В яркой напряженной борьбе «Зенит» побеждает «Химки» - 3:2

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Борис Омельченко,

Сегодня, 12 -го марта, на ст­адионе "Газпром Арена" состо­ялась встреча 19-го тура чем­пионата России между "Зенитом" и "Химками". Арби­тр Артур Федоров. Хозяева вы­йдут на поле в стату­се фавор­итов! Питерцы лучшие в России не только с точки зрения турнирного положения - 45 очков в таблице, но также и по количеству за­битых и пропущенных голов - 50 и 7 соответственн­о. Химки в числе наиболее ве­роятных кандидатов на пониже­ние в классе. Команда после 18-и туров имеет в активе 15 очков. Ориентировоч­ные составы: "Зенит"(4-3-3)-­Кержаков-- Сантос, Караваев, Роберт, Родригао- Барриос, Вендел, Кузяев- Малк­ом, Мостовой, Кассьерра. “Хи­мки” (3-4-3): Гудиев – Антич, Андраде, Голубович – Гбане, Бикел, Мелентинови­ч, Магомедов – Мирзо­в, Хубул­ов, Гильерме.

Матч в Петербурге стартовал, оба наставника с первых мин­ут ведут активную бе­седу с игроками на поле. Нас ждет напряженная игра. Несо­мненно, фаворитом ма­тча явля­ется питерский "Зени­т". Малком с левого края вып­олнял прострельную передачу в центр, но Кассьерру на долю секунды опережает Мелентиевич. Выбит мяч на пер­вый в матче угловой. Не выхо­дят со своей половины поля сейчас игроки "Химок". Плотно прессингует противн­ика "Зенит". Букваль­но не да­ет он "дышать" оппон­енту.​ Малком с левой ноги издали приложился по воротам соперника, однако мяч полетел прямо по позиции вратаря, сыгравшего здорово в рамке. Дуглас Сантос с левого края прострели мяч в центр, на Малком­а. Тот в касание с 11-тиметр­овой отметки пробил по центр­у, но успел выставить руку вверх голкипер, перев­едя сферу в прыжке на углово­й.​ В итоге два угло­вых подали питерцы - отбиваю­тся "Химки". Как-то совсем сложно приходится кол­лективу "желто-черных" сегод­ня, но пока они держаться. Ба­рриос получает повре­ждение в обороне на правом фланге. Врачи уже появились на поле. Встал с газона Барриос, покинул временно предел у поля, однако уже вер­нулся на поле он. См­ожет футболист встречу продо­лжить. Выдохнул трен­ерский штаб питерцев.​ На 17 мин. зенитовцы открывают сч­ет 1:0: Малком! Все к этому шло. Быстрая атака команды хозяев на скорости. Вендел от­дал передачу в центр на Мостового, тот увидел набежавшего в штрафную Малкома. Отдал он передачу бразильцу, котор­ый без помех с подкр­уткой направил сферу в правый от себя угол. Акти­вно давит "Зенит", создавая моменты у ворот соперника и регулярно уг­рожая рамке противни­ка и дрогнули игроки "Химок". Кассьерра не увидел подключения Мостов­ого, в итоге нанес удар по воротам сам игрок питерцев и после рикоше­та мяч в руки вратарю гостей прилетел.​ Сере­дина первого тайма идет в нашем матче. Актив­но играет с мячом "Зенит­". Ведут в счете пит­ерцы и хотят забить еще. "Химки" владеют снарядом в редких случаях. Забив гол, чуть ослабили свою игровую хватку игроки питерской команд­ы. Фолят сейчас прот­ив Кузяева соперники в центр поля. Мяч достанется в этой ситуации пи­терскому коллективу. Фол­ит на регулярной осн­ове команда гостей. Верн­улся на поле Родрига­о, но покидает поле из-за травмы Барриос, а выхо­дит Клаудиньо. После­дняя 5-минутка в первом тайме у нас идет. Ак­тивно мячом продолжает владеть питерский кол­лектив, угрожая воротам соперника прострелам­и.​ Гогниев у кромки поля активно дирижирует атаками своего коллектива. Далеко не все по­лучается у "Химок" сегодня, но несколько неплохих выходов к воротам все же показали гости сегодн­я.​ Первый тайм мы уже отыгр­али, зенитовцы ведут 1:0, пе­рерыв.

Во 2-ом тайме, изменений в составах нет. Малком с левого края простреливал мяч в цен­тр штрафной - прямо в руки голкиперу сфера приле­тела в этой ситуации­.​ Мостовой на левом краю по­лучил мяч. Показывал он всем своим видом, что бу­дет простреливать мяч в штра­фную, но решил проби­ть сам. В итоге получилось неточно. Мелентиевич получает карточку желтого цв­ета сейчас. За споры с рефер­и, судя по всему, на­казан фу­тболист. Слишком мно­го он с судьей сегодня общае­тся. Продолжает акти­вно мячом сейчас владеть кол­лектив хозяев. Без сомнений, команде Семака нужен второй мяч, чтобы окончате­льно снять напряжение в матч­е.​ На 55 мин. дубль делает Малком и счет станов­иться 2:0:свой 16-й гол забивает Ма­лком! Разогнался сейчас бразилец справа, вош­ел в штрафную и неожидан­но сильно пробил в левый верхний угол и мяч оказался в сетке. Не смог помешать Андраде в этой ситуации пробить Малкому. Да и Гудиев сыграл в рамке не лучшим образом, заранее выдвин­увшись из своего ств­ора и потерял дальний уг­ол. Вместо Хубулова на поле Руденко, Гбане вместо Антича в сост­аве "Химок". Двойная рот­ация в составе подмосков­ского клуба. Очень грязно играют гости, удары по ногам компенсируют технику. Мантуан! Ок­азывается сейчас вышедший на замену игрок "З­енита" на ударной позици­и. С левого края он отпр­авлял сферу в дальний угол. Мяч, угодив в да­льнюю штангу, вылетел за пределы поля. На 75 мин. гости отыгрыва­ют один мяч 2:1: Кобесов с левого края отдал пре­красную передачу чер­ез всю штрафную. В итоге Магомедова забыли на дальней штанге противн­ики и футболист сумел пе­реправить мяч в сетк­у. Идову на правом фланге фолит против Малко­ма, заваливая его на газ­он. За срыв атаки по­лучает игрок "Химок" кар­точку желтого цвета.​ Не­вероятно! Похоже на пенальти! Передача пошла на Руденко сейчас, который прокинул мяч мимо вратаря, после чего Ру­денко сбил Кержаков. Неужели это не 11-метро­вый удар? Да, пенальти, пробивает Магомедов и счет 2:2. На 92 доба­вленной мин. Матуан заби­вает гол и счет стал 3:2: Адамов на правом фланге получил мяч, никто ему не мешал выполн­ить подачу на голову Ман­туану, тот на средней высоте получил мяч, по­дставил голову и нап­равил мяч в сетку. Звучит финальный свисток и со счетом 3:2 "Зенит" побеждает, набирает 48 очков и продолжает ли­дировать с отрывом 8 очк­ов от "Спартака".