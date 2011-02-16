Все надежды на «Зенит» и ЦСКА

17 февраля «Зенит», «Рубин», «Спартак» и ЦСКА открывают футбольный сезон матчами 1/16 финала Лиги Европы. «Аргументы неделi» решили оценить шансы наших команд в борьбе за престижный клубный трофей.

Соперники в первом раунде плей-офф российским командам достались не самые сильные. Греческий ПАОК (встречается с ЦСКА), швейцарские «Базель» («Спартак») и «Янг Бойз» («Зенит»), голландский «Твенте» («Рубин») не относятся к законодателям европейской футбольной моды, и вроде бы наши клубы, более опытные и именитые, должны их пройти. Однако проблема в том, что греческий, швейцарский и голландский чемпионаты в самом разгаре, тогда как первенство России начнется только через месяц. Плохо и то, что ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак» с «Рубином» не сделали заметных приобретений на зимнем трансферном рынке. А смогут ли они в нынешних составах претендовать на победу в Лиге Европы – большой вопрос.

Дойдем до полуфинала?

И все же бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец смотрит на перспективы российских команд с оптимизмом. «ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Рубин» – клубы примерно одного уровня, – говорит он. – У каждого есть шансы пройти довольно далеко в Лиге Европы. Причем шансы «Зенита» и ЦСКА оцениваю выше, даже несмотря на то что «Спартак» и «Рубин» получили прошлой осенью бесценный опыт выступлений в Лиге чемпионов. На мой взгляд, как минимум «Зенит» и ЦСКА способны дойти до полуфинала».

Оптимизм Бышовца не разделяет футбольный эксперт Александр Бубнов: «Конечно, в Лиге Европы наши команды более конкурентоспособны, чем в Лиге чемпионов. Но и в Лиге Европы хватает сильных соперников. Поэтому я бы не стал сегодня делать амбициозных заявлений о том, что нужно непременно побеждать».

Обойдемся своими силами?

«Внушительней всех смотрится, конечно, «Зенит», – утверждает Бубнов. – Это самая сбалансированная команда. Но результаты контрольных матчей этой зимой говорят о том, что и ей требуется усиление. Пока же, если судить по трансферной политике питерцев, маловероятно, что они смогут выиграть Лигу Европы. С таким составом можно лишь защитить титул чемпионов России. «Зениту», если он рассчитывает на большее, нужны вратарь, центральный защитник, опорный и атакующий полузащитники и забивной форвард».

«Для решения задач и в чемпионате России, и в Лиге Европы нынешнего состава достаточно, – убежден Бышовец. – Ни в одной из линий «Зенит» не испытывает проблем. Что касается нападения, то помимо Александра Кержакова и Александра Бухарова есть еще серб Данко Лазович. А в полузащите пара Игорь Денисов – Роман Широков достаточно надежна и перспективна».

«Не удастся избежать проблем с составом и ЦСКА, – продолжает Бубнов. – Армейцам скорее всего придется играть без бразильца Вагнера Лава и нигерийца Секу Олисе. Неизвестно, в каком состоянии находится японец Кейсуке Хонда, который в январе выступал на Кубке Азии. Не случайно армейское руководство предоставило ему отдых. ПАОК – непредсказуемый клуб. Но если в первом матче в Афинах армейцы выступят хорошо, то с выходом в 1/8 финала проблем у них возникнуть не должно».

Чего не хватает «Спартаку» и «Рубину»?

«Меня настораживают результаты контрольных матчей, – говорит Бубнов. – Конечно, предсезонные игры – не показатель, но определенную информацию они все-таки дают. Когда «Спартак» проигрывает норвежскому «Русенборгу» 0:4, это заставляет задуматься о том, что его нынешний состав не соответствует не только европейскому уровню, но и уровню чемпионата России. У «Спартака» явный недобор классных футболистов. В полузащите 13 футболистов, но играть некому! А ведь в Базеле «Спартак» скорее всего будет вынужден обойтись без бразильцев Веллитона и Ари».

«Матч с «Русенборгом» показал, что в команде проблема скорее не с количеством игроков, а с настроем, – считает Бышовец. – К контрольным встречам в рамках подготовки к Лиге Европы надо было относиться более серьезно. На мой взгляд, тренеры «Спартака» должны больше доверять молодым игрокам, таким как Эмин Махмудов или Артем Дзюба».

«Единственный плюс в поражении от «Русенборга» в том, что оно крупное, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Если бы проиграли 0:1, а не 0:4, резонанс был бы не столь велик. Этот разгром – даже не оплеуха, а землетрясение как для игроков, так и для тренеров. С «Базелем» они должны выложиться так, чтобы не было стыдно за игру и результат в Лиге Европы».

«У «Рубина» самый тяжелый соперник из всех – «Твенте», – считает Бубнов. – Казанцам будет очень тяжело пройти чемпиона Голландии. Они начинают даже не на своем поле, а в Москве (УЕФА не принял поле в Казани, и матч должен пройти на стадионе «Лужники». – Прим. «АН».). А как показывает практика, «Рубин» плохо играет в спаренных матчах, если ответный матч проводится на выезде. И, как и у «Спартака», у «Рубина» серьезные проблемы с составом. Не случайно казанцы большинство спаррингов проводили двумя составами, хотя, учитывая близость Лиги Европы, должны были раньше определиться с основой».

«Беда «Рубина» – в отсутствии поставленной атакующей игры, – говорит Ловчев. – В последние годы команда лишилась Домингеса, Семака и Бухарова, и атака захромала на обе ноги. Цифры говорят сами за себя: в 2009 году Казань забила 62 гола, в 2010-м – только 37! Но «Рубин» силен обороной и нацеленностью на результат. Этого может хватить для успеха в матче с голландцами».

Напомним, что Россия впервые представлена четырьмя клубами на стадии 1/16 Лиги Европы и что ЦСКА в 2005 году и «Зенит» в 2008-м уже побеждали в этом турнире, который назывался тогда Кубок УЕФА.