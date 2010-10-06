Спокойствие Сергея Игнашевича

8 и 12 октября сборная России проведет отборочные матчи Евро-2012 с командами Ирландии и Македонии в Дублине и Скопье. После поражения дома от словаков (0:1) месяц назад нашим футболистам нужны только победы. В противном случае они серьезно осложнят себе шансы на выход в финальную часть первенства континента в Польше и на Украине.

Для защитника забитый мяч – праздник

– И все же я бы не стал драматизировать ситуацию, – говорит защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. – Сейчас только начало отборочного цикла. Именно по этой причине не стоит придавать большого значения результату матча в Ирландии. Мы, конечно, постараемся взять шесть очков в двух встречах, но смотреть турнирную таблицу и считать очки будем в конце отборочного турнира.

– Вы дважды играли со сборной Ирландии – в 2002-м (4:2) и 2003 годах (1:1). Какие впечатления остались от этих матчей?

– Самые приятные, особенно от матча в 2003-м, когда я забил гол. Вообще игры с британскими командами всегда складываются для нас непросто. Они умеют вести силовую борьбу. Кроме того, их горячо поддерживают болельщики. Лидеры у ирландцев остались прежними – Кин, Дафф, Гивен. Также можно отметить Макгиди из новой волны, который выступает за «Спартак». Однако я мало смотрел матчей с участием ирландцев, и мне тяжело судить об их нынешней форме.

– Будем надеяться, Дик Адвокат имеет о сопернике полное представление. Во всяком случае, он сказал, что верит в свою команду. А вы в него?

– Безусловно. Адвокат заслужил авторитет своей работой. Когда тренер доказывает свою состоятельность, игроки за него готовы горы свернуть.

– Адвокат – второй вслед за Гусом Хиддинком иностранный тренер сборной России. Вам с иностранцем проще работать, чем с российским специалистом?

– Многие наши тренеры склонны к накачкам. С иностранцами проще. И у Хиддинка, и у Адвоката позиция такова: кто лучше тренируется, тот и будет в составе.

– ЦСКА набрал к концу сезона хорошую форму. В чемпионате команда претендует на серебро, в Лиге Европы одержаны две победы подряд, а вы забили гол в ворота швейцарской «Лозанны».

– Для защитника забитый мяч – праздник. А кому и где забивать, особой разницы нет – за клуб в еврокубках или за сборную в отборочных матчах. Но последние матчи нам действительно удаются. И не только нам. Кто ожидал, что «Рубин» вновь не проиграет «Барселоне» (1:1)? В общем результаты ЦСКА и других наших клубов отражают силу российского чемпионата на фоне других европейских лиг.

Гадать не имеет смысла

– Многие уже сейчас отдают «Зениту» первое место в чемпионате России. Что помешало ЦСКА побороться за золото?

– Возможно, будь у нас Вагнер Лав с начала сезона, положение было бы иным. В любом случае он, Думбия и Тошич заметно усилили нас во втором круге чемпионата. Но гадать сегодня не имеет смысла.

– Матчи отборочного турнира, возможность выйти в финальную часть Евро, удачное выступление в еврокубках – все это важно для вашей дальнейшей карьеры?

– Наверное, уже нет. У меня контракт с ЦСКА до 2013 года. Конечно, если появится интересное предложение из-за границы, наш президент Евгений Гинер отпустит, мы с ним об этом договорились. Но мне уже за 30, а покупают исключительно молодых. Все мои варианты в последнее время срывались именно поэтому.

– В свое время вас приглашал английский «Эвертон».

– Да, еще когда играл за «Локомотив». Но «Эвертон» тогда стоял на вылет, а во втором дивизионе играть не хотелось.

– Почему все же не получилось уехать за границу, как это сделал ваш одноклубник Юрий Жирков («Челси») или товарищ по сборной Андрей Аршавин («Арсенал»)?

– Наверное, не было толкового агента. В 2007-м хотел уйти из ЦСКА, но конкретное предложение было только от «Зенита», а переходить в российскую команду смысла не видел. Решил попробовать после чемпионата Европы – 2008, но тоже не сложилось.

– Короче, вы смирились с тем, что завершите карьеру в России?

– Думаю, возможности уехать в серьезный клуб, который борется за высокие места в ведущих чемпионатах, больше не будет.

– Жалеете?

– Нет. Все, что ни происходит, к лучшему. Поэтому мечтаю о том, чтобы подольше играть.

– Возраст дает о себе знать?

– После сборов тяжелее, чем раньше, входить в сезон, но постепенно набираешь форму и понимаешь, что сил еще много.

– А прибавить сможете?

– В карьере любого футболиста есть период в пять-шесть лет, когда он играет здорово. У всех пик приходится на разные годы. Так что кто знает?