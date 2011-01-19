«Локомотив»: смутные времена

В последние месяцы в футбольном «Локомотиве» постоянно происходят изменения. Бывший главный тренер Юрий Семин руководит ныне киевским «Динамо». Уволен наставник молодежной команды Ринат Билялетдинов. До начала февраля работает вице-президент Юрий Белоус, отвечающий за селекцию. Старые сотрудники уходят, новые приходят. «АН» решили разобраться, куда мчится «Локомотив». Выводы оказались неутешительными.

Смутные времена в клубе, который в 90-е годы прошлого века и в начале века нынешнего славился стабильностью тренерского штаба и состава, поставленной игрой и продуманной селекционной политикой, наступили задолго до прихода в «Локомотив» его нынешнего президента Ольги Смородской. В 2005-м распался тандем Юрий Семин – Валерий Филатов (главный тренер-президент), существовавший с 1992 года, пошла тренерская чехарда: за последние пять лет командой руководили шесть специалистов.

Казалось, с возвращением Семина в мае 2009-го все станет по-прежнему, но болезнь оказалась слишком запущенной, а 4‑е и 5-е места по итогам сезонов-2009 и 2010 руководство клуба не устроили. С приходом же Смородской (бывшего руководителя спортивного общества ЦСКА), чье назначение в июле 2010-го состоялось с подачи главы РЖД Владимира Якунина, в клубе начались чистки, которые продолжаются до сих пор.

Портрет президента

По словам сотрудников «Локомотива», президент клуба старается контролировать все – от питания футболистов до трансферов – и требует постоянных проявлений лояльности. Появились даже анекдоты. Один говорит о том, что все игроки и сотрудники клуба должны перед подписанием контрактов... целовать портрет Смородской. Когда же полузащитник «Крыльев Советов» Олег Иванов отказался это сделать, на его переход в «Локо» был наложен запрет. Второй анекдот гласит, что перед Новым годом президент приказала подчиненным подготовить номера художественной самодеятельности. Те, кто этого не сделал, были уволены...

«С приходом нового президента в «Локомотиве» началась «диагностика», – говорит бывший директор клуба по работе с болельщиками Алексей Ерунов. – При этом «лаборанты», производившие «вскрытие» (я имею в виду помощников Ольги Юрьевны), до тех пор не держали в руках не то что скальпеля, но даже игрушечного ножа из детской игры в доктора!»

Кто ищет футболистов

Шутки шутками, но происходящее сегодня в «Локомотиве» напоминает театр абсурда. До 1 февраля дорабатывает вице-президент «Локо» Юрий Белоус, отвечающий за селекцию. Именно он ездил искать игроков в конце прошлого года в Бразилию и в начале нынешнего в Катар на Кубок Азии. Свои наработки он пообещал передать руководству, но, похоже, они никому не нужны.

Футбольный аналитик Александр Бубнов считает, что положение «Локомотива» катастрофическое. «Еще не начался сезон, а с точки зрения организации в клубе настоящий бардак, – говорит Бубнов. – «Локомотив» непрофессионально ведет селекцию. Покупаются посредственные игроки, которые не стоят заплаченных за них денег. Сегодня более половины игроков основного состава по своему уровню не соответствуют задачам, которые стоят перед командой».

За селекцию в «Локомотиве» отвечают бывший игрок сборной России Алексей Смертин и свеженазначенный на пост директора по развитию бывший журналист Алексей Зинин. Первый, ныне депутат Алтайского краевого законодательного собрания и учредитель благотворительного фонда «Юные дарования», не имеет опыта селекционной работы. второй, как говорят злые языки, ничего не понимает в футболе. Впрочем, чего‑то странного в этом нет – Смородская в футболе тоже не разбирается, и потому профессионалы, такие как, например Белоус, в свое время успешно руководивший ФК «Москва», или Ринат Билялетдинов, бывший тренер молодежной команды «Локо», ей не нужны.

Кто будет играть

По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» уже понес крупные потери (ушли игроки «основы» – Асатиани, Шарлес, Траоре, Чех, Вагнер). Конечно, изменений в составе следовало ожидать – перед Новым годом команду возглавил новый тренер Юрий Красножан, пришедший в «Локо» из нальчикского «Спартака». У него свое видение футбола. а работа в «Спартаке», который в 2010 году занял достойное шестое место в чемпионате России, подтвердила высокий уровень специалиста, умеющего добиваться результата с не самыми выдающимися футболистами и при минимальном бюджете.

«Красножану придется нелегко, – считает Бубнов. – Он сказал, что «Локомотиву» нужны трое нападающих. Но кто сегодня даст ему гарантию, что будут найдены и куплены именно те, кто ему нужен? Смородская? А ведь дыры не только в атаке, в каждой линии».

Плохо еще и то, что «Локомотив», скорее всего, потеряет одного из своих ключевых игроков (14 голов в сезоне-2010) украинца Александра Алиева, который не скрывает желания перебраться в Киев к Семину. Не горит желанием оставаться в клубе и один из самых талантливых молодых российских полузащитников 19‑летний Алан Гатагов.

«Клуб, ставящий задачу попадания в Лигу чемпионов, не может продавать Алиева и приобретать, например, Флореску. Никаким снижением расходов такую политику объяснить нельзя», – считает президент фан-клуба «Локомотива» Илья Шарков. К слову, в конце сезона болельщики уже выразили свое отношение к действиям Смородской – сожгли прямо на трибунах баннер с портретом президента... Что поделаешь – смутные времена. И конца им, похоже, пока не видно.