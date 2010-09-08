Дика – на мыло!

Сборная России рассчитывала взять шесть очков в стартовых матчах отборочного турнира Евро-2012 против Андорры и Словакии. Но взяла только половину, проиграв во вторник в Москве словакам (0:1), одним из главных конкурентов в борьбе за путевку на первенство континента.

Календарь отборочных матчей, которые сборная России проведет в этом году, нельзя назвать простым. После Андорры на выезде и Словакии дома ей предстоит встретиться на чужом поле с командами Ирландии и Македонии. Удачный старт, а именно на него рассчитывал главный тренер сборной России Дик Адвокат, должен был придать былую уверенность бронзовым призерам Евро-2008, чье поражение год назад в стыковых матчах мирового первенства-2010 от словенцев стало шоком для всей страны. Увы, старт получился провальным, несмотря на внешнее благополучие, проверенный состав, опытного тренера и победу над Андоррой.

Знакомые лица

«Конечно, выиграли легко, но сборная Андорры оказалась самой слабой из тех, что я видел за последние годы, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Добыли результат, но не блеснули. Порадовали дисциплиной – никто не огрызался, хотя по ногам получали прилично (в 2007‑м году в матче с Андоррой с поля был удален Андрей Аршавин, который из-за дисквалификации пропустил первые два матча на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. – Прим. «АН»). Адвокат выставил семерых игроков, знакомых ему по работе в Питере, то есть определился с основой».

В этом, правда, не было ничего неожиданного. Адвокат с самого начала не скрывал, что не видит вариантов усиления состава новыми футболистами. А потому и в Андорре, и в Москве на поле выходили почти все те, кого еще четыре года назад, до Гуса Хиддинка, пробовал в товарищеском матче против бразильцев Александр Бородюк, тогдашний и.о. главного тренера. Бородюк и сейчас рядом с наставником сборной России.

Сегодня с трудом верится, что при Хиддинке через сборную прошло полтора десятка новичков, треть из которых закрепилась в составе или в числе ближайших кандидатов: Дмитрий Торбинский, Роман Широков, Игорь Денисов, Павел Погребняк и Алан Дзагоев. А где сейчас Виктор Будянский и Иван Саенко, Роман Адамов и Алексей Ребко, Ренат Янбаев и Никита Баженов. Вопрос, конечно, риторический – играют за свои клубы, но до уровня сборной уже не дотягивают.

Команда без звезд, звезда без команды

Беда – не только в отсутствии новых лиц. Многие сборники в этом сезоне не те. Торбинский, Сычев, Семшов, Зырянов, Денисов, Дзагоев – все заметно сбавили обороты. Легионеры Жирков, Павлюченко, Погребняк не так часто проходят в клубах в основной состав, как хотелось бы Адвокату. В Москве на сборе перед Андоррой странная история приключилась с Владимиром Быстровым и Александром Анюковым, которые то ли получили небольшие травмы, то ли устали, и Адвокат дал им возможность отдохнуть («АН» об этом писали). Когда успели устать, если с начала сезона провели всего по два десятка матчей?

Адвокат обещал, что его команда будет играть по тактической схеме 4-1-2-3. Она позволяет обеспечить компактность построений и наилучшее передвижение мяча вперед. Да и для оказания давления на соперника такая модель очень удобна. С Андоррой она принесла успех, со Словакией нет. Хотя бы потому, что в Москве у сборной России не работали фланги, да и оборона словаков во главе с воспитанником питерского «Зенита» и Адвоката Мартином Шкртелом, ныне выступающим за английский «Ливерпуль», не чета любительской, андоррской.

«Еще в начале августа в товарищеском матче с болгарами (1:0) было видно, что команда давно не собиралась вместе, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов. – Болгария имела преимущество и даже могла выиграть. В Андорре и вовсе ходили пешком. И непонятно было, способна ли будет команда побежать в матче со Словакией, есть ли у нее темповая атака. В Москве даже неспециалисту было видно, что Жирков «мертвый» и физически, и функционально. Широков играл опорного полузащитника, хотя в «Зените» он располагается ближе к нападающим. Семшов, который у Хиддинка как раз выполнял роль «опорника», напротив, больше атаковал. Зырянов в «Зените» не часто попадает в основной состав. То же относится к Дзагоеву в ЦСКА. Хотя во встрече со словаками он был едва ли не лучшим, видно, что связи с партнерами пока не отлажены. Иными словами, боеспособной полузащиты у сборной России нет».

«Наши полузащитники много суетились, – соглашается Ловчев. – Проблемы были даже в Андорре, так что Аршавину приходилось отходить назад и начинать атаки. Другие не были способны. Два гола он сделал, мог и сам забить пару раз – сыграл на классе. А вот словаки ему сделать этого не дали».

Бубнов считает, что причина слабой игры капитана сборной в другом. «В «Арсенале» игра зависит не от Аршавина, а от других футболистов, – говорит эксперт. – Там он больше подыгрывает, чем солирует. В сборной же он солист, но в тепличных условиях. Взорвался, поиграл 10–15 минут, и можно постоять. Он сам по себе, звезда без команды».

Когда сборная вернет долг?

Поразительно, но для главного тренера сборной поражение от словаков не стало трагедией. «Я очень расстроен результатом, – сказал он на послематчевой пресс-конференции. – Думаю, Россия заслужила победу, но такие матчи иногда случаются. Я удовлетворен тем, как мы играли. Впереди у нас восемь матчей, думаю, мы еще сможем все изменить».

«Такое впечатление, что Адвокат матча со словаками не смотрел, – удивляется Бубнов. – Сборная в кризисе, и перспектив у нее не видно. В каком состоянии подойдут игроки к матчам против Ирландии и Македонии, если скоро им предстоит выступать не только в первенстве России, но еще и в Лиге чемпионов и Лиге Европы? Не уверен, что Адвоката это сильно волнует. Он приехал в Россию за деньгами, и этим все сказано».

«Мы все время ждем, что сборная выйдет на новый уровень, – говорит Ловчев. – И не можем дождаться. У нее есть единственный способ отвечать на критику — побеждать. Тогда и отношение изменится. Сборная Россия перед нами в долгу еще за Словению. И непонятно, когда она будет этот долг отдавать».