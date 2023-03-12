В яркой напряженной борьбе «Зенит» побеждает «Химки» - 3:2

Сегодня, 12 -го марта, на стадионе "Газпром Арена" состоялась встреча 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Химками". Арбитр Артур Федоров. Хозяева выйдут на поле в статусе фаворитов! Питерцы лучшие в России не только с точки зрения турнирного положения - 45 очков в таблице, но также и по количеству забитых и пропущенных голов - 50 и 7 соответственно. Химки в числе наиболее вероятных кандидатов на понижение в классе. Команда после 18-и туров имеет в активе 15 очков. Ориентировочные составы: "Зенит"(4-3-3)-Кержаков-- Сантос, Караваев, Роберт, Родригао- Барриос, Вендел, Кузяев- Малком, Мостовой, Кассьерра. “Химки” (3-4-3): Гудиев – Антич, Андраде, Голубович – Гбане, Бикел, Мелентинович, Магомедов – Мирзов, Хубулов, Гильерме.
Матч в Петербурге стартовал, оба наставника с первых минут ведут активную беседу с игроками на поле. Нас ждет напряженная игра. Несомненно, фаворитом матча является питерский "Зенит". Малком с левого края выполнял прострельную передачу в центр, но Кассьерру на долю секунды опережает Мелентиевич. Выбит мяч на первый в матче угловой. Не выходят со своей половины поля сейчас игроки "Химок". Плотно прессингует противника "Зенит". Буквально не дает он "дышать" оппоненту. Малком с левой ноги издали приложился по воротам соперника, однако мяч полетел прямо по позиции вратаря, сыгравшего здорово в рамке. Дуглас Сантос с левого края прострели мяч в центр, на Малкома. Тот в касание с 11-тиметровой отметки пробил по центру, но успел выставить руку вверх голкипер, переведя сферу в прыжке на угловой. В итоге два угловых подали питерцы - отбиваются "Химки". Как-то совсем сложно приходится коллективу "желто-черных" сегодня, но пока они держаться. Барриос получает повреждение в обороне на правом фланге. Врачи уже появились на поле. Встал с газона Барриос, покинул временно предел у поля, однако уже вернулся на поле он. Сможет футболист встречу продолжить. Выдохнул тренерский штаб питерцев. На 17 мин. зенитовцы открывают счет 1:0: Малком! Все к этому шло. Быстрая атака команды хозяев на скорости. Вендел отдал передачу в центр на Мостового, тот увидел набежавшего в штрафную Малкома. Отдал он передачу бразильцу, который без помех с подкруткой направил сферу в правый от себя угол. Активно давит "Зенит", создавая моменты у ворот соперника и регулярно угрожая рамке противника и дрогнули игроки "Химок". Кассьерра не увидел подключения Мостового, в итоге нанес удар по воротам сам игрок питерцев и после рикошета мяч в руки вратарю гостей прилетел. Середина первого тайма идет в нашем матче. Активно играет с мячом "Зенит". Ведут в счете питерцы и хотят забить еще. "Химки" владеют снарядом в редких случаях. Забив гол, чуть ослабили свою игровую хватку игроки питерской команды. Фолят сейчас против Кузяева соперники в центр поля. Мяч достанется в этой ситуации питерскому коллективу. Фолит на регулярной основе команда гостей. Вернулся на поле Родригао, но покидает поле из-за травмы Барриос, а выходит Клаудиньо. Последняя 5-минутка в первом тайме у нас идет. Активно мячом продолжает владеть питерский коллектив, угрожая воротам соперника прострелами. Гогниев у кромки поля активно дирижирует атаками своего коллектива. Далеко не все получается у "Химок" сегодня, но несколько неплохих выходов к воротам все же показали гости сегодня. Первый тайм мы уже отыграли, зенитовцы ведут 1:0, перерыв.
Поддержите издание
Во 2-ом тайме, изменений в составах нет. Малком с левого края простреливал мяч в центр штрафной - прямо в руки голкиперу сфера прилетела в этой ситуации. Мостовой на левом краю получил мяч. Показывал он всем своим видом, что будет простреливать мяч в штрафную, но решил пробить сам. В итоге получилось неточно. Мелентиевич получает карточку желтого цвета сейчас. За споры с рефери, судя по всему, наказан футболист. Слишком много он с судьей сегодня общается. Продолжает активно мячом сейчас владеть коллектив хозяев. Без сомнений, команде Семака нужен второй мяч, чтобы окончательно снять напряжение в матче. На 55 мин. дубль делает Малком и счет становиться 2:0:свой 16-й гол забивает Малком! Разогнался сейчас бразилец справа, вошел в штрафную и неожиданно сильно пробил в левый верхний угол и мяч оказался в сетке. Не смог помешать Андраде в этой ситуации пробить Малкому. Да и Гудиев сыграл в рамке не лучшим образом, заранее выдвинувшись из своего створа и потерял дальний угол. Вместо Хубулова на поле Руденко, Гбане вместо Антича в составе "Химок". Двойная ротация в составе подмосковского клуба. Очень грязно играют гости, удары по ногам компенсируют технику. Мантуан! Оказывается сейчас вышедший на замену игрок "Зенита" на ударной позиции. С левого края он отправлял сферу в дальний угол. Мяч, угодив в дальнюю штангу, вылетел за пределы поля. На 75 мин. гости отыгрывают один мяч 2:1: Кобесов с левого края отдал прекрасную передачу через всю штрафную. В итоге Магомедова забыли на дальней штанге противники и футболист сумел переправить мяч в сетку. Идову на правом фланге фолит против Малкома, заваливая его на газон. За срыв атаки получает игрок "Химок" карточку желтого цвета. Невероятно! Похоже на пенальти! Передача пошла на Руденко сейчас, который прокинул мяч мимо вратаря, после чего Руденко сбил Кержаков. Неужели это не 11-метровый удар? Да, пенальти, пробивает Магомедов и счет 2:2. На 92 добавленной мин. Матуан забивает гол и счет стал 3:2: Адамов на правом фланге получил мяч, никто ему не мешал выполнить подачу на голову Мантуану, тот на средней высоте получил мяч, подставил голову и направил мяч в сетку. Звучит финальный свисток и со счетом 3:2 "Зенит" побеждает, набирает 48 очков и продолжает лидировать с отрывом 8 очков от "Спартака".