим будь здоров, можно не сомневаться. Но не этот фактор в их выборе превалировал, утверждают как тот, так и другой. Сказка…

И пусть Гуллит, который задумал сделать из «Терека» нечто вроде сборной Голландии, известен как не ахти какой тренер. Пусть Роберто Карлос променял знойную родину на самую холодную и загадочную страну мира на пороге «сороковника». Зато имена-то какие! Что у них здесь получится – остается только гадать, но уже само их присутствие – несомненный пиар нашему чемпионату. Который действительно год от году становится все более привлекательным для европейских и мировых знаменитостей.

Роберто Карлос – не первая бразильская мегазвезда на постсоветском пространстве. Его предшественником был Ривалдо, которого зазвали в Узбекистан. На бешеные деньги, разумеется. Его зарплата настолько сильно отличалась от зарплат других игроков, что про нее стали ходить анекдоты. Когда в стране начинались перебои с пенсиями и прочими социальными пособиями, люди говорили: «О, это Ривалдо пришел в кассу за получкой!» А может, это и не анекдот вовсе.

Мастер-класс «сухого листа»

Как бы то ни было, Ривалдо, хотя тоже находился в весьма преклонном по футбольным меркам возрасте, отрабатывал деньги на совесть. Вовсе не отбывал номер, как полагали скептики. Забивал очень много, лучшим бомбардиром Узбекистана стал даже. Показал класс, в общем.

И Роберто Карлос покажет. Можете не сомневаться. Просто зайдите на Youtube и посмотрите, какой гол он забил за «Коринтианс» на прощанье, за пару недель до того, как разорвать с ним (ради «Анжи») контракт. Гол просто чумовой. Такие принято называть «олимпийскими». Прямым ударом с углового, причем не поверху (иногда такие мячи залетают «на дурочку»), а понизу! Вратарь ничего не смог поделать с его «сухим листом». Снаряд по закрученной траектории пулей пронесся мимо стража и вонзился в дальний угол. Что-то похожее на его знаменитый гол французам в 1997-м. Только еще круче – потому что угол нулевой.

Да, ему в апреле стукнет 38, но он еще в полном порядке. Набрал очень приличную форму в преддверии чемпионата мира в ЮАР. Его единодушно признавали лучшим левым защитником бразильского чемпионата. И он искренне надеялся помочь своей сборной в Южной Африке. Но при Дунге это было нереально: если он даже в Роналдиньо не верил…

Тем не менее Роберто Карлос все еще считает, что своего последнего мундиаля не сыграл. Он хочет играть до 2014 года и надеется выступить на следующем чемпионате мира, который пройдет, как известно, в Бразилии. Ему будет тогда уже 41, но его это обстоятельство, похоже, не смущает. Сменивший Дунгу на посту главного тренера «селесао» Мано Менезес отличается большей лояльностью к зрелым опытным мастерам. По крайней мере, таково мнение самого новобранца «Анжи».

«Шедевр проекта»

Блестяще проявляет себя Роберто Карлос не только на футбольных полях. Он построил в Бразилии несколько футбольных школ, причем юные игроки могут обучаться там совершенно бесплатно. У него есть собственная линия дизайнерской одежды. А еще ему принадлежит своеобразный рекорд: у него восемь детей (от нескольких браков). Ни у одного из известных футболистов современности столько нет!

Так почему все же один из самых титулованных футболистов мира выбрал Махачкалу? Послушаем его агента Фабиано Фару: «Роберто не теряет надежд обрести прежний уровень. Да, у нас были другие неплохие варианты. Например, из английской премьер-лиги. Но русские проявили такую настойчивость, что устоять было невозможно.

Когда нам представили амбициозный проект по развитию «Анжи», мы с ним поняли: вот она, хорошая возможность вернуться в зарубежный футбол. Об этом клубе нам известно немного. Но мы знаем, что владелец команды Сулейман Керимов строит грандиозные планы. А он очень успешный бизнесмен, и его словам можно верить. Роберто в восторге от его планов. Он хочет помочь «Анжи» выйти на качественно новый соревновательный уровень. Он станет главным шедевром этого проекта».