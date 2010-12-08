Хавьер Маскерано взял Казань

«Барса» взяла-таки Казань! «Рубин» оказался для нее крепким орешком, и чтобы его расколоть, потребовалось четыре попытки. А еще – отказ от практически всех сильнейших игроков. Пеп Гвардиола бросил в бой одну молодежь, во главе с «дядькой» – Хавьером Маскерано. Она-то и принесла долгожданный эффект. С Маскерано, единственным двукратным олимпийским чемпионом по футболу современной эпохи, мы и побеседовали после матча на «Ноу Камп».

- Хавьер, как же так получилось – звезды пасовали перед «Рубином» из матча в матч, а вышли пацаны – и сделали все как надо?

– Возможно, сработал эффект неожиданности. «Рубин» знал, что мы выйдем не сильнейшим составом, но не предполагал, что настолько. И, не увидев в наших рядах Месси и нескольких других ребят, где-то растерялся. А может, и расслабился: мол, ну этих-то сопляков мы «сделаем». А вот и не «сделал»!

– Вы с таким чувством это говорите, как будто матч что-то для «Барселоны» решал.

– Да, с турнирной точки зрения, это так. Не решал. Но есть же и другие факторы. Премиальные за победу, например. Для ведущих футболистов, которые гребут деньги лопатой, они не так существенны. А у молодых в контрактах такого количества нулей нет, и им лишние 10 тысяч евро совсем даже не помешают. Ну и есть такая вещь, как престиж, наконец.

– Неужели команде, которая только что уничтожила «Реал» – 5:0, была нужда заботиться о престиже?

– Вот именно поэтому. Нас бы подавно не поняли, если бы мы, порвав в клочья «Реал», не справились с «Рубином». Не поняли бы те 50 тысяч зрителей, что пришли на стадион, невзирая ни на «левый» состав, ни на отсутствие турнирной мотивации.

– 50 – не 100…

– Но когда «Рубин» приезжал сюда год назад, пришло вообще 40. И в том матче в отличие от нынешнего очки «Барсе» были нужны. Выходит, интерес к вашей команде вырос. Ее оценили. Комплекс «Рубина» необходимо было преодолеть.

– Вы говорите «оценили». Оценили команду, которая уже 800 минут не может забить в Лиге чемпионов с игры? Которая маниакально боится играть в атакующий футбол?

– Не все могут себе позволить играть против «Барселоны» с позиции силы. Если быть более точным – такая роскошь не позволена никому. Пренебрегающие этой истиной рискуют нарваться. Получить пяток мячей. Это если повезет. Тренер «Рубина» – мудрый человек, коли понял это сразу. Некоторые его коллеги до сих пор проявляют наивность.

– Кстати, бросилось в глаза, как молодые «барселонисты» старались копировать старших товарищей. Пусть получалось у них не столь мастеровито, но стиль они держали.

– Все правильно. «Барса» – не просто клуб. Это – целая философия футбола. У нас все команды, от первой до самой юной, играют в один и тот же футбол, фирменный сине-гранатовый. А иначе нельзя. В этом – залог успеха.