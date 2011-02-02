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С протянутой рукой

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

С протянутой рукой

Российский футбол напоминает попрошайку. Он жил и живет явно не по средствам, но продолжает клянчить деньги. Однако бесконечно так продолжаться не может. «АН» попытались понять, есть ли выход из создавшегося положения.

В конце января Российская футбольная премьер-лига наконец утвердила состав участников чемпионата страны – 2011/12 годов. В нем по-прежнему выступят 16 команд, хотя в конце декабря всерьез шли разговоры о сокращении состава премьер-лиги до 14 участников: подмосковный «Сатурн» объявил себя банкротом, а пермский «Амкар» из-за финансовых проблем решил выступать не в высшем, а в первом дивизионе. «Сатурн» канул в Лету, как годом раньше ФК «Москва», прекративший существование после отказа «Норильского никеля» финансировать команду, а «Амкар» все же нашел деньги и выжил. Впрочем, многие считают, что на самом деле он лишь оттянул кончину, как и другие подобные ему провинциальные клубы, живущие в основном на средства из региональных и городских бюджетов или государственных корпораций и предприятий.

В долгах как в шелках

В 2010 году средний бюджет клубов премьер-лиги, не входящих в первую пятерку, составил от 20 до 45 млн. долларов (лишь «Спартак» из Нальчика объявил, что живет «всего лишь» на 12 млн. долларов). При этом бюджетный дефицит каждого клуба колебался от 15 до 30 млн., поскольку в России никто еще не научился зарабатывать на билетах, атрибутике и телевизионных правах. То есть совокупный дефицит этих команд составил примерно четверть миллиарда долларов. И так не первый год.

Вот и ходят «Ростов» и «Томь», «Спартак» Нч и «Терек», «Анжи» и «Рубин», «Крылья Советов» и «Амкар» с протянутой рукой: даст губернатор денег, – значит, будем жить. Правда, что любопытно, жить неплохо. К слову, в первом дивизионе ситуация еще хуже, хотя бюджеты не самые маленькие. По оценкам специалистов, в 2010 году у трех клубов они составляли 15 млн. долларов, у тринадцати – 8 млн. и лишь у четырех – 4 миллиона. Общий бюджет дивизиона – около 160 млн. долларов, и почти все эти деньги шли из госказны.

Благополучие «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» обеспечивают госкорпорации, соответственно «Газпром», ВТБ и РЖД, и лишь ЦСКА, «Спартак» и волею судьбы (умер «Сатурн») оказавшийся в премьер-лиге «Краснодар» являются частными клубами, живущими на деньги владельцев и акционеров. Маловато будет…

По подсчетам профсоюза футболистов России, шесть ведущих клубов страны («Зенит», ЦСКА, «Рубин», «Спартак» М, «Локомотив», «Динамо») потратили в 2010 году на покупку игроков примерно 260 млн. долларов. Покрыть эти расходы за счет прибыли не смог никто. Только ЦСКА заявил, что вышел по бюджету в ноль, но сделал это за счет успешного выступления в Лиге чемпионов, где армейцы добрались до четвертьфинала (что принесло 27 млн. долларов), и продажи полузащитника Милоша Красича в итальянский «Ювентус» (19 млн. долларов).

Футбол – не бизнес?

«Если мы говорим о футбольном клубе как о бизнес-проекте, то принципиальной разницы между управлением клубом и любым другим бизнесом не существует, – считает президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. – Имеет место лишь присущая футболу специфика. К сожалению, в России она заключается как раз в том, что большинство наших клубов, в первую очередь региональных, не являются бизнес-предприятиями. Более или менее уверенно они чувствуют себя лишь до тех пор, пока пользуются благосклонностью региональных элит, а проще говоря, губернаторов.

Так называемые менеджеры, стоящие у руля таких клубов, совершенно не озабочены проблемой заработка. Все, что они умеют, – это осваивать средства, причем осваивать зачастую бестолково и расточительно. У меня не раз бывали разговоры с руководителями и покровителями таких команд. Они постоянно интересовались, сколько я заплатил за того или иного футболиста, и каждый раз несказанно удивлялись: вот, мол, и мы за своего отдали столько же, а он и на треть этой суммы не играет! Ну и как мне им объяснить, что их попросту надули, что их футболист на рынке и стоил ту самую треть и на большее никогда не потянет?!

Почему эти клубы не открывают своих бюджетов? Потому, что они не могут этого сделать. Ведь в любом нормальном бюджете должно быть видно, откуда поступили деньги. А они что напишут? «Для обеспечения этой статьи дохода губернатор попросил предпринимателя A, а этой – бизнесмена Б?» Вот почему я считаю, что нормальный футбольный клуб должен быть исключительно частным. Только частник будет заинтересован в развитии принадлежащего ему предприятия, только частник будет стремиться к тому, чтобы вложенные в предприятие деньги не только вернулись, но и принесли прибыль».

Остановить финансовую гонку

Гинер, конечно, прав, но даже в Европе, где клубы в подавляющем большинстве частные, положение далеко не блестящее. По финансовому отчету УЕФА за 2009 год больше половины европейских клубов убыточны и существуют на дотации своих владельцев. В связи с этим президент УЕФА Мишель Платини хочет заставить их (клубы) отказаться от гонки зарплат и трансферов (именно они и в Европе, и в России съедают 90 процентов бюджетов) и начать жить по средствам.

Уже скоро, чтобы участвовать в турнирах под эгидой УЕФА (Лиге чемпионов и Лиге Европы), нужно будет получить специальную лицензию. Ее будут выдавать только клубам, соблюдающим три правила: 1) убытки клуба за последние три года не должны превышать 5 млн. евро; 2) клуб не должен иметь долгов; 3) клуб предоставляет финансовый прогноз на следующий год, а затем его подтверждает.  

«Вне сомнения, систему лицензирования мы ужесточим, – соглашается с УЕФА президент РФС Сергей Фурсенко. – Те, кто не умеет заработать и правильно использовать средства, должны или научиться жить по-новому, или уйти из российского футбола. Если у вас ограниченное финансирование, не нужно покупать дорогих игроков. Работайте с более дешевыми – и по крайней мере не будет банкротств! Не выплачивайте бешеных зарплат! Всему этому мы будем учиться с менеджерами клубов как премьер-лиги, так и НФЛ (Национальная футбольная лига, учрежденная в конце 2010 года вместо Профессиональной футбольной лиги), и второго дивизиона».

Все правильно. Вопрос только в том, сколько времени уйдет на учебу и сколько учеников останется. В России жить по средствам пока, похоже, не собирается никто. Проще ходить с протянутой рукой.

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