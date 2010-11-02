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Кто доживет до весны?

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Кто доживет до весны?

В футбольных еврокубках наступает пора решающих матчей за выход в плей-офф. Приятно, что российские клубы – «Рубин» и «Спартак» в Лиге чемпионов, и ЦСКА и «Зенит» в Лиге Европы – не будут в них статистами. «Аргументы неделi» решили оценить, кто из наших имеет шансы дожить до весны.

«Рубин»

Что говорит главный тренер Курбан Бердыев: «Вся борьба за выход из группы еще впереди. Безусловно, «Барселона» – фаворит, и одну путевку в плей-офф она за собой застолбила. А за второе место будут бороться три команды («Рубин», «Панатинаикос» и «Копенгаген»).

Мнение эксперта. Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:

«Сложно оценивать перспективы «Рубина». Команда, несмотря на кадровые изменения, не стала значительно слабее – ко двору пришлись и Корниленко, и Бакетти, и Эдуардо. На мой взгляд, все решит матч «Рубина» и «Копенгагена» в Казани. Замечу, что «Рубину» играть с «Копенгагеном» будет сложнее, чем с «Барселоной». Испанцы играют сами и дают играть сопернику. Стиль же датчан, которые обороняются, как правило, количеством, похож на стиль казанцев.

Отдельно о «Барселоне», с которой «Рубину» играть на выезде. Матчи с такими командами приносят полезный опыт, обогащают. Но удивляет однообразие в действиях казанцев – еще до начала матча понятно, как команда построит свою игру. Ладно бы только против «Барсы», явного фаворита. Но ведь и матчи с другими соперниками проходят по одному сценарию и с одним и тем же содержанием. Впрочем, казанские болельщики вправе гордиться своей командой, вновь отобравшей очки у «Барсы» (в прошлом году «Рубин» победил и сыграл вничью, в этом – добился ничьей).

Прогноз «АН»: «Рубин» займет третье место в группе и попадет в плей-офф Лиги Европы.

«Спартак»

Что говорит главный тренер Валерий Карпин: «В природе не было и нет непобедимых команд. Изначально перед нами стояла задача выйти из группы, и ее никто не снимал».

Мнение эксперта. Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:
«У сегодняшнего «Спартака» большой потенциал, поэтому еще до старта Лиги чемпионов я предрекал выход красно-белых из группы со второго места – «Челси», конечно, вне конкуренции. Естественно, не изменю своего прогноза и сейчас – «Спартак» сможет квалифицироваться в плей-офф. Конечно, «Марсель» не будет простым наблюдателем, и ответный матч в Москве 23 ноября будет очень сложным для команды Валерия Карпина, но вряд ли французы помешают «Спартаку» выйти из группы».

Прогноз «АН»: «Спартак» займет второе место в группе вслед за «Челси» и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА

Что говорит главный тренер Леонид Слуцкий: «Нам  надо постараться досрочно выйти в 1/16 финала, потому что перед матчем заключительного тура со «Спартой» (15 декабря) могут возникнуть сложности, ведь чемпионат России завершится в конце ноября. У команды не будет игровой практики».

Мнение эксперта. Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР:

«В начале сезона было видно, что ЦСКА не хватает мощи в атаке. С приходом Тошича, Секу, Думбия и с возвращением Вагнера игра армейцев преобразилась. Сегодя у ЦСКА самая эффективная линия нападения в России на данный момент. Вспоминаются времена, когда в атаке у армейцев играли Жо, Вагнер и Карвальо. Да и с обороной у команды Слуцкого все в полном порядке – сзади играют футболисты сборной России.

Кроме того, Слуцкий способен варьировать состав и тактику в зависимости от соперника. Такое разнообразие дорогого стоит. ЦСКА показал, что может играть с позиции силы с лучшими клубами Европы».

Прогноз «АН»: ЦСКА займет первое место в группе и выйдет в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит»

Что говорит главный тренер Лучано Спаллетти: «На заключительном отрезке сезона нам предстоит много играть, но у нас есть состав, в который входят футболисты высокого класса. Это должно позволить нам пройти концовку достойно. Думаю, мы в итоге добьемся успеха и в чемпионате России, и в Лиге Европы».

Мнение эксперта. Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР:

«Нет ничего удивительного в победах питерцев в Лиге Европы. Класс «Зенита» значительно выше, чем класс соперников, а по составу команда мало кому уступает в Европе. Говорят, Спаллетти проводит ротацию игроков. Но я бы не стал о ней говорить в применении, скажем, к матчу против «Хайдука». Будь в соперниках у «Зенита», например, «Милан», вряд ли Спаллетти решился бы оставить сразу нескольких «железных» игроков основного состава на скамейке запасных.

Скорее итальянский тренер реально оценивает силы соперников и выпускает тех футболистов, которые в данном матче могут дать результат. Наблюдая за игрой «Зенита», получаю удовольствие. Безусловно, есть в его действиях шероховатости, но линия тренера понятна. И в целом работа Спаллетти заслуживает внимания со стороны наших тренеров. Итальянец лишь в прошлом году пришел в команду, но сразу дал результат, не сетуя на недостаток времени для адаптации. Отдельно выделю Данни.

Не сказать, что «Зенит» с Данни и без него – разные команды, но португалец очень многое значит для клуба. Трудно переоценить и вклад Кержакова с Бухаровым. Спаллетти спокойно может выпускать то одного, то другого. Считаю, иметь двух равноценных форвардов – большой плюс для команды, которая борется за победы на всех фронтах».

Прогноз «АН»: «Зенит» займет первое место в группе и выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Если прогнозы «АН» окажутся верными, Россия впервые в истории получит четыре клуба в весенней стадии еврокубков. Ждать осталось недолго – последний матч группового турнира проведет «Зенит» на выезде против греческого АЕК 16 декабря.

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