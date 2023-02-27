«Спартак» и в этом поединке побеждает «Локомотив» - 4:2

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Борис Омельченко,

Сегодня, 27 февраля, на стад­ионе “Открытие Арена” состоя­лась ответная встреча "Спартака" с "Локомотивом". Арбитр поединка - Сергей Ива­нов. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России “Спартак” обыграл “Локомотив” с мини­мальным счетом, а “Локо”, как показал второй тайм первой встречи, способен показывать зубы.

Спартак” (4-3-3): Максименко - Хлусевич, Джикия, Чернов, Денисов - Зобнин, Литвинов, Пруцев - Промес, Зиньковский, Игнатов. “Локомотив” (4-3-3): Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Игра в Москве началась, «Спартак» является фаворитом на своём поле в матче против «Локомотива», но у «железнодорожников» не все потеряно. Все будет зависеть от настроя и качества игры. Если «Спартак» будет играть так, как в первом матче, «Локомотиву» будет сложно. Фолят на правом фланге футболисты "Спартака" сейчас. У "Локомотива" мяч остается. Не торопятся "железнодорожники" разыгрывать стандартное положение. Литвинов сейчас здорово сыграл на перехвате. После прострела с левого фланга от игроков "Локомотива" сыграл в центре штрафной удачно футболист "Спартака". Хороший темп взяли команды, важно его держать. Классную атаку на правом краю штрафной разыграли спартаковцы. В итоге футболист Игнатов наносил удар в ближний угол, но вратарь гостей выручил свой коллектив. Классную передачу Миранчук отдал передачу на левый край штрафной. Пробил он по воротам соперника, и Максименко смог спасти свой коллектив в этой ситуации. Хорошее и бодрое начало показывают оппоненты. Честно говоря, ждали мы чего-то подобного. Будем надеяться, что и дальше также активно футболисты будут действовать. "Локомотив" высоко прессингует и хорошо включился в позиционные атаки. Едва-едва Дзюба не перехватил передачу, которую на своего защитника отдал Максименко. На 15 мин. спартаковцы открывают счет 1:0: неудачно угловой разыграли "красно-белые", но мяч остался у команды хозяев. Игнатов от Промеса получил мяч, сместился чуть в центр и пробил в дальний угол. Сфера влетела фактически в "девятку". На 17 мин. "железнодорожники" отвечают 1:1: в две волны атаковали гости. Пробивал в первой части наступления по рамке противника Тикнизян, мяч был отбит в сторону. Вторая волна привела к подаче от Пиняева с левого края, на ближнюю штангу, где Миранчук опережает соперника и переправил сферу в сетку. Да, горячий матч нас сегодня ждет. "Локомотив" всей командой сейчас вернулся в оборону. Успокоилась у нас немного игра, но расслабляться никому не стоит. Момент может возникнуть в матче из ничего. Получил снова Игнатов мяч на правом краю штрафной. Нанес игрок выстрел по воротам соперника, но мяч угодил в сетку ворот оппонента, с внешней стороны.​ Отвечает Тикнизян тут же. Слева в штрафной "Спартака" удается ему с мячом встретиться. Первым касанием он сферу обработал, а вторым послал ее чуть левее цели. Хорошую поддержку сегодня организовали фанаты обеим командам. Ситуация, впрочем, далекая от аншлага, но на столичных дерби давно нет 100%-ного ажиотажа.​ В том случае, если сегодня "Локомотив" одолеет соперника с минимальным преимуществом, соперники не будут играть дополнительное время. Их сразу же ждет серия 11-метровых ударов.​ Чуть успокоился тем игры сейчас. В центре поля владеют снарядом футболисты "Спартака". Никак не удается им пройти оборонительные редуты соперника. Немного подутихли страсти на поле. Ждем новой волны атак. Промес с левого края ворвался в штрафную соперника. Нанес Квинси выстрел по центру, и Лантратов сумел-таки в броске перевести мяч в штангу, а далее мяч улетает в центр поля. Миранчук получил мяч сейчас справа в чужой штрафной. В итоге пробивал в борьбе с соперником Антон. Хлусевич, как кажется, попадает игроку "Локо" в ногу, после чего мяч улетает за пределы поля, похоже на пенальти. Не назначает рефери 11-метровый удар, такое решение принимает рефери, уже можно продолжить игру. Первый тайм завершен, на табло 1:1, перерыв.

Во 2-ом тайме в перерыве появился Мелёшин вместо Зиньковского в составе "Спартака". Не лучшую игру в первом тайме демонстрировал замененный подопечный Абаскаля.​ Штрафной удар заработали игроки "Локомотива". Дзюба выиграл верх в штрафной соперника и отдал мяч на Магкеева, который головой направлял сферу в сторону ворот, однако взял чуть выше цели. Качества игры пока «железнодорожникам» не хватает. На 56 мин. спартаковцы выходят вперед 2:1: Игнатов сейчас поборолся за мяч на правом краю, после чего отдал передачу в центр. Там мяч принял Зобнин, который нанес выстрел в дальний угол и сфера влетела в сетку. Мне кажется, что судья должен этот мяч отменять. Все-таки руки держал на сопернике Игнатов, но рефери, посмотрев видео, указал на центр поля, это ведь "Спартак". Так ломают игру и замыслы коллектива. Вместо Игнатова Мартинс на поле появился в составе "Спартака". От греха подальше одного из лучших игроков матча убрал с поля Абаскаль. На 81 мин. спартаковцы увеличивает счет до 3:1: на левом фланге получил мяч Промес. Пробил Квинси, войдя в чужую штрафную, в дальний угол, и Лантратов отбил сферу в сторону, в то время, как Мартинс добавил уже сферу в ворота, воспользовавшись тем, что на ноги не успел подняться голкипер "железнодорожников". На 83 мин. гости забивают и счет уже 3:2: дубль оформляет Антон в этой встрече. Денис подарил сейчас мяч сопернику перед своей штрафной. Антон подбежал к дужке штрафной, после чего нанес выстрел в правый нижний угол! Максименко не имел шансов добраться до снаряда. В добавленные минуты арбитр назначает пенальти за снос Промеса, но его реализовать Куинси Лантратов не позволил. Еще один пенальти назначает арбитр, и на этот раз Промес забивает, счет становится 4:2.​ "Спартак" побеждает по сумме двух матчей и оказывается в полуфинале Кубка России, а "Локомотив" сыграет с победителем четвертьфинала в Пути регионов.