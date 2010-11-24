Выжить во что бы то ни стало

За тур до окончания первенства по футболу «Зенит» – чемпион, ЦСКА – второй, «Рубин» – третий. Но последний, 30-й, тур должен дать ответ и на последний вопрос – кто вместе с новосибирской «Сибирью» покинет премьер-лигу. Мы решили вспомнить, что происходило на финише чемпионата и оценить шансы четырех претендентов на вылет.

В последние 10 лет еще ни разу не случалось, чтобы перед заключительным туром сразу четыре команды оказывались в зоне вылета. «Анжи» и «Крылья Советов» (по 30 очков), «Амкар» и «Алания» (по 29 очков) – именно в таком порядке они располагаются пока в турнирной таблице. И проведут в воскресенье свои «матчи года». «Анжи» сыграет на выезде со «Спартаком» из Нальчика, «КС» отправится в Санкт-Петербург к «Зениту», «Амкар» примет ЦСКА, а «Алания» приедет в Раменское в гости к «Сатурну».

«Зенит» и ЦСКА: подарков не ждите

Все благополучные команды из этой группы лишены турнирной мотивации: задачи на сезон либо выполнены (как в случае с «Зенитом» и ЦСКА), либо результат последнего тура никак уже не влияет на положение в таблице (как в случае с Нальчиком и «Сатурном»). В связи с этим злые языки говорят, что в премьер-лиге останутся те, кто сумеет договориться с соперником. А букмекеры либо вовсе не принимают ставки на эти матчи, либо дают минимальные коэффициенты на победу аутсайдеров. Впрочем, под подозрением, скорее, «Спартак» и «Сатурн», испытывающие финансовые трудности. «Зенит» и ЦСКА вряд ли склонны дарить очки соперникам.

Сразу после матча на стадионе «Петровский» в Северной столице начнется чествование команды, и игроки наверняка не захотят портить настроение своим поклонникам. Армейцы тоже пожелают остаться вне подозрений. Хотя бы для того, чтобы не было повода вспомнить о прошлогоднем скандале, в котором был замешан их главный тренер Леонид Слуцкий. Он руководил тогда «Крыльями Советов», сдавшими, по мнению многих специалистов и СМИ, матч «Тереку» (2:3). Якобы это была расплата за долг в сезоне-2008, когда грозненский клуб уступил «КС» в последнем туре (3:4). И это позволило самарцам, занявшим шестое место, попасть в Лигу Европы.

Хромые и больные

Руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает: «Нас ждет бескомпромиссная борьба за выживание».

«На данный момент ситуация в турнирной таблице такова, что даже «Анжи» не гарантировал себе сохранение места в высшем дивизионе, – говорит он. – Я, честно сказать, немного удивлен, что в конце чемпионата махачкалинская команда оказалась на грани зоны вылета. Поэтому в последнем туре, думаю, нас ждет бескомпромиссная борьба за место в высшем дивизионе. Очень на это надеюсь».

В 28-м туре больше всего кривотолков вызвал именно матч с участием «Анжи», который добился победы в Грозном (3:1). Российские букмекеры до встречи были почти уверены в том, что дагестанский клуб обыграет грозненский. Ставки на победу гостей упали до таких показателей, какие обычно бывают, когда к лидеру приезжает один из аутсайдеров. А некоторые иностранные конторы и вовсе отказались принимать ставки на этот матч.

Главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный объяснял причину поражения большим количеством «хромых и больных». А старший тренер команды Шахин Диниев уверял, что грозненский клуб вообще никогда не участвовал в «договорняках». Несмотря на заверения, предсказать результат матча 29-го тура «Алания» – «Терек» оказалось делом крайне простым. «Хромые и больные» не выздоровели, и, конечно же, победили владикавказцы – 2:1.

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает: борьба за выживание носит далеко не идеальный характер. «Здесь, очевидно, чувствуются какие-то закулисные околофутбольные игры, – говорит он. – Мне лично жалко «Амкар», жаль и «Сибирь», потому что эти две команды в течение сезона порой демонстрировали очень неплохой футбол».

Возвращение в 90-е

«В низу таблицы идет невиданная по плотности борьба за выживание, – говорит бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов. – Среди аутсайдеров по качеству игры на протяжении всего сезона в лучшую сторону выделялся «Анжи». Случались, конечно, и провалы, но, как правило, с командами рангом выше. Я еще в середине чемпионата говорил, что махачкалинцы не должны вылететь. Слабейшей из всех претендентов на вылет считаю «Аланию». Если она покинет премьер-лигу – это будет в какой-то степени закономерно. Другой кандидат – «Амкар». Непросто приходится и «Крыльям Советов», но все-таки думаю, что судьба пятнадцатого места решится в заочном споре между «Амкаром» и «Аланией».

«Последние туры в премьер-лиге сопровождают обилие слухов и версий букмекеров, – говорит бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчев. – Конечно, ставки – не решающий аргумент, но профессионалы, зная о взаимоотношениях некоторых команд, могут сделать вывод, как они сыграют. Почему бы милиции не заняться этим вопросом? Год, как сменился президент Российского футбольного союза, в РФС создана комиссия по этике, казалось бы, должны быть воля и желание сделать игру чище. Почему тогда результаты некоторых матчей в конце сезона можно предсказать до их начала? Будет ли разбор матча «Амкар» – «Ростов», встречи «Терек» – «Анжи»? Мне очевидно, что футбол сползает в 90-е годы, во времена разгула криминала, вседозволенности и договорных матчей».

Возможно, все не настолько мрачно в нашем чемпионате, как кажется экспертам. Но перед последним туром перед четырьмя клубами стоит задача выжить во что бы то ни стало. Кто-то за ценой не постоит…