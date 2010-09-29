«Юбилей» «Зенита»

Победив в минувшее воскресенье «Сатурн» (6:1), питерский «Зенит» набрал в 20 матчах 50 очков. Это заставило многих говорить о том, что теперь команда с берегов Невы обеспечила себе чемпионский титул. «АН» решил разобраться, есть ли у преследователей шансы догнать лидера.

Новый рекорд России

50 очков в 20 матчах – рекордный для ХХI века показатель в российском футболе. Обычно будущий чемпион набирал после двух третей первенства 40 с небольшим, а лучший показатель был у «Спартака» и «Локомотива», которые в 2002‑м имели в активе по 46 очков. К тому же лидеров в тот сезон поджимал ЦСКА с 42 очками. Именно железнодорожники и армейцы разыграли тогда чемпионский титул, а «Спартак» финиш провалил, набрав в оставшихся 10 матчах всего 9 очков. Представить, что такое случится с «Зенитом», невозможно – настолько солидно и уверенно выглядит команда Лучано Спаллетти с первых матчей нынешнего сезона, в котором она уже завоевала летом один трофей – Кубок России.

– «Зенит» сильнее всех в этом году, – убежден бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Он целостнее всех, а у других команд случаются перепады, совсем не свойственные чемпиону. На втором месте идет «Рубин». В России ему удается держать марку, но разве может «Рубин», который проиграл в Копенгагене (0:1 в первом матче Лиги чемпионов), стать чемпионом страны? По сравнению с прошлым сезоном казанцы сдали. И потом, отрыв «Зенита» по очкам таков, что он догнать себя не позволит.

– «Зенит» имеет не просто преимущество перед остальными, а преимущество подавляющее. В чем причина?

– Спаллетти не только сам понимает и представляет требования современного футбола, но и способен донести это до игроков. Как начинает матчи «Зенит»? Это всегда высочайший темп, жесткий прессинг, борьба по всему полю. В какой-то момент соперник не выдерживает, начинает допускать ошибки и пропускает. Кто может действовать на таких же скоростях? Никто. Если вспомнить, у всех ближайших преследователей «Зенит» выиграл с разностью в 2 мяча (2:0 у «Рубина» и ЦСКА и 3:1 у «Спартака» Нальчик и «Ростова». – прим. «АН»). Лишь «Спартак» в первом круге, еще в марте, сумел вырвать ничью (1:1). Немало голов «Зенит» забил в конце таймов, когда соперник теряет концентрацию и когда он измотан.

– Все так, но «Рубин» не сдается, хотя по потерянным очкам отстает на 10 пунктов.

– «Рубин» всегда был силен контригрой. Но именно она у него в этом сезоне не идет. Ничего удивительного в этом нет, потому что слишком многое у казанцев зависело от Алехандро Домингеса (уехал в Испанию) и Александра Бухарова (перешел в «Зенит»), которые в прошлом году забили больше половины голов «Рубина» в чемпионате России.

Молодец против овец?

– Французский «Осер», выбивший «Зенит» из Лиги чемпионов, показал, как надо играть против него.

– Французы не дали питерцам разбежаться. И оказалось, что Спаллетти некем, несмотря на великолепный состав, усилить игру. В России против «Зенита» никто, как «Осер», не играл. Кроме того, как ни удивительно, французы превзошли питерцев в скорости. Что же у нас за футбол, если люди, только начавшие чемпионат, оказались быстрее самой быстрой команды России?! А ведь «Зенит» был поставлен в тепличные условия – его календарь с соответствующими переносами матчей верстался под еврокубки.

– Но в Лиге Европы «Зенит» разгромил «Андерлехт» (3:1).

– Уровень другой. Против бельгийцев «Зенит» оказался в своей стихии, легко бежал. Александр Кержаков разыгрался (сделал хет-трик), да и Спаллетти учел уроки Лиги чемпионов.

– Может ли ЦСКА, который и в чемпионате, и в Лиге Европы показывает солидную игру, догнать «Зенит»? Тем более, ему еще встречаться с питерцами.

– Вряд ли. «Зенит» и ЦСКА разделяют 8 очков. Для оставшихся десяти матчей – огромное отставание, которое невозможно отыграть. Кроме того, у Леонида Слуцкого сейчас непростое время. Он никогда не работал с командами столь высокого уровня, как ЦСКА. Одно дело – руководить коллективом, где конкуренция не так высока и многое строится на человеческих отношениях. Другое – тем, где много легионеров, где все хотят играть. Конечно, с возвращением Вагнера Лава атака армейцев заметно усилилась, стал более заметным и ивуариец Сейду Думбиа. Но этого мало, чтобы конкурировать с «Зенитом». Отсюда и заключение: ЦСКА не претендует на золотые медали.

– Если вы не считаете «Рубин» и ЦСКА конкурентами для «Зенита», то московский «Спартак», еще недавно говоривший о чемпионстве, тем более?

– Сомневаюсь, что он вообще попадет в тройку. После побед «Спартака» в Нальчике (2:0) и в Марселе (1:0) заговорили о том, что команда набрала ход. Я болею за «Спартак», но, честно говоря, не увидел в его игре ничего особенного в этих двух матчах. Не возникло у меня ощущения, что спартаковцы могут любого порвать. Они играют не так ровно и не так мощно, как хотелось бы и мне, и поклонникам «Спартака». Сегодня руководители клуба говорят о строительстве новой команды. Так что к разговорам о чемпионстве вернуться можно будет только в следующем сезоне. Если, конечно, все пойдет нормально.

– Вывод очевиден: «Зенит» – чемпион?

– Для меня – да. Кроме того, что «Зенит» лучший по игре, поставить на золото питерцев меня заставляет еще и поведение их главного тренера. Спаллетти все время чем-то недоволен. Да, в России он всех обыгрывает, но в Европе-то «Зенит» не попал в групповой раунд Лиги чемпионов. Спаллетти заставляет футболистов через игры чемпионата России готовиться к Европе, выкладываться по максимуму.

– Кто вслед за «Зенитом»?

– Второе место, на мой взгляд, займет «Рубин», третье – ЦСКА.