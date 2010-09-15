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Большевики провернули-таки свою революцию

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Большевики провернули-таки свою революцию

В понедельник свершилось то, о чем так долго твердили большевики (то есть представители больших клубов российского футбола). Исполком РФС принял революционное решение о переходе чемпионата страны на систему «осень–весна».

Телега впереди лошади

Важнейшее для российского футбола решение, по сути, было принято келейно. За него проголосовали 29 членов исполкома, один воздержался и один выступил против. Ни для кого не секрет: этот переход лоббировали крупные клубы, чтобы им удобнее было играть в еврокубках. Судьба остальных команд, уровнем помельче, равно как и мнение самих футболистов и многочисленных болельщиков, их совершенно не волнует. Однако в нашем футболе существует не только премьер-лига. Есть еще первый и второй дивизионы, чьи интересы и пытался отстоять президент профессиональной футбольной лиги Николай Толстых. Тот самый единственный, кто проголосовал против. Между прочим, один из наиболее профессиональных и опытных футбольных руководителей.

«К сожалению, обращение ПФЛ к исполкому РФС с просьбой учесть мнение первого и второго дивизионов, представляющих 54 региона нашей страны, не нашло отклика у его членов», – заявил Толстых официальному сайту лиги. А генеральный директор ПФЛ Андрей Соколов напомнил специально для «АН», что еще прошлым летом 85 команд низших дивизионов высказались против системы «осень–весна».

Похороним их под плинтусом!

Основные претензии «маленьких» клубов сводятся к тому, что им будет очень непросто справиться с дополнительной финансовой нагрузкой. Помимо переоснащения полей искусственным покрытием придется строить еще и манежи. К тому же очень многих смущает, что и без того невысокая посещаемость игр, проводимых в холодное время года, может вообще упасть ниже плинтуса. Впрочем, «грандам» все эти опасения «по фигу». Как цинично заявил владелец «Спартака» Леонид Федун, те, кто не может подготовить инфраструктуру к переходу, пусть занимаются любительским футболом…

Профессиональных футболистов об этом самом переходе, к слову, спросить вообще забыли. Теперь, видимо, уже и не спросят. Во время исполкома журналистам предоставили заявление профсоюза игроков, который опросил по актуальной теме участников чемпионата премьер-лиги. Из 99 футболистов девяти клубов, которые на тот момент приняли участие в опросе, за реформу высказались лишь 26 человек. Большинство – против увеличения количества искусственных полей, манежей на 3 тыс. зрителей, возрастания сроков тренировочных сборов.

В общем, очевидный факт того, что в России нет условий для игры в футбол с 1 ноября по 31 марта (а зимой болельщики на трибунах отморозят себе все что только можно), главу РФС Фурсенко «со товарищи» нимало не заботит. Чего уж говорить про то, что футбол под крышей абсолютно неприемлем для огромного числа фанатов. А те, для кого игра в закрытом помещении приемлема, не дай бог, решат похулиганить, позажигать файеры?...

Чемпионат имени Гинера

Как бы то ни было, богатые клубы премьер-лиги провернули-таки свою революцию. Ни для кого не секрет, что главным идеологом перехода нашего футбола на формулу «осень–весна» является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

– Не важно, кто первым предложил идею, – сказал он после заседания исполкома репортерам. – Очень важно, что разум возобладал. Я же не прошу называть турнир «чемпионатом Гинера». Какие минусы у перехода? Я их не знаю. Если ты чего-то захочешь, то найдешь тысячу способов. А если не захочешь, то отыщешь тысячу причин. Мы сделали правильный шаг. И уверен, это только начало, оно позволит всех растормошить…

Стартовый период перехода рассчитан на три ближайших года. Похоже, весь следующий год команды премьер-лиги будут играть ни за что ни про что. Без выявления чемпиона, вручения медалей и отчисления слабейших клубов. По итогам двух кругов, которые и займут весь этот год, участников разделят на две группы. Первые 8 команд весной 2012 года будут бороться за пьедестал почета. Вторая восьмерка – за то, чтобы не вылететь. Уже сейчас ясно: на большинстве матчей в октябре-ноябре посещаемость на стадионах будет нулевой – кому интересен футбол, где командам уже ничего не нужно?

В августе 2012-го начнется первый полноценный чемпионат по новой системе. Опять же несколько его минусов видны сразу. С 20 мая по 1 августа будет перерыв между первенствами, то есть болельщики в самую лучшую пору останутся без футбола. Причем каких-то адекватных причин на то не существует. Не чересчур ли большая роскошь для холодной России – летний отпуск футболистов и их клубных боссов?

Перерыв между первым и вторым кругами составит 3,5 месяца. За это время фанаты напрочь забудут, что там за интрига была осенью. А команды успеют растерять половину состава. Будут введены стыковые матчи между командами премьер-лиги, занявшими 13-е и 14-е места, и командами первого дивизиона, финишировавшими 3‑й и 4-й. Однако, чтобы 20 командам первого дивизиона уложиться в те же даты, что и 16 премьер-лиги, им неминуемо придется играть зимой. А условий для этого нет…

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