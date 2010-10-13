Три проблемы сборной России

Победы над командами Ирландии и Македонии вывели сборную России в лидеры отборочной группы В чемпионата Европы – 2012. Вроде бы есть повод для оптимизма. С другой стороны, игра нашей команды далека от идеала. «Аргументы неделi» решили разобраться в проблемах сборной.

Матчи в Ирландии (3:2) и Македонии (1:0) оставили двойственное впечатление. Шесть очков на выезде – результат, о котором может мечтать любая команда. Наша сборная, подвергшаяся серьезной критике после поражения в Москве от словаков (0:1), доказала, что ее рано списывать со счетов и что герои чемпионата Европы – 2008 не собираются на пенсию. Это с одной стороны. С другой, в Дублине, ведя в счете 3:0, наши футболисты не только позволили ирландцам сократить разрыв до минимального, но в последние минуты матча с огромным трудом отстояли преимущество.

В Скопье забили быстрый гол (Александр Кержаков на 8-й минуте), но затем словно остановились и могли потерять два очка – спасла лишь фантастическая реакция вратаря Игоря Акинфеева, отразившего пенальти. Две победы, шесть очков, лидерство в группе, но бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что у нынешней сборной есть серьезные недостатки, и не видит у нее далеких перспектив.

Проблема с тренером

«Понятно, что Дик Адвокат пришел ненадолго. Возраст не позволит ему остаться на своем посту до 2018 года, когда Россия, согласно планам руководства нашего футбольного союза, должна стать чемпионом мира. Скорее всего, он отработает отборочный цикл чемпионата Европы – 2012 и уступит место более молодому коллеге. Именно поэтому Адвокат говорит о том, что в России нет молодых, талантливых футболистов, которые могли бы усилить национальную команду. Голландец нацелен на локальный результат – на выход в финальную часть чемпионата Европы в Польше и на Украине. После матчей в Ирландии и Македонии, думаю, задачу он выполнит. Но что дальше?

Я не вижу на посту наставника сборной никого из российских специалистов. К сожалению, тренеры советской школы себя исчерпали. Все, кто мог, со сборной уже поработали, а новых, перспективных, пока не видно. Так что сменит Адвоката, скорее всего, иностранец. Мне кажется, им может стать Лучано Спаллетти, который вот уже почти год тренирует «Зенит». Он молод, амбициозен, да и сам как-то сказал, что мог бы поработать в сборной России. Вероятно, руководители «Газпрома» (спонсор «Зенита» и сборной России), занимающиеся футболом, уже просчитали такой вариант. Неслучайно питерский клуб стал базовым для национальной команды, а его игроки во многом определяют сегодня стиль сборной России. Так что в ее победах есть заслуга и Спаллетти».

Проблема с игроками

«У сборной России нет резерва. Сегодня на поле, за редким исключением, выходят те, кто выступал за нее и два, и три, и четыре года назад. Команда возрастная, поэтому строить планы на перспективу с этими футболистами невозможно. Чтобы выйти из группы, их опыта должно хватить. Допускаю, что даже на Евро они смогут выступить достойно. Все-таки столько лет играют вместе. Но рассчитывать на выдающиеся успехи, на то, что команда будет прогрессировать, не приходится. В стране нет института второй сборной, где можно было бы просматривать игроков, которые находятся на подходе к главной команде.

Никто серьезно и системно не работает с молодежной сборной – отсюда и провалы. Мы уже забыли, когда наша «молодежка» выступала в финалах крупных турниров. Надо создавать новую сборную, но никто об этом не думает. Исследования говорят о том, что в оптимальном варианте в команде должно быть примерно 70 процентов футболистов в возрасте от 22 до 28 лет, 20 процентов молодых игроков и 10 процентов ветеранов. Когда такие пропорции соблюдены, команда способна прогрессировать. В противном случае, и это относится к сборной России, перспектив нет.

Сами футболисты, понимая свою незаменимость, делают что хотят. Как Адвокат может отказаться, скажем, от Сергея Игнашевича и братьев Березуцких? Кто будет играть в защите вместо них? А если посмотреть на Игнашевича в матче против Ирландии, то в его действиях было больше 50 процентов брака при игре головой! Но это частность. А беда в том, что уже два десятилетия мы не можем выстроить систему подготовки сборной страны.

У нас нет стратегии, как, например, у немцев, которые блестяще выступили на чемпионате мира в ЮАР. Никто не ждал, что эта команда, составленная в основном из молодых футболистов, дойдет до полуфинала. А в чем секрет? Немцы выстроили систему поиска и подготовки молодых игроков для сборной страны. Она может давать сбои – в футболе случаются неожиданности, но никогда не приведет к провалам. Поэтому нам надо сегодня говорить не о победе на чемпионате мира 2018 года, а о создании системы, которая работала бы на долгие годы вперед».

Проблема с лидером

«В сборной России нет футболиста, вокруг которого строилась бы игра. Мы говорим, что самая яркая фигура в нашей команде – Андрей Аршавин. С этим трудно спорить – Аршавин талантливый, неординарный игрок. Но что он делал в матче со сборной Ирландии? Временами казалось, его нет на поле. Аршавин не шел в единоборства, не рисковал, играл только на «чистых» мячах, при этом допускал огромное количество ошибок. А ведь именно его чаще всего называют лидером этой сборной!

Как правило, лидером команды становится футболист, занимающий одну из позиций в центральной оси. Это либо центральный защитник, либо центральный полузащитник, либо нападающий. Но Игнашевичу не хватает харизмы, а Константину Зырянову или Роману Широкову – авторитета, хотя последний человек жесткий, может сказать партнеру все что думает. Личность – Игорь Акинфеев, но вратари крайне редко становятся лидерами. Голов они не забивают, следовательно, решающего влияния на игру не оказывают. Пожалуй, шанс стать лидером есть у Кержакова, который сильно изменился за последнее время. С одной стороны, он все больше играет на команду, с другой – берет на себя ответственность в самые напряженные моменты матчей. Но и ему пока не хватает стабильности. Конечно, и без лидера команда может побеждать, однако противоположных примеров гораздо больше. Взять хотя бы сборные Франции и Италии на чемпионате мира в ЮАР. Одной из причин их провала стало именно отсутствие игрока, чье слово было бы законом для остальных».

Свой следующий матч сборная России проведет в марте против команды Армении. Времени для решения проблем немного, но какие-то шаги в правильном направлении Адвокат и его штаб сделать должны, чтобы не осложнять себе жизнь в отборочном турнире, где наша сборная вправе рассчитывать на первое место в группе. Даже несмотря на то что ее игра пока далека от идеала.