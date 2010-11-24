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315 млн. долларов на обогрев наших задниц

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

315 млн. долларов на обогрев наших задниц

То, что происходило в российском футболе в минувшие выходные, еще у всех на памяти. Дед Мороз без приглашения нагрянул в гости в Пермь. Укрылось рыхлым снегом Подмосковье. Завьюжило в Новосибирске. «Среднетуровую» температуру хоть как-то выровняли матчи на юге страны – все-таки в чемпионате играют четыре  кавказские команды. А что нас ожидает в туре 30-м 28 ноября? Томск, минус 15. Пермь, минус 18. Петербург, минус 11. Москва, минус 3. Футбольный сезон завершается «на флажке», уступая место хоккею. Там играют по системе «осень – весна», но под крышей…

Фирменные фишки г-на Фурсенко

Сначала от не так давно избранного президента Российского футбольного союза Сергея Александровича Фурсенко мы узнали, что сборная России должна победить на чемпионате мира – 2018. Потом появился пафосный и бесполезный Кодекс чести. Затем – перевод национального чемпионата на систему «осень – весна». По мнению авторитетных экспертов, это самый реалистичный проект из того, что предлагает Фурсенко. Правда, смущает безапелляционность в сроках. Дескать, переходим в 2012 году – и точка. Для сравнения: еще в 80-х годах прошлого века в Советском Союзе по инициативе Валерия Лобановского была создана специальная комиссия. Входившие в ее состав именитые футбольные доки, взвесив все «за» и «против», отложили реформу до лучших времен. И вот, похоже, это время настало. 13 сентября исполком РФС постановил перейти на новый порядок жизни. Утвердить постановление о переходе предполагалось, созвав конференцию Союза – высшего руководящего органа РФС – 10 декабря. Однако бюро исполкома РФС на днях решило отложить конференцию на более поздний срок. Почему?

Первое, что приходит на ум в связи с переносом, – это желание глубоко обмозговать результат выборов страны – хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года. Они пройдут 2 декабря. У России, напомним, довольно высокие шансы принять турнир у себя. Ну а в случае, что все так и произойдет, беспокоиться больше не о чем. По весне на стройплощадках появятся башенные краны и прочая мощная техника. Через год-полтора построят потрясающие суперсовременные стадионы. Удобные для игроков, а главное – болельщиков. Окажешься на трибуне в декабрьскую стужу, а в затылок и спину дует не студеный ветер черт знает откуда, а искусственный – прямо от тепловой пушки из-под крыши. И горячий чай с баранками или бутербродами шустрые стюарды разносят. И футболисты резво, с желанием бегают по изумрудной травке. С огоньком комбинируют, красивые голы забивают…

Фурсенко заявил, что будет потрачено 315 млн. долл. на то, чтобы играть в футбол в декабре. За чей счет банкет? По плану РФС, нагрузка ляжет на региональные и муниципальные бюджеты. Если Россия выиграет право на проведение чемпионата мира – 2018, в федеральных деньгах вообще можно будет утонуть. «Пилите, Шура, пилите…»

Тихонов против Титова

Корреспондент «АН» как-то поинтересовался у бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова: почему Скандинавия, где климат даже мягче нашего, не устраивает никаких футбольных революций?

– Самое забавное, что в той же Норвегии полным-полно манежей, – рассказал Вячеслав Иванович. – Сам видел: они там в каждой деревне.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер, пламенный сторонник перехода на новые рельсы, убежден, что только спущенное «сверху» волевое решение заставит наши клубы заняться улучшением инфраструктуры. Как в свое время было с установкой индивидуальных кресел и газонов с подогревом.

– Да, но в отличие от нынешней ситуации тогда президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых подошел к вопросу очень разумно. Он понимал, что поле с подогревом за 30 тысяч евро не всем по карману. Поэтому дал клубам срок пять лет. Сиденья установить дешевле. Значит, будьте добры сделать это максимум через три года. Освещение – через пару лет. А сейчас этим 2012 годом ударили всех, как обухом по голове…

Что думают об инициативе РФС главные действующие лица на футбольном поле – игроки? Тут мнения диаметрально противоположные. Подавляющее большинство профессиональных футболистов – против. Но есть и немногие, которые голосуют «за». Например, популярнейший среди болельщиков экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов:

– Я отношусь к реформе положительно. Все говорят, что нужно думать о первой и второй лигах. Правильно: чем быстрее о них подумаем, тем быстрее они построят манежи и крытые стадионы. Хотим получить ЧМ‑2018, надо выходить на качественно новый уровень. Если поставить клубам определенные условия – трибуны вместимостью не менее 10 тысяч человек, обязательный подогрев, то, не сомневаюсь, власти найдут деньги. От этого перехода болельщики только выиграют.

Титов не так давно завершил игроцкую карьеру. Ему оппонирует действующий и не менее любимый фанатами ветеран, лучший друг по жизни Андрей Тихонов:

– По большому счету мне никогда не нравилась эта идея. В переходе на «осень – весну» есть только один безу­словный плюс. Когда программа будет полностью выполнена, то есть будут построены манежи, – это создаст не только благоприятные условия для болельщиков, но и поможет развитию детских школ. Ведь их воспитанники обычно в холодное время года вынуждены тренироваться в спортзалах. А так переход выгоден только нескольким клубам топ-уровня в плане коммерческой составляющей, синхронизации трансферных окон, грамотной подготовки к еврокубкам. Представителей первого и второго дивизионов никто и не спрашивал. Поэтому не думаю, что осуществление реформы пройдет гладко. Правильно говорят, что если через 3–4 года намеченное не будет выполнено, кто-то должен за это ответить.

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