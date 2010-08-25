Сибирский экспресс

Сегодня «Сибирь» и «Локомотив» завершают программу выступления российских клубов в ответных матчах квалификационного раунда плей-офф еврокубков. Оба клуба несколько удивили в первых поединках на прошлой неделе, причем с разными знаками. Здесь – о том, что думают на эту тему в стане наших соперников.

ПСВ готовится к реваншу

Игорь Криушенко, главный тренер «Сибири», после победы над ПСВ «Эйнд­ховен» в домашнем матче (1:0) признался, что уснуть смог только в три часа ночи. «После таких матчей надо отойти от игры. Поэтому мы посидели с друзьями и обсудили ближайшие планы. Заснуть было нелегко. Только часикам к трем усталость все-таки взяла свое», – рассказал он.

Безусловно, Криушенко и его парни совершили самый настоящий подвиг. Они не только вписали самую яркую страницу в историю новосибирского футбола, но и заставили всю Европу застыть в недоумении.

Этим вопросом задается сейчас и голландская пресса. Как такое вообще может быть? Игроки, многие из которых имеют опыт выступления на уровне сборных, дают не очень внятные объяснения.

Голкипер Андреас Исакссон: «Мы не выполнили план на игру и не смогли забить, а это очень важно в выездном матче. Конечно, искусственное поле в Новосибирске как-то повлияло на результат. Было непросто привыкнуть к нему, но мы знакомы с искусственными газонами, к тому же проводили там тренировку. Это нельзя считать оправданием поражения».

Тренер ПСВ Фред Руттен соглашается с Исакссоном, но сетует на действия арбитра: «Мы проиграли не из-за искусственного поля. Газон, конечно, отличается от естественного, но профессионалы должны уметь играть везде. Это была не лучшая наша игра, которую сделала совсем нелегкой красная карточка. Я думаю, удаление Родригеса – не совсем правильное решение. Но его принял судья, и нам ничего не оставалось, как согласиться с этим вердиктом».

Впрочем, что бы там ни говорил эйнд­ховенский наставник, играли в меньшинстве голландцы совсем недолго, какие-то три минуты, – нападающий «Сибири» Игорь Шевченко сам получил красную карточку и быстро уравнял составы.

«Чего уж там греха таить, – говорит Руттен в преддверии ответного поединка, – представление о Сибири как о стране, где по улицам ходят медведи, сыграло с нами злую шутку. Мы никак не ожидали увидеть там команду, умеющую прилично играть в футбол. А посмотрев на таблицу российской лиги и обнаружив «Сибирь» на последней строчке, совсем расслабились. Но ничего – щелчок по носу получен. И ответная игра расставит все по местам. Мы исправим ситуацию!»

Недооценка – шанс «Лозанны»

«Локомотив» был близок к тому, чтобы повторить участь ПСВ, играя в Лозанне с местным коллективом второго дивизиона. Если бы не штанги с перекладинами и не блестящая игра в воротах Гильерме, железнодорожники запросто могли пойти под откос. Точно так же, как это произошло с ними – всего-то месяц назад – в поединке на Кубок России с мало кому прежде известной командой «Горняк» (Учалы). Карлик из третьего по рангу российского дивизиона выбил столичного гиганта из розыгрыша. Та история ровным счетом ничему не научила команду Юрия Семина. Гол Сычева на сей раз спас ей ничью (1:1), но дела могли сложиться и куда печальнее.

«То, что «Локомотив» нас недооценит, не стало для нас неожиданностью, – говорит главный тренер «Лозанны» Мартин Руэда. – Наши предыдущие соперники, которых мы прошли – «Баня Лука» и «Рандерс» – и те нас недооценивали, хотя куда им до «Локомотива». Раз мы из второго дивизиона – значит, нас можно растереть в порошок. Так почему-то думают все соперники. И в этом наш шанс. Мы выходим и бьем их. Пока до них начинает доходить, что мы тоже крепкая команда, в их воротах уже оказывается пара-тройка мячей. И тогда наступает горькое осознание того, что «поезд уже ушел». Жаль, что в случае с «Локомотивом» не удалось провернуть этот фокус в полном объеме. Русским повезло – они отделались только одним мячом. Но ничего, мы совсем не считаем свою песенку спетой и продолжим битву за выход в групповую стадию».

Пожелаем «Сибири» дерзости в Эйнд­ховене, а «Локо» – максимальной собранности в Москве. Пусть они подхватят почин ЦСКА, который первым из наших клубов преодолел отборочный этап еврокубков. И, возможно, «Зенита», который минувшей ночью бился с «Осером» за попадание в Лигу чемпионов (эта схватка завершилась, когда номер уже был подписан в печать).