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Валерий Карпин строит новый «Спартак»

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Константин Пугачев ]

Валерий Карпин строит новый «Спартак»
Фото ИТАР– ТАСС

Нынешний московский «Спартак» пока не та победоносная команда, которая не знала себе равных в России в 90‑е годы и могла обыграть любого в Европе. Но главный тренер красно‑белых Валерий Карпин, похоже, знает, что и как надо делать, чтобы «Спартак» вернул себе прежний авторитет.

Что такое идеал?

Победа «Спартака» над «Марселем» (1:0) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов заставила по-новому взглянуть на работу главного тренера красно‑белых Валерия Карпина. Пусть в первенстве страны шансы на золото лишь теоретические – «Зенит» оторвался уже на 17 очков, игра «Спартака» в начале сезона и сейчас – небо и земля. Оттого и выход в 1/8 самого престижного клубного турнира уже не кажется чем-то невозможным.

– Ни руководители «Спартака», ни я не считали и не считаем, что задача выйти из группы — из области фантастики, – говорит главный тренер «Спартака». – Разговоры о том, кто фаворит, а кто аутсайдер, смысла не имеют. Надо выходить на поле и доказывать, что ты сильнее.

– В Марселе «Спартак» доказал, что сильнее он. Насколько важен для общего настроя успех в стартовом матче Лиги чемпионов, тем более что «Спартак» впервые выиграл на выезде у французского клуба?

– Конечно, важно было прервать неприятную традицию неудач в матчах против французов. Но самое главное, что наши футболисты обрели опыт выступления на высшем уровне и уверенность в собственных силах. Надеюсь, они поняли, что против них играют точно такие же люди, которые тоже допускают ошибки. Надо только не снижать требовательность к себе. Тогда и будет прогресс.

– «Спартак» выиграл, но показал совсем не спартаковскую игру.

– Учитывая, что большинство наших игроков никогда не выступали в Лиге чемпионов, мы не имели права на риск. Да, сыграли от обороны, но добились результата. Знаю, что болельщики требуют красивых побед и зрелищной игры. В идеале должно быть сочетание игры с результатом.

– Как в «Спартаке» 90‑х?

– В целом да, хотя футбол с тех пор изменился, стал более скоростным и атлетичным.

– Основу вашего «Спартака» составляют бразильцы — Веллитон, Алекс, Ибсон. Он совсем не та народная команда, что во времена Олега Романцева.

– Какая разница, кто играет! Болельщикам не важно, кто приносит победу их клубу.

– То есть, вы допускаете, что в составе «Спартака» на поле могут выйти 11 иностранцев?

– В этом нет ничего плохого. Хуже то, что наши футболисты попадают в состав только потому, что у них российские паспорта. Нужна конкуренция не паспортов, а людей. Мы сами уничтожаем футбольный рынок, в то время как во всем остальном мире он растет.

– Именно поэтому вы выступаете за натурализацию бразильца Веллитона?

– Ничего не имею против как натурализации Веллитона, так и других иностранцев, которые могли бы принести пользу сборной России. Но решать этот вопрос должен не клуб, а руководство Российского футбольного союза.

– Вас не расстраивает то, что в составе сборной России нет футболистов «Спартака»?

– Как тренера клуба это меня только радует, все футболисты под рукой! Но если серьезно, нехватка квалифицированных игроков для национальной команды — следствие лимита на легионеров. Нужна жесткая конкуренция, тогда и главный тренер сборной не будет жаловаться, что не может набрать состав. Мы сами создали монополию на российских футболистов, чьи контракты стоят непомерно много. 18–20‑летние ни за что получают огромные деньги и гарантированно имеют место в составе. И что имеем? Наши молодежные и юношеские сборные проваливаются на главных турнирах. А ведь именно игрокам этих команд выступать через несколько лет за национальную сборную!

Универсальных рецептов не существует

– Вы никогда не жалели, что из Испании, где у вас были бизнес, волейбольная и велосипедная команды, передача на телевидении, вернулись в Россию?

– Нет. В «Спартак» меня пригласил президент клуба Леонид Федун. Я понял, что он хочет вновь сделать клуб сильнейшим в России, и решил, что готов попытаться добиться новой цели в жизни.

– На ваш взгляд, сколько времени для этого потребуется?

– Далеко не загадываю. В этом сезоне, если честно, выиграть чемпионат России нам вряд ли удастся. Поэтому задача — быть в тройке. В Лиге чемпионов цель – пройти как можно дальше. В идеале надо стремиться к максимальному результату. В футболе именно он всегда стоит во главе угла. Другое дело, если добиться максимума мешают объективные причины. Их можно понимать или не понимать. Но если будет результат, можно работать и десять, и двадцать лет. А если нет, лучше искать другую работу.

Вы – и тренер, и генеральный директор «Спартака». Какая работа сложнее?

– Тренировать сложнее, но интереснее. Каждый день ты сталкиваешься с большим количеством проблем как чисто футбольных, так и человеческих. Быть тренером — испытание. Менеджеру же достаточно наладить рабочий процесс. В «Спартаке» в этом смысле все в порядке.

– Вы выступали под руководством разных тренеров в России и Испании. А у кого учились?

– Не могу сказать, что научился всему у одного тренера. От каждого взял понемногу. Не существует универсального рецепта создания успешного клуба. С годами меняются методы работы и стратегия. Но ближе мне «Спартак» Олега Романцева с его стилем, основанным на контроле мяча.

– А из иностранных клубов?

– «Барселона». Это образец. Не случайно, сборная Испании, на две трети состоящая из игроков «Барсы», стала чемпионом мира.

– Вы в любых обстоятельствах производите впечатление уверенного в себе человека.

– Это врожденное. Для тренера уверенность в своих силах — необходимое качество. Даже если он в чем‑то не убежден, футболисты не должны этого видеть.

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