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Пижама для Аршавина

№ 44(234) от 11.11.2010 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Пижама для Аршавина

17 ноября нашей футбольной сборной предстоит провести товарищеский матч с бельгийцами, последний ее матч в этом году. Можно начинать подводить итоги. Противоречивый он выдался, 2010-й. Была целая серия бесцветных, блеклых игр, но случались и проблески. Одному конкуренту за выход на Евро-2012 мы бездарно продули дома. другого достаточно убедительно побили на его поле. Противоречивыми выглядели и отдельные личности. В первую очередь – капитан Андрей Аршавин, в спорах о двойных стандартах которого уже сломано столько копий.

Почему Аршавин упорно не показывает в играх за сборную тот уровень мастерства и тот задор, что отличают его в играх за «Арсенал»? Не хочет? Не может? Надоело? Мнения на сей счет высказываются разные, и они складываются в занимательный калейдоскоп. Есть у Андрея как беспощадные критики, так и авторитетная поддержка.

Мнения разделились

Самую резкую позицию по отношению к Аршавину занял известный эксперт Евгений Ловчев. Поскольку он и сам когда-то относился к числу ведущих игроков сборной, его право голоса в дискуссии не оспаривается. «Когда я вижу, что Аршавин каждое воскресенье носится, как бык, за «Арсенал», а приезжает в сборную России играть «через губу», я понимаю, что такие здесь не нужны. В играх за сборную Аршавин ходит пешком. Не думаю, что дело в плохой физической форме. Его проблема – в отношении к сборной и вообще к России», – считает Ловчев.

И для убедительности рассказывает историю, услышанную с чьих-то слов: «Как-то «Арсенал» заехал в отель, где жила группа российских туристов. Все сразу кинулись к Аршавину поздороваться, пообщаться, а он посмотрел на них пренебрежительно и сказал, что у него нет времени. Потом один человек из той группы решил подойти к Аршавину и заговорить по-английски. Андрей сразу поменялся в лице и стал очень любезным. После чего парень перешел на русский и сказал Аршавину все, что о нем думает».

«В сборной Аршавин показывает двадцать, от силы тридцать процентов того, как он играет в «Арсенале». Такое ощущение, что, как только он пересекает границу России, ему сразу становится некомфортно. Вот это и не дает ему возможности с желанием сыграть за национальную сборную», – заключает Ловчев.

Пренебрежение сборной он усматривает и в той манере, в какой Аршавин покидает поле, будучи замененным. В матче с болгарами – не стал дожидаться конца игры, сразу отправился в душ. В матче с македонцами – не пожал руку главному тренеру. «Как можно так себя вести?!» – восклицает Ловчев.

Другие же ничего особо криминального в этих поступках не видят. «Ну а почему он должен был пожимать руку Адвокату? Может быть, он потому и убежал, что ему стыдно стало за Адвоката, который его заменил. Никакого конфликта лично я не заметил. Это не тот случай, когда человек демонстративно ушел при счете 1:7», – возражает телекомментатор Владимир Маслаченко, напоминая известный демарш Георгия Ярцева в приснопамятном португальском разгроме, случившемся несколько лет назад.

Судя по всему, Дик Адвокат тоже не придал серьезного значения таким уходам Аршавина, хотя выглядели в самом деле довольно спорно – особенно в исполнении капитана. «Самое плохое, что Адвокат – не тот человек, который может его как-то подхлестнуть, – не унимается Ловчев. – Это стало понятно еще в «Зените». Голландец для Аршавина – просто не авторитет».

Защита адвокатов

А что думает на сей счет сам главный? Пришла наконец пора на этом своеобразном «процессе» заслушать непосредственного начальника «обвиняемого».

«Андрей – один из тех игроков, при взгляде на которых возникает ощущение, что они спят на поле. Иногда кажется, что ему не хватает пижамы, – голландец начинает с критики. Но тут же добавляет грузик и на противоположную чашу весов. – Не забывайте, что при этом достаточно ему включиться хотя бы на минуту, и мяч оказывается в сетке ворот соперников. Он исключительный игрок. Он может создать момент из ничего, способен решать исходы матчей в одиночку. А такие игроки всегда очень важны для команды». Вот только когда он в последний раз все «решал в одиночку»?

Не сказать про журналистов и экспертов, но с тренерами Аршавину определенно повезло. По крайней мере, с теми, с которыми ему приходится иметь дело сейчас. Они его любят. Или хотя бы глубоко уважают.

Арсен Венгер – тот так вообще ему еще больший адвокат, чем, простите за каламбур, Адвокат, который с большой буквы.

«Если посмотреть на статистику, то Аршавин в английской премьер-лиге создал больше голевых моментов, чем кто-либо другой, – говорит Венгер. – Эта цифра может удивить людей, которые думают, что он играет не так хорошо. Думаю, он еще долго будет играть за «Арсенал».

Чего еще пожелать? В «Барселоне», этой извечной мечте Аршавина, по-видимому, уже несбыточной, к нему вряд ли отнеслись бы столь лояльно. На эту тему прямо высказался Хосеп Гвардиола: «Аршавин мечтает играть в «Барселоне»? Так многие игроки говорят, что мечтали бы играть за «Барсу». И я их понимаю прекрасно: это одна из лучших команд мира. Но у нас не для всех найдется место. Нет ничего хорошего в том, чтобы держать лишних игроков на скамейке запасных. Аршавин — великолепный футболист, но я не уверен, что мог бы гарантировать ему место в основном составе».

Да и бог с ней, с «Барсой». Не хочет – не надо. «Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом». А когда завершу карьеру, то хочу, чтобы болельщики клуба помнили меня как небольшого ростом российского паренька, который порой творил на поле волшебные вещи, а люди не понимали, как он это делает», – так Аршавин сформулировал свои подкорректированные желания на оставшиеся годы в интервью официальному сайту «Арсенала».

Насколько все это претворимо в жизнь? Мнение ведущих британских таблоидов – довольно скептическое. «Для Аршавина этот сезон в Англии должен стать ключевым, – прогнозирует The Telegraph. – Пока он не оправдывает ожиданий. После его первых месяцев в Лондоне казалось, что Венгер купил игрока топ-уровня, который со временем станет лидером команды. Однако следующий сезон Аршавин провел уже не столь ярко, так и не став ключевым игроком «Арсенала». У Андрея на три-четыре матча приходится только один яркий, а все остальные он проводит средне или даже посредст­венно.

Трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, он физически недостаточно силен для Англии. А может, так устроена его голова, и человек не может отыграть на предельной концентрации и с полной самоотдачей несколько матчей подряд».

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