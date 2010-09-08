Владимир Вайсс: «Теперь наш главный конкурент – Ирландия»

После матча Россия – Словакия корреспондент «АН» побеседовал с тренером словаков Владимиром Вайссом. По его мнению, победа гостей закономерна, но россиянам не следует подвергать своих игроков слишком жесткой критике.

- Вы согласны с тем, что результат матча можно рассматривать как сенсацию?

– Отнюдь! С какой стати? Да, «какая-то там» маленькая Словакия обыграла вас, великую, громадную державу. А, собственно, чего вы ожидали? Разве вы, а не мы участвовали летом на чемпионате мира? Разве вы, а не мы побили там итальянцев и вышли в плей-офф? Да и если вспомнить предыдущее противостояние наших сборных в отборочной группе ЧМ-2006 – там ведь мы тоже оказались сильнее вас, мы прошли в стыки, а вы – нет. Так что все законно и логично. Ни о какой сенсации и речи быть не может. Словакия просто играет в футбол лучше, чем Россия, и это факт, от которого никуда не денешься. Вам, россиянам, имеет смысл более трезво оценивать возможности своей сборной. Ведь мы же не первые, кто ее огорчил за последнее время, правда?

– Увы. Вы хотите сказать, что уверены в успехе и этой отборочной кампании?

– Ну уж как минимум второе место в группе мы занимать должны. Дома мы играем с Россией через год, и я не думаю, что у себя на поле Словакия вам уступит. Даже не надейтесь. Стало быть, теперь наш главный конкурент в борьбе за первое место – Ирландия. Будем исходить из такой диспозиции.

– Изменилось ли ваше мнение о сборной России после московского матча?

– Не сказал бы. Если вы сейчас начнете заниматься травлей своих ребят, сделаете ошибку. Я не видел потухших глаз. Они бились, с этим все было в порядке. Создали довольно много моментов, показали довольно внятную и зрелищную игру. Но вот забить не получилось. И Акинфеева травить не надо за ошибку. Все мы люди, все мы ошибаемся.

Нет, ваша команда сыграла именно так, как я и ожидал. Сюрпризов по большому счету не было. На моей памяти она играла так всегда. Вплоть до Евро-2008. Тогда на три игры она преобразилась до неузнаваемости. И кое-какие навыки прослеживаются до сих пор. За счет той, старой базы сборная до сих пор играет. Никаких новых комбинаций, каких-то остроумно придуманных розыгрышей. Команда довольно примитивная. Сколько угловых вы подали за матч? И сколько из них не были навесами на дальнюю штангу? Вся острота шла за счет индивидуальных действий или отработанных еще при Хиддинке схем.

– Скептически оцениваете работу Адвоката?

– А что он привнес нового? Ну заменил Пиноккио на Буратино – Павлюченко на Погребняка. Перестал вызывать Семака. Вспомнил про Широкова, хотя не скажу, что незаслуженно – Широков сейчас действительно неплох. Пытается привить сборной схему 4-3-3. Но для этого ему нужен правый нападающий, а не полузащитник. Или хотя бы полунападающий, но именно правый, а не Дзагоев.

– Считаете, что Адвокат недорабатывает?

– Мне как его коллеге видны тактические огрехи, исправлять которые – как раз его прямая работа. Вот, скажем, заметили вы в игре ваших центральных полузащитников? Я, кроме Широкова, никого. Зырянов постоянно маячил на левом фланге, Семшов – ближе к правому. Схема напоминала расстановку мебели в однокомнатной квартире. Или взять Погребняка. Почему Адвокат не подскажет ему, что разворачиваться к воротам надо через ту сторону, где нет соперника? Почему не учит Дзагоева принимать решения быстрее?

– Что же, никто из россиян вам так и не понравился?

– Почему же? Игнашевич, например. Ему постоянно приходилось, подстраховывая, смещаться на левый фланг. А Анюков! Как он разозлился (по-хорошему) после гола! Быстров неплохо вышел на замену. О Широкове я уже упоминал.