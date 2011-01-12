Лео Месси: дубль два

Впервые две главные индивидуальные награды – «Золотой мяч» от France Football и трофей ФИФА – слились в одну. Первым обладателем объединительного приза стал Лионель Месси. Лео отстоял звание лучшего футболиста мира, завоеванное год назад. Но если первая его победа выглядела ярко и убедительно, то вторая вызвала определенные вопросы.

- Не странно ли: вместе с вами в тройку соискателей попали Хави и Иньеста, чемпионы мира. Но предпочтение отдано не им, а вам – представителю сборной, выступление которой на мундиале можно охарактеризовать как провал.

– Да я и сам не ожидал такого исхода! Был уверен, что выиграет Хави. Но выбрали меня. Поскольку выбирали люди серьезные – тренеры и капитаны национальных команд, журналисты ведущих изданий – значит, было за что. Правда ведь? Если посмотреть на год в целом, а не сужаться в рамках чемпионата мира, он был не так уж плох для меня. Победил с «Барсой» в чемпионате Испании, стал лучшим бомбардиром как в «Примере», так и в Лиге чемпионов. Даже европейскую «Золотую бутсу» взял. Получается, по совокупности, наверное, наиграл и на «Золотой мяч». А что касается мундиаля – на нем не было кого-то одного, кто бы выделялся на фоне всех остальных. Был бы такой игрок – проголосовали бы, наверное, за него.

– Между прочим, российские избиратели, Дик Адвокат с Андреем Аршавиным, тоже пополнили ваш «электорат». Адвокат сказал даже, что пока имеет возможность наслаждаться вашей игрой – всегда будет голосовать за вас, абстрагируясь от медалей, побед и прочих «формальностей».

– Правда? Благодарен им за столь высокую оценку моей деятельности. Меня переполняют приятные эмоции.

– Последним, кому удавалось брать «Золотой мяч» дважды подряд, был Марко ван Бастен. Человек из другой эпохи. Вы его игру, поди, вживую и не видели.

– Да, это было больше двадцати лет назад. Конечно, я был слишком мал, когда ван Бастен закончил карьеру… Интересно, а три раза подряд кто-нибудь лучшим становился?

– Мишель Платини. Слабо повторить его достижение?

– Попробую.

– Кто может помешать?

– Судя по текущему моменту, Криштиану Роналду. Он сейчас в потрясающей форме. Он снова обрел «своего» тренера. Раньше его бурный рост был связан с Алексом Фергюсоном. А теперь в паре с Моуринью – с которым они к тому же могут разговаривать на одном языке – Роналду приобрел новый мощный толчок. Парень буквально рвет и мечет. И еще я бы снова отметил своего партнера Хави. По тому, что он сделал в последние годы для «Барсы» и сборной Испании, – он явно заслужил хотя бы один «Золотой мяч».

– Кстати, любопытная вещь: тройку соискателей приза в этот раз составили не просто игроки одного клуба, но три его воспитанника!

– А мы так между собой и говорили: кто бы из нас ни получил «Золотой мяч», это в первую очередь приз барселонской «кантере» – детско-юношеской системе клуба. Все давно убедились, что она – лучшая в мире. А что касается меня, это даже больше, чем просто школа. Не попади я вовремя в «Барсу», не только не выигрывал бы сейчас разные награды, но и вообще, скорее всего, не стал бы профессиональным футболистом. Начало пути в большой футбол для меня было сопряжено с серьезными сложностями. В течение двух лет мне ежедневно делали уколы в обе ноги, и все расходы на мое лечение взяла на себя «Барселона». Где бы еще так кропотливо возились с подростком, пусть и небесталанным, но физически недоразвитым и больным? Кстати, месяц назад, 14 декабря, исполнилось ровно десять лет с того дня, когда я, 13-летний мальчишка, подписал свой первый контракт с «Барселоной». Для меня это очень важная веха в жизни. Возможно, самая важная.

– Хотите сказать, что отвергаете малейшую мысль оказаться в другом клубе? Президент «Интера» Моратти пару месяцев назад взбаламутил воду: сказал, что готов купить вас за любые деньги.

– Пусть баламутит. Допустим, его не остановит сумма 250 миллионов евро – столько прописано в моем контракте за расторжение. Но требуется еще одно условие – мое согласие. А вот с этим закавыка. Не все способны прыгать из одного топ-клуба в другой с легкостью Ибрагимовича. Это у Ибры нет настоящего «дома» и ему плевать, чью майку надевать. А у меня такой дом есть, и я им дорожу.

– В конце прошлого года СМИ широко растиражировали высказывание босса аргентинского футбола Хулио Грондоны о том, что «Месси – лучший десятый номер в нашей истории». Сказав так, он, получается, опустил Марадону. Что это – провокация? Не вобьет ли это клин в ваши отношения с Марадоной?

– Не думаю. Наши отношения были и остаются прекрасными. Насколько знаю, у Грондоны имеются кое-какие трения с Диего – может, его слова и имели целью задеть его.

– Бытует мнение, что именно Марадона с его сомнительными тренерскими способностями не дал вам до сих пор раскрыться в полной мере и в сборной. И что с его преемником Серхио Бастистой шансы на это увеличатся.

– Все это из области гипотез. Поживем – увидим. Что правда, то правда – я очень хочу выиграть Кубок Америки, который будет проходить в Аргентине. Это моя главная цель на 2011-й год.