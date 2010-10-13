//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Футбол

Наш ответ Чемберлену

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Наш ответ Чемберлену

Премьер-министр России Владимир Путин прибудет 2 декабря в Цюрих, где состоится заседание исполкома ФИФА, посвященное выборам стран–организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом сообщил глава Татарии Рустам Минниханов на недавней встрече с руководителем Азиатской футбольной конфедерации (АКФ) Мохамедом Бен Хамманом.

Главный козырь

«Наш премьер-министр Владимир Путин обещал приехать в Цюрих, где пройдет голосование, – привел слова Минниханова официальный сайт АКФ. – Он готов вдохновить нас». Сенсационное сообщение тотчас распространили все информагентства мира. «Присутствие премьер-министра России Владимира Путина в Цюрихе будет одним из главных козырей в колоде русских», – написало, например, авторитетное издание World Football Insider, специализирующееся на футбольной политике. Новость особенно актуальна потому, что в последнее время главная соперница России Англия перешла в решительное наступление за получение права провести ЧМ-2018. Ведущие мировые агентства сообщали о предстоящей встрече премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом ФИФА Зеппом Блаттером.

Напомним, приезд инспекционной комиссии Международной федерации футбола Кэмерон проигнорировал, не пожелав прервать свой сезонный отпуск. При том, что Президент России Дмитрий Медведев встречался с Блаттером в январе этого года в Кремле. А российский премьер Владимир Путин подробно беседовал с приезжавшими в нашу страну членами оценочной комиссии ФИФА прошлым летом. Сейчас же руководители английского футбола принялись дружно нахваливать заявку своей страны. Мол, британцы готовы провести чемпионат мира – 2018 хоть завтра.

В конкурсе на получение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 участвуют в общей сложности девять претендентов. Но четыре из них – Австралия, Катар, Корея и Япония, – поразмыслив, ограничили свои притязания 2022 годом. Так же, вероятнее всего, поступят и США. Таким образом, на 2018 год, который, согласно неофициальной информации, забронирован за Европой, будут претендовать Англия, Россия и совместные заявки Испания/Португалия, Бельгия/Голландия.

«Фишка» «фишке» – рознь

Как считает все то же World Football Insider, Англия и Россия примерно на равных являются сегодня лидерами рейтинга конкурсантов. Главная «фишка» английской заявки – «футбол возвращается к истокам». И ее, понятно, невозможно побить. Уникальность заявки российской, по мнению экспертов, – строительство стадионов «нового поколения». Самые современные арены после чемпионата мира останутся служить нашим футбольным клубам. Это поможет России ворваться в европейскую футбольную элиту и стать одной из могущественных футбольных держав. Кстати, Россия резко взлетела в рейтинге и встала в один ряд с Англией, после того как стало известно о деталях проекта нового стадиона с раздвигающейся крышей на 69,5 тыс. зрителей. Он уже строится в Санкт-Петербурге.

В плане финансового обеспечения позиция России выглядит не слабее английской. Личное присутствие Романа Абрамовича на июньском конгрессе ФИФА в ЮАР как бы говорило членам исполкома Международной федерации – с деньгами у России проблем не будет. Российские миллиардеры готовы помочь профинансировать строительство новых стадионов. Вопрос лишь в том, будут ли они так же готовы раскошелиться на менее престижные проекты – современные дороги, железнодорожный транспорт, аэропорты, гостиницы.

Впрочем, подписав российскую заявку, наш премьер-министр Владимир Путин от лица государства гарантировал, что все это будет обеспечено на высоком уровне. Причем его обещание безвизового въезда на время чемпионата мира – вообще беспрецедентный козырь. А ведь еще было заявлено, что внутри России не только официальные лица, но все болельщики на протяжении всего турнира будут наземным транспортом перемещаться бесплатно. На самолетах – за деньги. Но за проезд в поездах, автобусах, электричках при наличии билета на матч платить не придется. Больше такой роскоши никто предоставить не готов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa накануне случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за произошедший инцидент и начали расследование.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//Общество

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

Кремлевский кабинет Иосифа Виссарионовича был полностью раскурочен по приказу Ельцина, а большую часть мебели попросту разворовали. Подробности этой истории поведал в Сети известный журналист Андрей Караулов.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

//Новости СМИ2

//Политика

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей.

//В мире

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

//Общество

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Некоторое время тому назад все мировые социальные сети, в частности Instagram, захлестнул Bottle Cap Challenge. Суть его заключается в том, чтобы открыть бутылку с водой, не прибегая к помощи рук.

//Здоровье

Стоит ли женщинам загорать топлес?

Стоит ли женщинам загорать топлес?

О красивом и ровном загаре без следов от тесемок, бретелек и лифчика мечтает большинство женщин. А потому неудивительно, что дам беспокоит вопрос, можно ли подставлять грудь под прямые солнечные лучи?

//Наука

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

Молния попала в вершину кратера вулкана Агуа в Гватемале. Уникальный кадр удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Свою фотографию он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

//Культура

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В российской столице накануне затопило квартиру известного художника Никаса Сафронова. Из-за ЧП пострадали уникальные произведения искусства. Причиной потопа стали соседи мастера кисти.

//Новости партнеров

//Спорт

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

«Ростов» в матче-триллере сыграл вничью с «Уралом»

ФК «Ростов» 3 августа сыграл вничью со счётом 2:2 с «Уралом» в Екатеринбурге в матче четвёртого тура РПЛ. Южане действовали в атаке так же ярко, как в предыдущих играх, но из-за ошибок в обороне упустили шанс обойти «Зенит» и возглавить турнирную таблицу хотя бы на несколько часов.

//Общество

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

Украинские СМИ назвали самые популярные схемы обмана на курортах

В сезон отпусков активизировались мошенники на курортах во всем мире. Журналисты назвали три самых популярных способа обмана туристов.

//Общество

Станцию метро "Трубная" закрыли, задержано более 820 человек. Уже известно о пострадавших во время митинга

Станцию метро "Трубная" закрыли, задержано более 820 человек. Уже известно о пострадавших во время митинга

Станцию метро "Трубная" закрыли. По данным ОВД-Инфо задержано более 820 человек. Уже известно о семи пострадавших во время митинга в Москве. У большинства из них лишь ушибы от ударов дубинками.

//Армия

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

Минобороны опубликовало в новом разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" 4 видеоролика, на которых показаны удары ВКС РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.

//В мире

СМИ: Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

СМИ: Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора, предположительно, затрагивали тему нового посла в Москве, которому предстоит сменить Джона Хантсмана.

//Политика

Лидер партии Зеленского метит в спикеры Верховной Рады

Лидер партии Зеленского метит в спикеры Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков планирует занять главное кресло украинского парламента. Каким путем он хочет это сделать, рассказали в субботу, 3 августа, украинские СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
3

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
4

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
5

На Бульварном кольце началась несанкционированная акция в поддержку несистемных кандидатов в Мосгордуму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры