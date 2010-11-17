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Дорогая игрушка

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Отдел спорта ]

Дорогая игрушка

2 декабря в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский» Санкт-Петербург будет праздновать успех «Зенита», который в третий раз в своей истории (1984, 2008, 2010 гг.) стал сильнейшим клубом страны. Его победа сомнений и споров не вызывает – титул был завоеван за два тура до окончания первенства. А преимущество питерцев над конкурентами выглядело очевидным по ходу всего турнира. Но «Аргументы неделi» решили оценить, стоят ли победы тех огромных денег, которые клуб за них платит.

Три еврокубка  за десять лет

Точный размер бюджета «Зенита» в этом сезоне (как и в прошлые годы) известен только его руководителям и первым лицам «Газпрома», главного спонсора команды с берегов Невы. Но, по разным независимым оценкам, он составляет около 100 млн. долл., что в 5–6 раз больше, чем у большинства немосковских команд премьер-лиги. Впрочем, столичные клубы с их 60–70-миллионными бюджетами тоже могут позавидовать неограниченным возможностям питерцев, чьи хозяева не скрывают, что готовы удовлетворить едва ли не любую прихоть руководящего штаба команды, который возглавляет итальянский специалист Лучано Спаллетти.

Затраты значения не имеют, поскольку перед «Зенитом» стоит высокая цель – стать одним из сильнейших клубов Европы и выиграть, как завещал его бывший президент Сергей Фурсенко, ныне возглавляющий Российский футбольный союз, три еврокубка за 10 лет. Два уже хранятся на почетных местах в штаб-квартире «Зенита»: Кубок УЕФА и Суперкубок, завоеванные в 2008 году. Дело теперь за Кубком чемпионов – на него хотели было замахнуться в этом сезоне (или хотя бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов), потратив на усиление состава почти 50 млн. евро. Но бесславно проиграли в отборочном раунде скромному французскому «Осеру», которому финансовые возможности «Зенита» могут присниться только в фантастическом сне.

Главный болельщик

Когда-то другой глава питерского клуба Виталий Мутко, ныне министр спорта, туризма и молодежной политики, мечтал превратить «Зенит» в народную команду с прозрачным бюджетом, тысячами акционеров и выборным президентом. Но благие намерения так и остались намерениями. Нынешний «Зенит» – безумно дорогая игрушка высших руководителей «Газпрома» и прежде всего главы корпорации и заядлого футбольного болельщика Алексея Миллера.

«Миллер – ярый фанат «Зенита», – говорит заместитель председателя правительства России Сергей Иванов. – Это, что называется, медицинский факт, который хорошо известен всем, кто с ним знаком. А я своего земляка знаю достаточно хорошо. Причем так относиться к команде он стал очень давно. «Зениту» повезло, что его старый болельщик дорос до такого поста и приложил руку к тому, чтобы «Зенит» в финансовом смысле чувствовал себя устойчиво».

Сам Миллер, провозгласивший в 2008-м, что столица российского футбола переехала из Москвы в Санкт-Петербург, говорит о том, что победы «Зенита» поднимают капитализацию газового холдинга: «Качество игры и образ клуба автоматически отражаются на компании. В том числе и на капитализации». В общем – ничего фанатского, только бизнес. Для полноты картины добавим, что «Газпром» спонсирует также хоккейный клуб СКА (называют цифру 100 млн. долл. на 2010–2011 гг.), который пока еще ничего не выиграл. И немецкий футбольный клуб «Шальке 04» (20 млн. евро в год), чьи победы также еще впереди.

20 долларов на одного питерца

Превращение «Зенита» в самый богатый клуб России (по некоторым оценкам, он также входит в сотню самых богатых клубов мира) началось 1 декабря 2005 года, когда владелец команды – Банкирский дом «Санкт-Петербург» – примерно за 45 млн. долл. продал контрольный пакет акций клуба ОАО «Газпром», в то время миноритарному акционеру «Зенита». 50, 60, 70, 100 млн. долл. – так из года в год рос бюджет клуба вместе с амбициями новых владельцев, которых не устраивали шестые места в чемпионате России.

В Санкт-Петербурге астрономические расходы на футбольный клуб, где собрано два состава миллионеров, а главный тренер получает в год 4 млн. евро, никого не смущают. Деньги все равно разворуют, а так они хотя бы на футбол пойдут, считают в северной столице. Да и какой патриот «Зенита» не готов отдать 20 долларов в год (население Санкт-Петербурга около 5 млн.: если все скинутся, получится как раз 100 млн.) ради побед родной команды, которую московские клубы столько лет унижали? И что такое для «Газпрома» с его десятками миллиардов ежегодной прибыли 100 млн. долларов? Пыль! Зато сколько азарта, сколько эмоций и удовольствия от возможности ощутить себя вместе с народом, собравшимся на стадионе «Петровский», наблюдая из VIP-ложи за подвигами Кержаковых и Денисовых, Зыряновых и Малафеевых, Алвишей и Данни!

«Успешные» коммерсанты

Но, если серьезно, то в руководстве «Зенита» все же догадываются, что лозунг «Что хорошо для «Газпрома» – хорошо для России» вызывает неприязнь у значительной части россиян. А потому старательно убеждают население, что «Зенит» сам зарабатывает деньги, много денег.

«Зенит» – самый успешный коммерческий клуб в стране, – говорит генеральный директор клуба Максим Митрофанов. – Мы не стоим на месте, постоянно развиваем собственные коммерческие проекты. Речь идет о доходах без учета спонсорских средств от компаний группы «Газпром» и доходов от трансферов: продажа билетов, атрибутики, рекламы, телевизионных прав. «Зенит» заработал на собственной коммерческой деятельности в 2009 году около 60 миллионов долларов». По словам Митрофанова, в зависимости от сезона клуб получает 15–20 млн. долл. от продажи билетов, 10–12 млн. от мерчандайзинга, 15–20 млн. от рекламы спонсоров и партнеров. К этому надо добавить и доходы от участия в еврокубках – еще около 10–11 млн. долларов. Цифры впечатляют, но заставляют улыбаться экспертов, которые убеждены, что руководители «Зенита» несколько преувеличивают и бюджет клуба по-прежнему на 80 процентов наполняется «Газпромом».

«В «Зените» есть четкое планирование, – продолжает Митрофанов. – Еще в 2006–2007 годах была принята 10-летняя стратегия развития клуба. В ближайшем будущем будет принята программа развития до 2020 года, которая учтет поправки, появившиеся в последнее время».

Несмотря на это враги «Зенита» почему-то убеждены, что всю стратегию можно свести к словам Миллера: «Мы должны думать о стабильном финансировании «Зенита» на долгосрочную перспективу. Финансирование клуба, за прошлый год заработавшего более 60 миллионов долларов самостоятельно и без полученных за трансферы футболистов сумм, будет «Газпромом» не только продолжено, но и, скорее всего, даже увеличено. Перед нами стоит задача стать одним из лучших клубов Европы, и мы ее выполним».

Сколько стоит гол «Зенита»

Один гол питерского «Зенита» в 2010 году стоит примерно 1 миллион 250 тысяч долларов. Может показаться, слишком дорого, но несложные подсчеты показывают, что цифра не завышена. В 2010 году «Зенит», чей бюджет составляет около 100 млн. долларов, забил в ворота соперников 77 голов: 57 – в чемпионате России, 10 – в Кубке России (розыгрыши 2009/10 и 2010/11 годов), 12 – в Лиге Европы и 2 – в квалификационном турнире Лиги чемпионов. До конца сезона команде предстоит провести еще 4 встречи – по две в чемпионате России и Лиге Европы. В этих матчах она наверняка доведет свой голевой счет до 80, а, может быть, и большего показателя. Но лишние 3–4 мяча дела не меняют – все голы «Зенита» золотые.

У ЦСКА при бюджете 64 млн. долларов гол стоит примерно на 400  тысяч долларов дешевле (на сегодня армейцы забили 71 мяч во всех турнирах, до конца сезона проведут еще несколько).

«Рубину», который претендует на место в призовой тройке, голы обходятся даже чуть дороже, чем «Зениту», – 1 миллион 300 тысяч долларов. В 2010 году казанцы лишь 42 раза поражали ворота соперников при бюджете в 55 млн. долларов.

По сравнению с лидерами чемпионата России «Сибирь», покидающая премьер-лигу, показывает чудеса эффективности. Ее голы стоят сущие копейки – примерно 250 тысяч долларов штука: в 2010 году сибиряки, чей бюджет составляет 12 миллионов долларов, провели 47 мячей.

Мы за ценой не постоим

Есть ли в «Газпроме» люди, которые считают, что неправильно, неразумно, безнравственно тратить огромные деньги на профессиональный футбольный клуб? Есть. Еще летом председатель союза акционеров ОАО «Газпром» Алан Хасиев заявил о необходимости проверки соответствия затрат компании на поддержку «Зенита» и хоккейного клуба СКА решениям совета директоров. По мнению Хасиева, который пообещал даже обратиться в прокуратуру, «поддержка «Газпромом» российского спорта должна относиться прежде всего к строительству спортсооружений, а также детскому и массовому спорту». Впрочем, грозное заявление не вызвало паники в рядах газпромовских любителей спорта. Ведь Хасиев возглавляет союз примерно семи тысяч акционеров, владеющих менее чем одним процентом акций и не имеющих влияния на политику «Газпрома».

А потому 100 млн. долларов в год, скорее всего, не предел, и тратить «Зенит-Газпром» будет столько, сколько сочтет нужным, не спрашивая ни у кого разрешения и не задумываясь, насколько оправданны расходы. Говорят, даже главный тренер Спаллетти сильно удивился, когда руководители клуба, не моргнув глазом, согласились заплатить 20 млн. евро за нападающего «Рубина» Александра Бухарова, который реально стоит в четыре-пять раз меньше! И это называется «самый успешный коммерческий клуб в стране!?»

...«Мы за ценой не постоим» – начертано сегодня на знамени главного спонсора «Зенита». Под ним он пойдет к новым победам, не обращая внимания на завистников, недоброжелателей, врагов и всех, кто считает верхом цинизма тратить в нищей стране сотни миллионов долларов на дорогие игрушки.

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