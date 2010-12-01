Почти по-честному

В минувшее воскресенье завершился 19-й чемпионат России по футболу – 2010. «Аргументы неделi» подводят итоги турнира, который продолжался почти 9 месяцев. Победу в нем праздновал третий раз в истории «Зенит» из Санкт-Петербурга, а расстались с премьер-лигой новосибирская «Сибирь» и владикавказская «Алания».

Руководители нашего футбола убеждены, что в их хозяйстве все превосходно. Так, во всяком случае, считает президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

«Это был во всех смыслах непростой чемпионат, да мы и не рассчитывали, что он получится легким, – заявил глава РФПЛ после завершения 30-го тура. – Мы однозначно развиваемся, по многим направлениям сделали шаги вперед. При всем этом я прекрасно понимаю, какой колоссальный путь предстоит пройти до того идеала, который мы с руководителями клубов себе наметили. Что касается качества футбола, то в целом оно, особенно во втором круге, было достаточно высоким и мало в чем уступало ведущим европейским аналогам». Еще Прядкин признал: проблема договорных матчей существует и ее необходимо решать. Но заявил, что масштаб этой проблемы «очень сильно преувеличен».

Какой прогресс?!

С Прядкиным согласны далеко не все футбольные специалисты.

«Говорить в этом году о прогрессе российского первенства не приходится, – утверждает бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов. – Первый показатель — провал в Лиге чемпионов («Спартак» и «Рубин» потеряли шансы на выход в плей-офф. – Прим. «АН»). Второй — договорные матчи, о которых все знают, но по-прежнему никто ничего не делает, чтобы их искоренить. Что же касается итогов чемпионата, то сильное впечатление произвел «Зенит», подтвердили свой класс ЦСКА и «Рубин», а вот «Локомотив» наряду со «Спартаком» и «Динамо» стали главными разочарованиями. Их планы (все три клуба говорили о борьбе за чемпионство) настолько разошлись с реальностью, что даже вылет «Сибири» с «Аланией» на этом фоне меркнет».

Во многом мнение Бубнова разделяет другой известный футбольный эксперт Евгений Ловчев. «Наш чемпионат не просто удивляет, он шокирует, заставляет задуматься: а не разный ли мы с футболистами и тренерами смотрим футбол, не в параллельных ли мирах существуем? – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР. – Тенденция опасная: мы видим, что посещаемость снижается, а футболисты на это не реагируют. В конце концов, если клубы подписывают «Кодекс чести», значит, не стоит обманывать зрителей и говорить, что они увидели беспрецедентный спектакль.

Иногда возникает ощущение, что любой работающий в российском футболе на любой должности становится заложником системы, где честным быть сложно и где ряд матчей расписан еще до начала чемпионата. И все же можно сказать: наш футбол скорее жив, чем мертв. Концовка чемпионата прошла чисто. Честно говоря, не ожидал, что «Крылья Советов» останутся в премьер-лиге (в случае поражения от «Зенита» и победы «Алании» над «Сатурном» в последнем туре самарцы покидали элитный дивизион. – Прим. «АН»). Честь и хвала «Сатурну», который боролся (1:1 с «Аланией») несмотря на тяжелые финансовые проблемы.

«Зенит» не идеал

Победу «Зенита», который третий раз в своей истории завоевал чемпионский титул, под сомнение не ставит никто, однако оценивают по-разному.

«Я уже после первого круга не сомневался в том, что «Зенит» займет первое место, – говорит бывший нападающий «Спартака» и сборной России, ныне тренер Сергей Юран. – К сожалению, ЦСКА и «Спартак», которые могли бы составить ему конкуренцию, стали показывать достойную игру только после того, как их руководство осознало необходимость усиления состава. Сильные стороны «Зенита» – подбор игроков и командная дисциплина. Футболисты всегда понимают, что требует от них тренер.

Однако не стал бы переоценивать роль Лучано Спаллетти. Конечно, он молодец, что сумел выиграть золотые медали. Но, с другой стороны, с таким составом и при таких финансовых затратах справился бы любой тренер, который знает, что в такой ситуации надо делать. Итальянец таким специалистом, безу­словно, является. Однако чтобы определить истинный уровень Спаллетти, ему надо дать потренировать команду среднего уровня».

«Залог успеха любой команды – большой спонсор, – считает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов. – У «Зенита» он есть – «Газпром». На тренера и классных футболистов «Зенит» средств не жалел, отсюда и результат. Ясно, что сейчас в России у него конкурентов мало. В то же время «Зенит» не идеал даже в нашем чемпионате. Играть с ним можно, и это показали «Спартак» и ЦСКА».

«У «Зенита» действительно почти неограниченные возможности, – соглашается Ловчев. – Но все это не отменяет одной вещи: Спаллетти работает замечательно. Он добивается результата, а игру команды хочется смотреть еще и еще. Более того, тренировочный процесс налажен настолько грамотно, что отсутствие нескольких ведущих, казалось бы, футболистов, не выбивает команду из колеи, система игры не сбивается. И в этом – главный успех Спаллетти».

Почему проиграли конкуренты

Причина победы «Зенита» – не только сильный тренер и мошна «Газпрома», но и проблемы главных конкурентов – ЦСКА, «Рубина», «Спартака» и «Локомотива».

ЦСКА. «В целом сезон команде можно занести в актив, – считает Михаил Гершкович, глава Объединения отечественных тренеров. – Особенно хорошо выглядел ЦСКА во втором круге с возвращением Вагнера и появлением Думбиа. Думаю, если бы они играли с начала чемпионата, «Зениту» пришлось бы намного сложнее».

«Рубин». «После двух чемпионских сезонов команда немного сдала позиции, – говорит Гершкович. – Главная причина – уход лидеров (Бухаров, Семак). На их место пришли в общем-то неплохие игроки, но им нужно время для адаптации в клубе. Не сомневаюсь, «Рубин» покажет все, на что способен, в следующем году».

«Спартак». «Для меня очевидно, что поставить игру Карпину не удалось, – говорит Ловчев. – Ни с составом, который был до летнего трансферного периода, ни с тем, что образовался после него. И это – серьезная претензия к тренеру. Сезон провален. Не оглушительно, но команда не достигла результата ни в одном из турниров, в которых принимала участие».

«Локомотив». «Ситуация, в которой оказался «Локомотив», из разряда «врагу не позавидуешь», – считает Ловчев. – Между руководителями клуба и тренерами возник открытый конфликт. Тем не менее команда завершила сезон в зоне еврокубков (5-е место дает право выступить на будущий год в Лиге Европы. – Прим. «АН»). Снимаю шляпу перед Семиным. Да, за год он так и не выстроил игру, но ведь и исполнители у него были несколько иные, чем, скажем, в «Зените».