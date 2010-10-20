Мы сейчас злые и голодные

Наряду с Юрием Жирковым, который потряс Лужники своим феноменальным ударом, героем вторничного поединка Лиги чемпионов «Челси» – «Спартак» стал Николя Анелька. Мощный центрфорвард забил красно-белым второй гол – может быть, не столь эффектный, скорее трудовой, но тоже важный. Гол, убивший интригу в матче. После игры с французом побеседовал корреспондент «АН».

- Со стороны показалось, что игра сложилась для вас просто. Пришли, сделали свою работу и ушли. Ни тебе излишних эмоций, ни треволнений.

– Это недалеко от истины. Волноваться за победный исход нам особо не пришлось. Игра сложилась проще, чем мы ожидали. «Спартак» сейчас на подъеме, мы знали это и не исключали, что он способен на сюрприз. Но, после того как его игроки не использовали в дебюте пару моментов, а затем еще и Юрию удался суперудар, я понял: это наш день, три очка никуда не уйдут.

– Вы в курсе, что это вообще его первый гол за «Челси»?

– Конечно. Он нам сам же об этом напомнил – прямо там, на поле. Ну что ж, он попал в родной город, в знакомые условия, много раз играл на этом искусственном поле. Ему, как говорится, и карты в руки. Или мяч в ноги – так, наверное, будет правильнее.

– Именно таков был мотив у Анчелотти выставить Жиркова в стартовом составе? Он ведь весьма нечастый гость там.

– Мне кажется, да. Ну и еще кадровые проблемы. Мы приехали в Москву без пятерых больных и травмированных – Дрогба, Лэмпарда, Рамиреса, Босингвы, Бенаюна. Вот и пришел черед проявить себя Юрию. Он и проявил, за что мы ему благодарны.

– Даже при столь внушительных потерях разница в классе между «Челси» и «Спартаком» была внушительна…

– Мы нацелены на большие задачи. Поэтому должны обладать солидным запасом прочности. Даже если в лазарете будут находиться не пять игроков, а 10 – все равно должны выходить и побеждать.

– По поводу искусственного покрытия. Насколько оно повлияло на вашу игру и повлияло ли вообще?

– Если вы смотрели игру, вы, должно быть, помните, как за несколько минут до реализованного момента я не смог забить из более простой ситуации – когда вышел один на один. Хотя обычно забиваю в таких случаях девять из десяти. Эта осечка произошла как раз из-за непривычного поля. Я инстинктивно, чисто по привычке, протолкнул мяч вперед с такой резкостью, с какой бы это сделал на нормальном травяном поле. А на пластике мяч отлетел чуть дальше, чем надо – и этого оказалось достаточно, чтобы вратарь успел первым. Но затем я скорректировал свои действия, подогнал их под пластик. И в результате, когда мне представился новый шанс, все сделал правильно. Но, как видите, это особо ни на что не повлияло. Ну было бы не 0:2, а 0:3…

– Выход из группы вашей команде уже практически гарантирован. Что дальше? Очевидно, цель «Челси» – победа в Лиге чемпионов. Кого видите главным конкурентом на пути к трофею? «Барселону»?

– «Барселону»?.. Да, конечно, всем известно, насколько она сильна. Но, сдается мне, у нее не найдется прежней мотивации. Ее футболисты и так в последние годы много навыигрывали – и с клубом, и со сборной. Уж больно они пресыщены победами. И это бросается в глаза. Мне вот кажется, что больше опасности таит в себе «Реал». Он в таком же положении, что и мы – злой и голодный. В смысле желания выиграть Лигу чемпионов. У него дела совсем скверные в последние годы: никак не пробьется хотя бы в четвертьфинал. И так уже шесть лет. Вот они и будут биться так же отчаянно, как и мы, – когда дело дойдет до «битв гигантов». Имея теперь Моуриньо тренером, «Реал» представляет собой самую грозную силу.

– Ну а «Спартаку» на что можно рассчитывать, по-вашему? На второе место в группе?

– Если бы вы брали интервью не у меня, а у Дидье Дрогба, он бы не разделил вашего мнения. Он ведь играл раньше за «Марсель» и сохранил теплые чувства к нему. Хочет, чтобы второе место досталось ему. Но поскольку с вами беседует не Дрогба, а Анелька, разговор другой: я не имею ничего против «Спартака». В целом мне ваша команда симпатична: она старается играть в красивый комбинационный футбол. Что еще хотелось бы отметить – играет сравнительно чисто, не злоупотребляет фолами, как многие другие, кому приходится противодействовать «Челси».

– Приятно слышать, что вы симпатизируете «Спартаку». Тогда, может быть, не станете так уж сильно терзать его через две недели на «Стэмфорд Бридж»?

– Нет уж. Этого не ждите. Лига чемпионов – не детская песочница. Повторяю: мы сейчас злые и голодные. От нас уже давно ждут победы в этом турнире, и мы будем сметать с пути всех!