Воин из древнего клана

Завтра сборной России предстоит серьезнейший экзамен – поединок с ирландцами на их поле в Дублине. После домашнего поражения от словаков отступать, как говорится, некуда. Еще одна неудача будет означать если не крест на надеждах поехать на чемпионат Европы, то близко к тому. Команда Изумрудного острова тоже «изголодалась». Она не пробивалась на крупные турниры с 2002 года и жаждет положить конец цепочке неудач. Словом, рубка ожидается та еще. В преддверии матча корреспондент «АН» побеседовал с капитаном сборной Ирландии 30‑летним форвардом Робби КИНОМ.

Россия живет 2008-м…

– У наших двух команд, Ирландии и России, мало что общего. Но одна деталь, объединяющая их, все же есть. То, что и вы, и мы вполне могли попасть на чемпионат мира, но не попали из-за досадных обстоятельств.

– Да уж… Признаться, был удивлен, когда узнал, что Россия не справилась со Словенией. Не знаю, что вам тогда помешало, но наша история – настолько вопиющий случай, что до сих пор сидит занозой в мозгу. И долго еще, наверное, будет сидеть.

– Вы о пресловутой игре рукой Тьерри Анри?

– А то! Весь мир видел, что сделал Анри. Он просто-напросто схватил мяч рукой и чуть ли не зашел с ним в ворота! Только судья ничего этого не видел. Но я-то прекрасно понимаю, почему он внезапно потерял зрение.

– Почему же?

– Да потому, что президент УЕФА – француз, а не ирландец! Представляю, как Блаттер и Платини потирали руки от удовольствия и слали друг другу радостные текстовые сообщения, когда Франция правдами и неправдами получила путевку на чемпионат мира. А мы были потрясены и разочарованы, что у нас отобрали то, что мы, по сути, заслужили. Ведь мы по сумме двух матчей сыграли лучше. Даже Анри, надо отдать ему должное, предложил провести переигровку. Но нам в этом праве отказали.

– Францию в финальном турнире настигло возмездие…

– Да, но нам-то от этого не легче! Ну ладно, хватит об этом… Давайте сменим пластинку.

– Давайте. Сильно изменилась сборная Ирландии после того, как ее возглавил Трапаттони?

– Однозначно. Он серьезно подтянул команду в плане тактики. Теперь мы можем практически на равных играть с самыми сильными соперниками, даже на выезде. Игроки обрели уверенность. И вообще команда опытная, и мы сами себе не простим, если и на этот раз не пройдем в финальный турнир.

– Стало быть, Россию рассчитываете опередить?

– А почему нет? Может, года два назад вы и были сильнее нас, но жизнь-то не стоит на месте. Насколько я могу судить, ваша команда сдала свои позиции по сравнению с Евро-2008, где она моментами действительно выглядела блестяще. Такое ощущение, что вы, россияне, все еще живете 2008 годом. Ваша сборная застоялась и деградировала. У нас же происходит постоянное вливание новых игроков – молодых, энергичных и талантливых.

Битый Кромвель

– Таких как Эйден Макгиди?

– Например. Понимаю, почему вы о нем вспомнили: он же с недавнего времени в России играет. Странный выбор, на мой взгляд. Ирландцы и британцы, по-моему, редкие гости в российской лиге.

– Но он, кажется, доволен.

– Да вроде действительно не жалуется. Говорит, стиль «Спартака» – как раз тот, какой ему по душе. Гибкий, комбинационный. Эйден – умелец выдавать тонкие передачи. Далеко пойдет парень.

– Как только появился в Москве, сразу заявил: «Я – ирландский шпион».

– Правда? Это всего лишь шутка, вы же понимаете. Он же без году неделя играет у вас, какие уж там секретные сведения может сообщить Трапаттони…

– Он единственный в вашей сборной, кто играет за пределами Британии?

– Почти. Есть еще один такой игрок – нападающий Шеридан. Тот в софийском ЦСКА выступает.

– Очень может статься, что завтра против вас сыграет одноклубник…

– Это вы о Романе Павлюченко? Что ж, в «Тоттенхэме» сейчас собрано столько классных нападающих из разных стран, что такая встреча неудивительна. Надеюсь, Пав нас несильно огорчит.

– На вашем счету – больше сотни матчей за сборную. Все помните?

– Думаю, да. Если напрячь память, все до единого.

– Против России сколько раз играли?

– Два раза. Оба – еще в 2002 году. Сначала в Дублине победа была за нами – 2:0. Потом ваша команда обыграла нас у себя 4:2.

– Одно время в сборной Ирландии было два Кина – вы и Рой. Вы родственники или просто однофамильцы?

– Близкого родства между нами нет. Но исторически все Кины – родственники. Это древний клан потомственных воинов. В XVII веке, когда войска Оливера Кромвеля отправились в Ирландию для усмирения восставших кельтов, им пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Особенно отчаянно сражались выходцы из клана Кин. Дело дошло до того, что Кромвель приказал уничтожить всех Кинов.

– Интересная история. Хоть фильм снимай… И чем тогда все закончилось?

– Чем, чем… Ну раз я стою сейчас с вами разговариваю – понятно чем. Справились мы с Кромвелем. И с вашей сборной тоже справимся!