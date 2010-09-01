Разномастная дюжина

После того как «Локомотив» и «Сибирь» не сумели пройти отборочное сито, Россия сохранила в еврокубках четырех своих представителей. По два в Лиге чемпионов («Рубин» и «Спартак») и Лиге Европы («Зенит» и ЦСКА). На прошлой неделе стали известны их соперники по групповому раунду. Здесь – коротко о том, что они собой представляют и каковы перспективы россиян на выход в плей-офф.

Бигмак на закуску

ЦСКА в Лиге Европы достался самый легкий подбор соперников среди российской четверки. Только что-то невероятное помешает армейцам пройти в стадию плей-офф. Два оппонента из трех – пражская «Спарта» и хорошо знакомая нам по недавнему противостоянию с «Локомотивом» швейцарская «Лозанна» – значительно уступают им по классу игроков. И только итальянский «Палермо» по своему уровню приблизительно сравним с ЦСКА.

Команда с Сицилии пробилась в последние годы в число если не лидеров, то очень крепких середняков серии А. Правда, сейчас она играет без двух ведущих форвардов прошлого сезона: Кавани продали в «Лацио», а капитан Микколи лечит травму. На острие атаки действует Массимо Маккароне по прозвищу Бигмак. Он известен тем, что в свое время стал первым футболистом, вызванным в сборную Италии из серии В.

За «Спарту» в прошлом сезоне выступал российский игрок – Денис Ковба, ныне полузащитник «Крыльев Советов». «Это команда молодая. Из опытных футболистов там только вратарь да два центральных защитника, – рассказывает Ковба. – Основная клубная стратегия – воспитывать молодых и продавать за большие деньги в богатые клубы. Но в нынешнем составе будущих суперзвезд не видно: футболистов того класса, что играли за «Спарту» в свое время со «Спартаком», там нет».

Василий Березуцкий расценил жеребьевку как удачную с географической точки зрения: «Чехия и Швейцария – приятные страны, куда к тому же просто добираться, а Сицилия – очень любопытное место, где я еще не бывал, и побывать там интересно». Еще одним плюсом защитник ЦСКА видит «возможность отомстить «Лозанне» за «Локомотив».

Теория проходимости «Зенита»

«Зениту», который не смог пробиться в Лигу чемпионов и довольствуется выступлениями в турнире второго ранга, выпал жребий померяться силами с бельгийским «Андерлехтом», греческим АЕКом и хорватским «Хайдуком».

«Хайдук» довольно легко справился в последнем квалификационном раунде с румынской «Унирей», у которой «Зенит» до этого еле-еле вырвал победу благодаря единственному забитому голу.

Против АЕКа, как и против других афинских команд, сложно играть на выезде – поскольку на домашних стадионах у них «чумовая» поддержка фанатов. В защите АЕКа задает тон чемпион Европы – 2004 Деллас, а в нападении – форвард сборной Греции Либеропулос.

В составе «Андерлехта» сборников еще больше: вратарь Прото, защитник Десхахт, хавбек Жиле, нападающий Лукаку. В каждой линии у самого титулованного клуба Бельгии есть футболисты, имеющие опыт игр на уровне сборных.

«Нам попались клубы с большой историей. Они не раз и не два добивались значительных успехов во внутренних и европейских соревнованиях. Группа сложная, но вполне проходимая», – считает главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

Проходимая, никто не спорит. Но ведь и «Осер» казался в теории «вполне проходимым». А вот на практике…

«Рубин» – «Барселона»: дубль два

«Рубину» в Лиге чемпионов предстоит новое двухраундовое свидание с «Барселоной», а в придачу к ней – матчи с командами поскромнее, датским «Копенгагеном» и греческим «Панатинаикосом».

«Барса» практически не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Разве что новобранец Давид Вилья сменил в основном составе ушедшего Ибрагимовича. И стартовала она в привычном стиле: разгромив «Севилью» в матче за Суперкубок Испании 4:0, а «Расинг» на его поле в первом туре национального первенства 3:0.

«Копенгаген» – команда без звезд. Самый известный ее игрок – ветеран сборной Дании Гронкер, но он не всегда попадает в основной состав. В Лигу чемпионов «Копенгаген», кстати, не пустил БАТЭ – оказался сильнее в очной дуэли с белорусским флагманом.

У «Панатинаикоса» состав выглядит внушительно: имена французов Бумсонга и Гову, португальца Симао Саброзы, греков Сейтаридиса, Кацураниса и Карагуниса всем хорошо известны. Легкой жизни у «Рубина» в матчах с афинянами не предвидится. Видимо, именно с ними команде Курбана Бердыева придется бороться за вторую путевку в плей-офф.

В обществе «Аристократов»

Московский «Спартак», второй наш представитель в Лиге чемпионов, получил в соперники английский «Челси», французский «Марсель» и словацкую «Жилину».

«Ничего страшного не произошло, задача побороться за одно из первых двух мест не выглядит чем-то из области фантастики, – комментирует главный тренер красно-белых Валерий Карпин. – Понятно, что группа подобралась сильная, раз в ней собрались чемпионы Англии и Франции. Да, если расставлять команды по уровням чемпионатов, которые они представляют, то «Челси» следует заранее отдавать победу, «Марсель» ставить вторым, а нас – вслед за французами. Но это только на бумаге. Наша цель – выход в одну восьмую».

Карпину, когда он был игроком «Спартака», доводилось самому играть против «Марселя», в полуфинале Кубка чемпионов –1990/91. Наверняка у него остались не самые приятные воспоминания: «Спартак» уступил и дома, и на выезде.

Любопытно, что тогда в атаке «Марселя» орудовал знаменитый Абеди Пеле, а в нынешнем составе на острие действует его сын – Андре Айю.

«Челси» стартовал в чемпионате Англии с трех побед с общей разницей 14-0, и эти цифры говорят сами за себя. Ну а «Жилина», новичок в ЛЧ, воспринимается как темная лошадка. Хотя «Спартаку» не стоит забывать, как одна словацкая командочка, «Кошице», однажды уже ставила ему подножку.