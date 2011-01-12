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Пополнение в украинском «иностранном легионе»

Второе пришествие Юрия Семина в Киев

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Александр ЛАРИН «Аргументы неделi», Украина ]

Пополнение в украинском «иностранном легионе»

Тренерский корпус наставников команд украинской Премьер-лиги пополнили еще два зарубежных специалиста: «Севастополь» возглавил болгарин Ангел Червенков, а киевское «Динамо» – россиянин Юрий Семин. Таким образом, число иностранных главных тренеров в элитном дивизионе достигло шести.

«Второе пришествие» Юрия Семина в прославленный клуб, имеющий на своем счету самое большое количество советских трофеев, вовсе не стало сюрпризом. С тех пор как по окончании чемпионата России Юрий Павлович уволился из родного «Локомотива», ему оставалось только дождаться, пока динамовцы закончат выступления в групповом турнире Лиги Европы. И спустя восемь дней после этого произошло то, в чем уже никто не сомневался – российский специалист подписал с динамовским клубом контракт на 3,5 года.

Между прочим, Семин стал первым иностранным тренером, сумевшим дважды войти в одну и ту же «украинскую реку», то есть вернуться в команду, которую уже возглавлял. Напомним, что он был главным тренером «Динамо» с января 2008-го по май 2009 года, привел команду к званию чемпиона Украины и полуфиналу Кубка УЕФА.

Справка «АН»

ФК «Динамо» (Киев)

Чемпион СССР – 13 раз (рекорд)

Обладатель Кубка СССР – 9 раз

Чемпион Украины – 13 раз (рекорд), в том числе с Семиным – в 2009 г.

Обладатель Кубка Украины – 9 раз (рекорд)

Обладатель Кубка обладателей кубков: 1975, 1986 гг.

Обладатель Суперкубка УЕФА: 1975 г.

Полуфиналист Кубка (Лиги) чемпионов: 1977, 1987, 1999 гг.

Полуфиналист Кубка УЕФА: 2009 г. (с Семиным)

На официальном представлении «новый-старый» тренер «Динамо» никаких сенсационных лозунгов, вроде газзаевского «выиграть Лигу чемпионов через три года», не провозглашал: «Резких шагов делать не стоит, потому что есть команда. Мои предшественники Газзаев и Лужный очень многое сделали. Мы должны воспользоваться теми положительными моментами, которые сделали предшественники, и двигаться дальше – это самое основное. Очень важен для нас первый сбор, так как у нас всего один месяц на подготовку к «Бешикташу». Оценим качество нашего состава. Мне очень нравится наша молодежь, им необходимо давать шанс, они должны играть, они должны развиваться, они – динамовское будущее».

Семин уже определился со своими помощниками: ассистентами Юрия Павловича будут Олег Лужный, Борис Игнатьев, Валерий Зуев и Сергей Ребров, тренером по физподготовке – Винченцо Пинколини, тренером вратарей – Михаил Михайлов.

 

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