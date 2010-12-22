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Куда пойдет Газзаев?

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Куда пойдет Газзаев?

Почти три месяца прошло после отставки Валерия Газзаева с поста главного тренера киевского «Динамо» (1 октября после поражения 0:2 от молдавского «Шерифа» в Лиге Европы). И все это время идут разговоры о том, что вот-вот он примет новую команду. «АН» решили разобраться, где продолжит работу известный российский специалист.

Что случилось в Киеве

По ходу сезона 2010/11 Валерий Газзаев дважды – после поражения (1:2) от голландского «Аякса», не позволившего «Динамо» пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, и ничьей (2:2) с белорусским БАТЭ в Лиге Европы – писал заявление об отставке. Но после бесед с руководством клуба соглашался остаться. У Газзаева был трехлетний контракт с киевлянами, и президент «Динамо» Игорь Суркис не раз повторял, что главный тренер доработает его до конца. Не доработал. Слишком неудачно «Динамо» выступило в еврокубках, а в чемпионате страны вновь шло на втором месте вслед за «Шахтером», главным конкурентом столичного клуба в борьбе за чемпионство. И хотя в конце сентября разрыв был невелик – всего три очка, игра «Динамо» вызывала резкую критику.

Припомнили Газзаеву и провал в Лиге чемпионов сезоном раньше (четвертое место в группе), и потерю завоеванного в 2009-м Юрием Семиным чемпионского титула. А ведь после возобновления чемпионата Украины в феврале 2010-го отрыв от преследователей составлял семь очков.

«Мне вообще удивительно, что Газзаев оказался в киевском «Динамо», – говорит футбольный эксперт Александр Бубнов. – Как только его назначили, я в интервью украинским СМИ рассказал всю правду об истинных возможностях Валерия Георгиевича. Меня называли безумным, дураком и ненормальным. Сейчас я смеюсь над теми, кто тогда смеялся надо мной! Но не радуюсь чужому горю. Напротив, сочувствую. Украинцам понадобится не год и не два, чтобы исправить все, что натворил Газзаев. Конечно, президент «Динамо» Игорь Суркис тоже виноват. Президент клуба должен иметь полное досье на тренера, со всеми его плюсами и минусами. Газзаев ведь не в Африке работал!
Зачем было искать тренеров в России, когда рядом много воспитанников Валерия Лобановского. Тот же Блохин... По знаниям, по тренерской квалификации и игровому опыту он превосходит Газзаева»...

Однако не все видели причины неудач киевлян только в Газзаеве. Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко часть вины возложил на футболистов. «Разве виноват тренер в том, что его футболисты делают детские ошибки? – говорит Леоненко. – Что мог сделать Газзаев? Не знаю... Зато знаю другое: этому тренеру не нужно ничего доказывать, он уже все давно доказал – выиграв с «Аланией» и ЦСКА чемпионат России и с ЦСКА Кубок УЕФА. Его достижения красноречивее любых слов. Ну а эпопея с Киевом... Наверное, это просто не его команда».

«Алания», «Динамо», «Локомотив», «Жемчужина»...

В России отставка Газзаева вызвала смешанные чувства. Одни порадовались, что столь опытный тренер возвращается домой. Другие, напротив, говорили, что Газзаев уже ничего не может дать нашему футболу.
«Ужас! Его встретили хлебом-солью! – говорит Бубнов. – Слышал высказывания «специалистов» о радужных перспективах Газзаева. Мол, его ожидают московское «Динамо», «Локомотив», сборная России, он возродит «Аланию». Какая чушь!»

Руководство московского «Динамо» вариант с Газзаевым отвергло, подтвердив полномочия нынешнего главного тренера Миодрага Божевича на предстоящий сезон. Впрочем, многие считают, что в случае неудач на старте нового чемпионата Газзаев все же может появиться на скамейке клуба, который он тренировал в 1999-2001 гг.

В «Локомотиве» та же ситуация. В середине декабря клуб подписал контракт с бывшим главным тренером «Спартака» из Нальчика Юрием Красножаном. Но президент «Локо» Ольга Смородская наверняка держит в уме кандидатуру Газзаева, с которым она работала в бытность свою главой спортивного общества ЦСКА (Газзаев был тогда главным тренером армейской футбольной команды).

Всегда ждут Газзаева на Родине – в Северной Осетии. Говорили даже, что ему будет предложен пост президента ФК «Алания». Однако владикавказцы вылетели из премьер-лиги, а первый дивизион для Газзаева не уровень. Именно поэтому он не согласился и на предложение сочинской «Жемчужины», чей выход в премьер-лигу «запланирован» если не в следующем году, то в 2012-м точно. В Сочи Газзаев порекомендовал своего двоюродного брата Юрия, также тренера, и бывшего наставника московского «Спартака» Станислава Черчесова.

А что говорит сам Газзаев? Он повторяет – в ближайшие месяцы намерен отдохнуть. Но не исключает любых вариантов: «Пути Господни неисповедимы. Где буду завтра работать – не знаю. Может, за рубежом». И добавляет: «Есть клубы, серьезные в своих намерениях, которые меня интересуют. В моей тренерской карьере имеется цель, достижения которой мне еще не хватает. И я приложу все усилия, чтобы решить эту задачу».

Разумеется, речь о Лиге чемпионов. И не просто об участии в ней, а о победе.

«Спешить не надо. Ведь у тренера чем больше пауза, тем выше статус, – шутит Газзаев. – Я никогда не работал ради зарплаты. Для меня в жизни главным всегда был результат, и только потом все остальное. Начинать с другого конца (суммы контракта) – это гарантированный провал».

А может, сборная России?

Если с клубом Газзаев мечтает выиграть Лигу чемпионов, то со сборной – добиться успеха на чемпионатах мира или Европы. В 2002–2003 гг. он уже работал с национальной командой, но ушел со своего поста после серии неудач. Желание реабилитироваться за них с годами не ослабло.

«В 2018-м чемпионат мира пройдет в России, – говорит Газзаев. – Но готовить к нему футболистов нужно уже сейчас. Необходимо больше доверять молодым талантливым игрокам. Кто-то их них, безусловно, примет участие в чемпионате мира. Думаю, к этому времени у сборной будет российский тренер (сейчас ее возглавляет голландец.

Пока же на вопрос, не оставил ли он мечту о работе в сборной, 56-летний Газзаев отвечает коротко: «Посмотрим».

Посмотрим и мы. Пока же ясно только одно: долго отдыхать Газзаев, признанный ФИФА лучшим российским тренером последнего десятилетия, наверняка не намерен.

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