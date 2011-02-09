Почему не покупают россиян

Клубы российской футбольной премьер-лиги оказались крайне пассивными игроками на закрывшемся в начале февраля западном трансферном рынке. «АН» решили разобраться вместе с известным экспертом Александром БУБНОВЫМ – почему наши футболисты не пользуются спросом у сильных команд Европы.

Нам некого предложить Европе

«В России нет «товара» для английских, испанских, итальянских, немецких или французских клубов, – говорит Александр Бубнов. – Наши футболисты заметно уступают по уровню мастерства своим коллегам на Западе. Мы много рассуждаем, что наш чемпионат становится сильнее год от года, забывая: силу ему придают легионеры, которые выступают на ключевых позициях в наших ведущих клубах. Но посмотрите, куда эти легионеры от нас уходят: «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Чезена» (Италия), «Панионис» (Греция), «Бирмингем» (Англия), «Лех» (Польша), «Газиантепспор» (Турция) – список можно продолжить. Все эти команды либо середняки в лучшем случае, либо вообще борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогих игроков. Из наших только нападающий Корниленко перебрался зимой в Англию, да и то в «Блэкпул», который идет на 15-м месте в чемпионате.

Наши футболисты не интересны сильным клубам, потому что они не привыкли проводить все матчи с полной отдачей. В чемпионате России слишком много проходных встреч. Напротив, в Англии каждая игра, как последний бой, – здесь каждый может победить каждого. Если сравнивать показатели российских футболистов с показателями англичан, испанцев или итальянцев, то россияне совершают за матч процентов на 20 меньше технико-тактических действий (ТТД), допуская при этом примерно на 10% больше брака. Испанская «Барселона» стабильно выходит на 1000 ТТД, у нас выдающимся показателем считается 900. Печально и то, что наши легионеры редко выходят на поле. Аршавин то в запасе, то появляется на замену в «Арсенале». Жирков то травмирован, то сидит на лавке в «Челси». Павлюченко в «Тоттенхеме» тоже доверяют крайне редко. Если они – лучшие, что же говорить об остальных, – так или примерно так рассуждают руководители европейских клубов».

Кого у нас только нет!

«Потенциальные покупатели заинтересованы в приобретении футболистов на дефицитные позиции, – продолжает Бубнов. – Ведущим клубам нужны мощные центральные защитники суперкласса. В России в центре обороны играют в основном легионеры. Исключение – ЦСКА, но братьев Березуцких и Игнашевича селекционеры знают уже давно. И, похоже, они никому не нужны – не тот уровень. Крайне востребованы опорные полузащитники. У нас, кроме Денисова из «Зенита», трудно назвать классного игрока этого амплуа. Не дай бог, случись с ним что-нибудь, проблемы возникнут и у «Зенита», и у сборной.

Плеймейкеры, или разыгрывающие полузащитники. У нас их вообще нет! Как и нападающих. Разумеется, говорю об игроках экстра-класса. Лучшие наши крайние защитники или полузащитники не выдержат конкуренции ни в одном серьезном западном клубе. Там надо непрерывно находиться в движении, все 90 минут, а у нас можно полматча проходить пешком. Мы уступаем соперникам не только в технике и тактике, но и в атлетизме. В советское время именно атлетизм был козырем наших клубов. Они всегда могли навязать борьбу, додавить соперника. Сегодня все наши лидеры именно в атлетизме проигрывают едва ли не любой команде – участнице Лиги чемпионов. Кто же будет покупать россиян?»

Россияне слишком дороги

«Тем более покупать за огромные деньги, – говорит Бубнов. – Кто поверит, что португалец Данни, купленный «Зенитом» у «Динамо» за 30 миллионов евро, столько стоит? За 4–5 миллионов евро, а это огромные деньги за российского игрока, мы даже продавать никого не хотим. А, к примеру, многие футболисты сборной Бразилии стоят до 10 миллионов. Лучшего бомбардира чемпионата Бразилии прошлого года можно было купить за 4 миллиона. С нами не хотят связываться еще и потому, что большинство сделок сопровождается откатами. На нашем рынке нет таких же открытости и прозрачности, как на западном. И пока мы не начнем жить, как весь цивилизованный мир, отношение к нам не изменится и покупать россиян никто не будет».

Нашим и дома хорошо

«Впрочем, они и сами не рвутся на Запад, – считает Бубнов. – Зачем уезжать, если в России платят больше? Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который много лет выступал в Испании, сказал как-то, что зарплаты испанских футболистов в средних клубах на порядок меньше, чем у российских игроков. А ведь уровень испанской лиги несравним с уровнем чемпионата России! Наш футбол развращен непомерными зарплатами, откатами, договорными матчами, коррупцией, с которой никто в руководстве Российского футбольного союза не хочет бороться. И об этом в Европе известно, мы же не за железным занавесом живем!»

Зачем менять календарь

«С этого года Россия начинает переход на европейский календарь, – говорит Бубнов. – Будем играть по схеме «осень-весна», а не «весна-осень». Парадокс, но Европа думает о том, не стоит ли ей взять нашу бывшую схему! Мне совершенно очевидно, что переход, который продавила группа наших ведущих клубов, нужен им для того, чтобы активнее торговать на трансферном рынке. Когда сроки рынков на Западе и в России будут синхронизированы, это позволит тем, кто хочет делать на футболе деньги, зарабатывать еще больше. Сегодня никто не покупает россиян зимой. Потому что они после отпуска, и только начинают подготовку к сезону, а в Европе чемпионаты в самом разгаре: времени на адаптацию у новичков нет. Беда в том, что вся эта купля-продажа не имеет никакого отношения к интересам нашего футбола. Не будут российские футболисты, как голландцы или французы, пополнять ведущие клубы Европы. Дело ведь не в календаре, а в серьезных проблемах нашего футбола. Их решение займет, к сожалению, годы. Да и то лишь в том случае, если появятся люди, готовые их решать».