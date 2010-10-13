Наш ответ Чемберлену

Премьер-министр России Владимир Путин прибудет 2 декабря в Цюрих, где состоится заседание исполкома ФИФА, посвященное выборам стран–организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом сообщил глава Татарии Рустам Минниханов на недавней встрече с руководителем Азиатской футбольной конфедерации (АКФ) Мохамедом Бен Хамманом.

Главный козырь

«Наш премьер-министр Владимир Путин обещал приехать в Цюрих, где пройдет голосование, – привел слова Минниханова официальный сайт АКФ. – Он готов вдохновить нас». Сенсационное сообщение тотчас распространили все информагентства мира. «Присутствие премьер-министра России Владимира Путина в Цюрихе будет одним из главных козырей в колоде русских», – написало, например, авторитетное издание World Football Insider, специализирующееся на футбольной политике. Новость особенно актуальна потому, что в последнее время главная соперница России Англия перешла в решительное наступление за получение права провести ЧМ-2018. Ведущие мировые агентства сообщали о предстоящей встрече премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом ФИФА Зеппом Блаттером.

Напомним, приезд инспекционной комиссии Международной федерации футбола Кэмерон проигнорировал, не пожелав прервать свой сезонный отпуск. При том, что Президент России Дмитрий Медведев встречался с Блаттером в январе этого года в Кремле. А российский премьер Владимир Путин подробно беседовал с приезжавшими в нашу страну членами оценочной комиссии ФИФА прошлым летом. Сейчас же руководители английского футбола принялись дружно нахваливать заявку своей страны. Мол, британцы готовы провести чемпионат мира – 2018 хоть завтра.

В конкурсе на получение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 участвуют в общей сложности девять претендентов. Но четыре из них – Австралия, Катар, Корея и Япония, – поразмыслив, ограничили свои притязания 2022 годом. Так же, вероятнее всего, поступят и США. Таким образом, на 2018 год, который, согласно неофициальной информации, забронирован за Европой, будут претендовать Англия, Россия и совместные заявки Испания/Португалия, Бельгия/Голландия.

«Фишка» «фишке» – рознь

Как считает все то же World Football Insider, Англия и Россия примерно на равных являются сегодня лидерами рейтинга конкурсантов. Главная «фишка» английской заявки – «футбол возвращается к истокам». И ее, понятно, невозможно побить. Уникальность заявки российской, по мнению экспертов, – строительство стадионов «нового поколения». Самые современные арены после чемпионата мира останутся служить нашим футбольным клубам. Это поможет России ворваться в европейскую футбольную элиту и стать одной из могущественных футбольных держав. Кстати, Россия резко взлетела в рейтинге и встала в один ряд с Англией, после того как стало известно о деталях проекта нового стадиона с раздвигающейся крышей на 69,5 тыс. зрителей. Он уже строится в Санкт-Петербурге.

В плане финансового обеспечения позиция России выглядит не слабее английской. Личное присутствие Романа Абрамовича на июньском конгрессе ФИФА в ЮАР как бы говорило членам исполкома Международной федерации – с деньгами у России проблем не будет. Российские миллиардеры готовы помочь профинансировать строительство новых стадионов. Вопрос лишь в том, будут ли они так же готовы раскошелиться на менее престижные проекты – современные дороги, железнодорожный транспорт, аэропорты, гостиницы.

Впрочем, подписав российскую заявку, наш премьер-министр Владимир Путин от лица государства гарантировал, что все это будет обеспечено на высоком уровне. Причем его обещание безвизового въезда на время чемпионата мира – вообще беспрецедентный козырь. А ведь еще было заявлено, что внутри России не только официальные лица, но все болельщики на протяжении всего турнира будут наземным транспортом перемещаться бесплатно. На самолетах – за деньги. Но за проезд в поездах, автобусах, электричках при наличии билета на матч платить не придется. Больше такой роскоши никто предоставить не готов.