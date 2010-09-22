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«Спарта» и «Хайдук» у нас в гостях

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Егор Болдинский ]

«Спарта» и «Хайдук» у нас в гостях

ЦСКА и «Зениту» вполне по плечу было бы выступать в Лиге чемпионов. Но судьба распорядилась иначе, и им выпало соревноваться в турнире рангом ниже – Лиге Европы. Там они сходу доказали свой класс, убедительно обыграв на выезде соперников по первому туру – «Лозанну» и «Андерлехт» соответственно. Теперь нашим суперклубам предстоить принять дома следующих – «Спарту» и «Хайдук». Корреспондент «АН» побеседовал с их главными тренерами – Йозефом Хованцем и Станко Поклеповичем.

«Спартанские» условия

Хованец в прошлом был одним из лидеров как в «Спарте», так и в национальной сборной. В 80-х годах, когда он за нее выступал, «Спарта» находилась на довольно заметных ролях на европейской сцене. По крайней мере, дойти до четвертьфинала ей было по силам.

– А теперь? Возможно ли такое теперь? – спрашиваю у пана Йозефа.

– В принципе возможно. Но в нынешнюю эпоху добиться серьезных успехов клубу, не обладающему определенным бюджетом, например, таким, как у вашего ЦСКА, – гораздо сложнее. Тот футбол, о котором вы вспомнили, был куда более ровным, справедливым. В том смысле, что в средних странах еще можно было иметь довольно приличные команды. Лучшие игроки, конечно, уезжали за длинной кроной, но их было единицы. Сейчас все циничнее и хищнее. Большие и богатые страны «сожрали» тех, что помельче. Высасывают оттуда все подчистую. О какой уж тут конкуренции можно вести речь? Остается надеяться разве что на волевые качества игроков.

– Судя по первому матчу с «Палермо», который вы выиграли 3:2, ими ваша команда не обделена.

– А мы вообще не так слабы, как вы о нас думаете. Прочитал тут недавно ваш Интернет и со смеху покатился: нас изобразили как команду, составленную сплошь из юнцов, да еще и не бог весть каких одаренных. Это ж надо было такую чушь нагородить! Но оно и к лучшему: пусть о нас так думают. Пусть недооценивают.

– А ведь действительно, смотрю ваш состав – не такая уж и молодая команда.

– Она сбалансированная. Молодежи, конечно, хватает. Но она уравновешена несколькими ветеранами, поигравшими на самом высоком уровне, прошедшими огонь и воду. Их и в России хорошо знают, особенно Эриха Брабца.

– Того, что за «Динамо» играл когда-то?

– Именно. Ему уже 33, но он в полном порядке. Так же, как и Томаш Ржепка, которому 36. На них держится оборона. А ворота защищает бывший голкипер сборной Ярослав Блажек. Ему скоро 38, но для вратаря это не возраст. В полузащите у нас заправляет 33-летний Либор Сьонко. И только в нападении – сплошь молодняк. Но там и нужны молодые, резвые ноги. О 18-летнем Вацлаве Кадлеце скоро вся Европа узнает.

– На что рассчитываете в матче с ЦСКА?

– Думаю, ничью добыть вполне реально. Я внимательно слежу за ЦСКА – он здорово выглядел в августе, но сейчас заметно подсдал. Думбия получил травму, а без него атака ослабла как минимум вполовину. Если даже он и поправится к матчу с нами, то вряд ли будет в лучшей форме. Вагнер играет за ЦСКА из-под палки, мечтает перебраться в топ-чемпионат и не скрывает этого. Тошич после нескольких ярких матчей попал в «яму». Гонсалес с Хондой никак не придут в себя после чемпионата мира. И что, разве с такой командой нельзя сыграть хотя бы на равных?

«Хайдук» выиграл заочный спор у «Зенита»

Станко Поклепович, как и Хованец в «Спарте», плоть от плоти «хайдуковец». Давно работает в «Хайдуке» и пропитался его духом. Который чем-то напоминает знаменитый «спартаковский». Во времена единой Югославии эта команда была там эдаким аналогом «Спартака».

– Да, в ту эпоху «Хайдук» был сильной командой. Но после распада государства ее уровень понизился. Хорватский футбол так пока и не смог полностью отойти от последствий войны, – рассказывает Поклепович. – Ни для кого не секрет, что зарплаты игроков у нас очень низкие по европейским меркам, и удержать сильных футболистов в «Хайдуке» крайне сложно. Тем не менее это иногда удается – как в случае с Сениядом Ибричичем.

– Его, помнится, летом приглашал к себе «Рубин». Но переход так и не состоялся. Почему? Не захотел ехать в Россию? Сюда ведь далеко не все рвутся играть.

– Никаких предубеждений относительно России у него нет. Более того, звали его не только российские клубы. Был интерес и из Англии, к примеру. Но Ибричич остался. Мы его сумели уговорить.

– Кто, кроме Ибричича, принадлежит к числу лидеров в команде?

– Вратарь Даниель Субашич, защитник Хрвое Веич, нападающий Ахмад Шарбини. Наш состав, конечно, не чета зенитовскому. Но и у нас в каждой линии есть игрок, который задает тон. К его уровню стремятся подтянуться остальные.

– «Хайдук» начал Лигу Европы неудачно – с поражения от АЕКа. Но ведь «Зенит»-то посильнее АЕКа…

– Стартовать с двух поражений подряд было бы неприлично. Сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Знаете, что нас больше всего вдохновляет? И мы, и «Зенит» встречались на предварительной стадии с румынской «Унирей». Но питерцы одолели ее с трудом – забили всего один мяч за две игры. А мы вынесли ее с суммарным счетом 5:2. Так что заочный спор – за нами.

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