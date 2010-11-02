Коррупционный скандал в ФИФА набирает обороты

Британский таблоид Sunday Times выступил с очередным обвинением в адрес Международной федерации футбола. На сей раз журналисты этого издания сообщили, что во время визита в Москву член исполкома ФИФА нигериец Амос Адаму получил предложение на выборах страны – хозяйки чемпионата мира по футболу – 2018 проголосовать за Россию.

Долгоиграющая пластинка

Благодарностью нигерийцу якобы должна была стать финансовая помощь в строительстве новых спортивных объектов в его родной стране… Ранее английская пресса уже сообщала, что Адаму и еще одному члену исполкома ФИФА Рейнальду Темарии (Таити) предлагали продать свои голоса за баснословные деньги. Спрашивается, при чем тут Россия? Наша страна, как известно, хочет принять у себя ЧМ-2018. Скандал инициировали и продолжают раздувать англичане – основные соперники россиян на выборах.

Напомним, что журналисты Sunday Times провели собственное расследование. Они представились руководителями частных американских компаний, которые заинтересованы в проведении ЧМ‑2018 в США (заявка этой страны тогда еще не была снята с выборов, что произошло позднее). И тайно встретились для переговоров с членом судейского комитета ФИФА Амаду Диаките и главой палаты по разрешению споров ФИФА Слимом Алулу. Встреча с Алулу произошла в Париже, и он предложил себя в качестве посредника. За гонорар в 300 тыс. фунтов стерлингов. По его мнению, покупка голосов обойдется в круглую сумму. Мол, каждому члену исполкома следует предложить не менее одного миллиона фунтов.

Далее британские репортеры вышли на двух членов исполкома ФИФА. Директор спортивного развития Нигерии Амос Адаму согласился продать свой голос за 800 тыс. долларов, что зафиксировала скрытая камера. Как пояснил Адаму, эти средства нужны на строительство четырех искусственных полей в Нигерии. Но деньги африканец попросил заплатить вперед, причем – лично ему. Вторым оказался вице-президент ФИФА Рейнальд Темарии. Он же – президент конфедерации футбола Океании, глава одного из техкомов ФИФА. Этот деятель запросил полтора миллиона фунтов. Якобы на строительство спортивной академии. Результаты провокационного расследования англичане опубликовали в газете и на своем сайте. После чего, собственно, и грянул жуткий скандал. «В связи с видеозаписью, – было сказано в коммюнике ФИФА, – мы вынуждены временно отстранить Амоса Адаму и Рейнальда Темарии от всей футбольной деятельности».

То есть не исключено, что в голосовании, которое состоится 2 декабря этого года в Цюрихе, примут участие не 24, а 22 действующих члена исполкома международной федерации. Не секрет, что главный конкурент англичан – именно Россия. Заявка нашей страны поддерживается на государственном уровне, и за нее выступает лично премьер-министр Владимир Путин. Так вот этим непрекращающимся скандалом сознательно вносятся нестабильность и даже хаос в предстоящие выборы стран – хозяек будущих ЧМ. Если выборы будут дискредитированы или сорваны, то карт-бланш, конечно, получит родина футбола. Стадионы, инфраструктура и все прочее в Англии находятся в идеальном качестве. России же, понятно, придется многое строить с нуля…

«Грязные технологии» добрались до футбола

Как утверждают британцы, чемпионат мира можно банально купить. Элементарно, Ватсон! По их информации, Испания и Португалия договорились с Катаром и решили обменяться голосами с целью взаимной поддержки. Газетчики также взяли интервью у бывшего генерального секретаря ФИФА Мишеля Зен-Руффинена. Тот прямо заявил, что у Катара и Испании с Португалией уже есть по семь купленных голосов в предвыборной гонке. Дескать, не англичане и русские, а соседи испанцы с португальцами – неоспоримые фавориты в борьбе за право провести ЧМ‑2018.

Россию во всей этой предвыборной возне, за исключением бредовых предположений лорда Трисмана, никто прямо не обвинял. Но вот случилась же последняя публикация по поводу визита в Москву тогда еще не опального нигерийца Амоса Адаму. Насколько наша страна оказалась готовой к такому накату «черного пиара»?

– Мне жаль, если «грязные технологии», которые нередко влияют на исход политических выборов, действительно дошли до футбола, – заявил журналистам президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко по поводу последней нашумевшей публикации Sunday Times. – Потому что спорт, на мой взгляд, – одно из самых позитивных явлений нашей сегодняшней жизни. Я, например, по телевизору не смотрю практически ничего, кроме футбола. И уверен: в отношении нашей заявки нужно говорить о том, какой вклад Россия готова сделать в мировой футбол. О 16 новейших стадионах и десятках тренировочных баз, которые будут построены к чемпионату мира. По поводу методов отдельных средств массовой информации остается лишь сожалеть...